Олимпийский чемпион впервые забил в НХЛ. Прохоркин отдувается в «Лос-Анджелесе» за Ковальчука

На этой неделе «Лос-Анджелес» стал чуть ли не самой обсуждаемой хоккейной командой в России. Илья Ковальчук, неудачно сыгравший в предыдущих встречах, был выведен из состава и отправлен на трибуну на неизвестное количество времени. Все идет к тому, что русский форвард больше не сыграет за «Кингз». Вполне вероятно, что после получения 15 декабря бонуса в пять миллионов долларов Илья либо перейдет в другую команду НХЛ, либо вернется на родину. Но и без него русским фанатам есть за кем следить в Калифорнии.

Меньше месяца назад Николай Прохоркин сыграл первый матч в НХЛ. 27 октября олимпийский чемпион Пхенчхана провел на льду 14 с половиной минут в игре с «Чикаго». «Лос-Анджелес» сгорел 1:5, а россиянин трижды бросил по воротам, совершил четыре хита и избежал минуса. Первый гол 26-летний форвард забил в пятой встрече в лучшей лиге мира. Заодно шайба в ворота «Вегаса» стала первым очком для Николая. Во втором периоде он сделал счет 3:1. Идущие на последнем месте «короли» в итоге победили 4:3, выиграв третий матч подряд.

Прохоркин сыграл всего десять минут (в первом периоде так вообще только две минуты), не выходил на лед в неравных составах. Нападающий трижды бросил по воротам, провел один хит и получил «+1». Он по-прежнему имеет чуть ли не самое маленькое игровое время в команде, но не собирается сдаваться. В недавнем интервью хоккеист признавался, что тяжело проявить себя, когда большую часть времени проводишь на скамейке, но «игровое время надо заслужить». На трибунах за него радовался Илья Ковальчук. Учитывая, что сейчас «Лос-Анджелес» начал подниматься со дна и побеждать, ждать в составе опального форварда не стоит. В клубе не признают, что существует конфликт с игроком. Сейчас, по крайней мере, есть объяснение, почему он не играет, ведь победный состав не меняют. Но, зная характер Ковальчука, без ссоры там не обошлось.