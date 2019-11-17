Олимпийский чемпион впервые забил в НХЛ. Прохоркин отдувается в «Лос-Анджелесе» за Ковальчука
Николаю потребовалось 5 матчей, чтобы открыть счет своим голам в Америке.
Николаю потребовалось 5 матчей, чтобы открыть счет своим голам в Америке.
На этой неделе «Лос-Анджелес» стал чуть ли не самой обсуждаемой хоккейной командой в России. Илья Ковальчук, неудачно сыгравший в предыдущих встречах, был выведен из состава и отправлен на трибуну на неизвестное количество времени. Все идет к тому, что русский форвард больше не сыграет за «Кингз». Вполне вероятно, что после получения 15 декабря бонуса в пять миллионов долларов Илья либо перейдет в другую команду НХЛ, либо вернется на родину. Но и без него русским фанатам есть за кем следить в Калифорнии.
Меньше месяца назад Николай Прохоркин сыграл первый матч в НХЛ. 27 октября олимпийский чемпион Пхенчхана провел на льду 14 с половиной минут в игре с «Чикаго». «Лос-Анджелес» сгорел 1:5, а россиянин трижды бросил по воротам, совершил четыре хита и избежал минуса. Первый гол 26-летний форвард забил в пятой встрече в лучшей лиге мира. Заодно шайба в ворота «Вегаса» стала первым очком для Николая. Во втором периоде он сделал счет 3:1. Идущие на последнем месте «короли» в итоге победили 4:3, выиграв третий матч подряд.
Прохоркин сыграл всего десять минут (в первом периоде так вообще только две минуты), не выходил на лед в неравных составах. Нападающий трижды бросил по воротам, провел один хит и получил «+1». Он
Возможно, в будущем Тодд Маклеллан будет больше доверять Прохоркину, попробует его в большинстве. Тренер в послематчевом интервью не стал заваливать новичка комплиментами, но отметил, что первый гол был крайне важен для команды и самого игрока. Николай получает неплохие отзывы и уже начинает потихоньку завоевывать любовь фанатов. Главное теперь — ему нужно не пойти по пути Ковальчука, а получить доверие тренерского штаба и обрести стабильность. Гол «Вегасу» должен стать только началом его заокеанской карьеры.
|Тодд Маклеллан
|Жерар Галлан
|Джонатан Куик
|Малькольм Суббан
|01:25
|Пол Штястны
|04:50
|Дастин Браун
|10:08
|Мэтт Рой
|10:59
|Блэйк Лизотт(Адриан Кемпе, Дрю Даути)
|13:43
|Марк Стоун
|15:10
|Дрю Даути(Анже Копитар, Алекс Иафалло)
|15:35
|Шон Уокер
|27:24
|Макс Пачоретти(Вильям Карлссон, Райлли Смит)
|29:08
|Николай Прохоркин(Кайл Клиффорд, Мэтт Лафф)
|34:52
|Джонатан Маршессо(Коди Икин)
|37:06
|Вильям Карлссон(Макс Пачоретти, Ши Теодор)
|52:42
|Джефф Картер(Мэтт Рой)
Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз), Дрю Даути (Лос-Анджелес Кингз), Николай Прохоркин (Лос-Анджелес Кингз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0