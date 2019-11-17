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10:36 (мск), источник: Sport24

Олимпийский чемпион впервые забил в НХЛ. Прохоркин отдувается в «Лос-Анджелесе» за Ковальчука

Николаю потребовалось 5 матчей, чтобы открыть счет своим голам в Америке.

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На этой неделе «Лос-Анджелес» стал чуть ли не самой обсуждаемой хоккейной командой в России. Илья Ковальчук, неудачно сыгравший в предыдущих встречах, был выведен из состава и отправлен на трибуну на неизвестное количество времени. Все идет к тому, что русский форвард больше не сыграет за «Кингз». Вполне вероятно, что после получения 15 декабря бонуса в пять миллионов долларов Илья либо перейдет в другую команду НХЛ, либо вернется на родину. Но и без него русским фанатам есть за кем следить в Калифорнии.

Меньше месяца назад Николай Прохоркин сыграл первый матч в НХЛ. 27 октября олимпийский чемпион Пхенчхана провел на льду 14 с половиной минут в игре с «Чикаго». «Лос-Анджелес» сгорел 1:5, а россиянин трижды бросил по воротам, совершил четыре хита и избежал минуса. Первый гол 26-летний форвард забил в пятой встрече в лучшей лиге мира. Заодно шайба в ворота «Вегаса» стала первым очком для Николая. Во втором периоде он сделал счет 3:1. Идущие на последнем месте «короли» в итоге победили 4:3, выиграв третий матч подряд.

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Прохоркин сыграл всего десять минут (в первом периоде так вообще только две минуты), не выходил на лед в неравных составах. Нападающий трижды бросил по воротам, провел один хит и получил «+1». Он по-прежнему имеет чуть ли не самое маленькое игровое время в команде, но не собирается сдаваться. В недавнем интервью хоккеист признавался, что тяжело проявить себя, когда большую часть времени проводишь на скамейке, но «игровое время надо заслужить». На трибунах за него радовался Илья Ковальчук. Учитывая, что сейчас «Лос-Анджелес» начал подниматься со дна и побеждать, ждать в составе опального форварда не стоит. В клубе не признают, что существует конфликт с игроком. Сейчас, по крайней мере, есть объяснение, почему он не играет, ведь победный состав не меняют. Но, зная характер Ковальчука, без ссоры там не обошлось.

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Возможно, в будущем Тодд Маклеллан будет больше доверять Прохоркину, попробует его в большинстве. Тренер в послематчевом интервью не стал заваливать новичка комплиментами, но отметил, что первый гол был крайне важен для команды и самого игрока. Николай получает неплохие отзывы и уже начинает потихоньку завоевывать любовь фанатов. Главное теперь — ему нужно не пойти по пути Ковальчука, а получить доверие тренерского штаба и обрести стабильность. Гол «Вегасу» должен стать только началом его заокеанской карьеры.

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Лос-Анджелес Кингз
4:3
2:0, 1:3, 1:0
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 716.11.2019, 23:59 (МСК UTC+3)Staples Center, 17282 зрителя
Главные тренеры
Тодд МаклелланЖерар Галлан
Вратари
Джонатан КуикМалькольм Суббан
1-й период
01:25Пол Штястны
04:50Дастин Браун
10:08Мэтт Рой
10:59Блэйк Лизотт(Адриан Кемпе, Дрю Даути)
13:43Марк Стоун
15:10Дрю Даути(Анже Копитар, Алекс Иафалло)
15:35Шон Уокер
2-й период
27:24Макс Пачоретти(Вильям Карлссон, Райлли Смит)
29:08Николай Прохоркин(Кайл Клиффорд, Мэтт Лафф)
34:52Джонатан Маршессо(Коди Икин)
37:06Вильям Карлссон(Макс Пачоретти, Ши Теодор)
3-й период
52:42Джефф Картер(Мэтт Рой)
Лучшие игроки матча
Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз), Дрю Даути (Лос-Анджелес Кингз), Николай Прохоркин (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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