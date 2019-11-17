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10:32 (мск), источник: Sport24

Лучший русский вратарь пропустил дважды за полминуты. У клуба Василевского и Кучерова вновь проблемы

«Тампа» прервала трехматчевую победную серию и уступила «Виннипегу».

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Выдав не самый удачный старт сезона, «Тампа» успешно съездила в Европу и начала свою победную серию. Однако в домашней игре с «Виннипегом» столкнулась с трудностями. Гости на второй минуте встречи уже вышли вперед, правда, Хедман смог сравнять счет за 49 секунд до первого перерыва. Шведский защитник набирает очки в четырех матчах подряд, но на этот раз это его команде не слишком помогло.

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Второй период хозяева провели плохо. Андрей Василевский, привыкший к большому количеству бросков по своим воротам, пропустил дважды. Русский голкипер в шутку признавался, что его защитники знают, что он любит постоянно быть в игре и ловить шайбу. Но на этот раз они даже переборщили. Рослович оказался один на пятаке и с близкого расстояния отправил шайбу в ворота. Вася был бессилен. «Молнии» взяли челлендж, подозревая игру высоко поднятой клюшкой, однако судьи после просмотра все-таки засчитали гол.

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Через 21 секунду «Тампа» пропустила еще раз. И в этом моменте неудачно сыграл Андрей. Бросок у Элерса получился крутым. Если бы не несколько впечатляющих сейвов вратаря хозяев во втором периоде, счет был бы куда разгромнее. Но неслучайно ведь Василевский выиграл в прошлом сезоне «Везину», да и в этом остается одним из самых стабильных голкиперов НХЛ. И точно лучшим русским, у Бобровского (его главного конкурента из соотечественников) этой осенью слишком много проблем.

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У полевых русских хоккеистов игра в этом матче не получалась. Защитник «Виннипега» Куликов играл довольно много, но получил удаление, которое соперник чуть не реализовал. Моменты создавала и первая спецбригада большинства «Тампы» во главе с Кучеровым, и вторая — с Сергачевым. Никита, набравший в прошлой встрече с «Рейнджерс» 4 (1+3) очка, в этот раз выглядел не так здорово. Он чуть не травмировал своего партнера Поинта, к счастью для «молний», Брэндон смог продолжить игру. В следующей же смене отметился опасным броском по воротам Хеллебайка. В третьем периоде русский форвард получил удаление, которое соперник чуть не реализовал. Работы у Василевского не уменьшалось, «Джетс» были готовы забивать еще.

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Однако хозяева были настроены на камбэк. За две минуты до финальной сирены Стэмкос сократил отставание в счете и набрал 400-е очко в карьере. Концовка получилась напряженной, потому что очень быстро Коннор забросил четвертую шайбу в уже пустые ворота «Тампы». А затем Чирелли сократил отставание. Но времени, чтобы сделать 4:4, уже не осталось. «Виннипег» выстоял и поднялся на третью строчку на Западе.

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На данный момент команда Кучерова идет даже за пределами зоны плей-офф. Однако у «Тампы» просто из-за выезда в Швецию на несколько матчей меньше, чем у остальных. «Лайтнинг» несомненно догонят своих конкурентов на Западе, но вряд ли будут бороться за победу в конференции. Как много раз говорили игроки, в этом сезоне у них совсем другие задачи.

Тампа-Бэй Лайтнинг
3:4
1:1, 0:2, 2:1
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 716.11.2019, 23:59 (МСК UTC+3)Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон КуперПол Морис
Вратари
Андрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский)Коннор Хеллебайк
1-й период
01:59Матье Перро(Такер Пулман, Джош Моррисси)
19:11Виктор Хедман(Стивен Стэмкос)
2-й период
23:25Янни Гурд
27:18Джек Рословик(Эндрю Копп, Блэйк Уилер)
27:18Командный штраф
27:39Николай Элерс(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
34:27Дмитрий Куликов
3-й период
41:48Натан Болье
43:34Кевин Шаттенкирк
48:07Никита Кучеров
57:44Стивен Стэмкос(Энтони Чирелли, Виктор Хедман)
58:32Кайл Коннор(Лука Сбиса, Блэйк Уилер)
59:38Энтони Чирелли(Никита Кучеров, Алекс Киллорн)
Лучшие игроки матча
Николай Элерс (Виннипег Джетс), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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