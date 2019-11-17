Лучший русский вратарь пропустил дважды за полминуты. У клуба Василевского и Кучерова вновь проблемы
«Тампа» прервала трехматчевую победную серию и уступила «Виннипегу».
«Тампа» прервала трехматчевую победную серию и уступила «Виннипегу».
Выдав не самый удачный старт сезона, «Тампа» успешно съездила в Европу и начала свою победную серию. Однако в домашней игре с «Виннипегом» столкнулась с трудностями. Гости на второй минуте встречи уже вышли вперед, правда, Хедман смог сравнять счет за 49 секунд до первого перерыва. Шведский защитник набирает очки в четырех матчах подряд, но на этот раз это его команде не слишком помогло.
Второй период хозяева провели плохо. Андрей Василевский, привыкший к большому количеству бросков по своим воротам, пропустил дважды. Русский голкипер в шутку признавался, что его защитники знают, что он любит постоянно быть в игре и ловить шайбу. Но на этот раз они даже переборщили. Рослович оказался один на пятаке и с близкого расстояния отправил шайбу в ворота. Вася был бессилен. «Молнии» взяли челлендж, подозревая игру высоко поднятой клюшкой, однако судьи после просмотра
Через 21 секунду «Тампа» пропустила еще раз. И в этом моменте неудачно сыграл Андрей. Бросок у Элерса получился крутым. Если бы не несколько впечатляющих сейвов вратаря хозяев во втором периоде, счет был бы куда разгромнее. Но неслучайно ведь Василевский выиграл в прошлом сезоне «Везину», да и в этом остается одним из самых стабильных голкиперов НХЛ. И точно лучшим русским, у Бобровского (его главного конкурента из соотечественников) этой осенью слишком много проблем.
У полевых русских хоккеистов игра в этом матче не получалась. Защитник «Виннипега» Куликов играл довольно много, но получил удаление, которое соперник чуть не реализовал. Моменты создавала и первая спецбригада большинства «Тампы» во главе с Кучеровым, и вторая — с Сергачевым. Никита, набравший в прошлой встрече с «Рейнджерс» 4 (1+3) очка, в этот раз выглядел не так здорово. Он чуть не травмировал своего партнера Поинта, к счастью для «молний», Брэндон смог продолжить игру. В следующей же смене отметился опасным броском по воротам Хеллебайка. В третьем периоде русский форвард получил удаление, которое соперник чуть не реализовал. Работы у Василевского не уменьшалось, «Джетс» были готовы забивать еще.
Однако хозяева были настроены на камбэк. За две минуты до финальной сирены Стэмкос сократил отставание в счете и набрал 400-е очко в карьере. Концовка получилась напряженной, потому что очень быстро Коннор забросил четвертую шайбу в уже пустые ворота «Тампы». А затем Чирелли сократил отставание. Но времени, чтобы сделать 4:4, уже не осталось. «Виннипег» выстоял и поднялся на третью строчку на Западе.
На данный момент команда Кучерова идет даже за пределами зоны
|Джон Купер
|Пол Морис
|Андрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский)
|Коннор Хеллебайк
|01:59
|Матье Перро(Такер Пулман, Джош Моррисси)
|19:11
|Виктор Хедман(Стивен Стэмкос)
|23:25
|Янни Гурд
|27:18
|Джек Рословик(Эндрю Копп, Блэйк Уилер)
|27:18
|Командный штраф
|27:39
|Николай Элерс(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
|34:27
|Дмитрий Куликов
|41:48
|Натан Болье
|43:34
|Кевин Шаттенкирк
|48:07
|Никита Кучеров
|57:44
|Стивен Стэмкос(Энтони Чирелли, Виктор Хедман)
|58:32
|Кайл Коннор(Лука Сбиса, Блэйк Уилер)
|59:38
|Энтони Чирелли(Никита Кучеров, Алекс Киллорн)
Николай Элерс (Виннипег Джетс), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0