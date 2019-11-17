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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Покер Айкела помог «Баффало» обыграть «Оттаву». У Зайцева — «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз».

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Источник: Reuters

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «клинков».

Главным героем матча стал нападающий «Сэйбрз» Джек Айкел. Американский форвард оформил покер, забросив все шайбы «Баффало» в матче. Трижды Джек огорчил Крэйга Андерсона, а последнюю шайбу забростл в пустые ворота. В составе «Оттавы» отличились Энтони Дюклер и Тайлер Эннис, которому ассистировал Владислав Наместников.

Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту и 3 секунды, не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «-2». Наместников провёл на льду 13.31 и завершил матч с полезностью «+1».

Баффало Сэйбрз
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 717.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Ральф КрюгерДи Джей Смит
Вратари
Линус УлльмаркКрэйг Андерсон(Крэйг Андерсон, Крэйг Андерсон)
1-й период
03:51Джейк Маккейб
07:56Дилан Демело
11:13Тайлер Эннис
2-й период
21:28Джек Айкел(Сэм Райнхарт, Расмус Далин)
23:58Расмус Ристолайнен
25:09Хенри Йокихарью
26:04Энтони Дюклер(Логан Браун, Тома Шабо)
29:39Джек Айкел(Виктор Улофссон, Сэм Райнхарт)
3-й период
42:01Тайлер Эннис(Рон Хэйнси, Владислав Наместников)
52:13Джек Айкел(Джефф Скиннер)
59:46Джек Айкел
Лучшие игроки матча
Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Сэм Райнхарт (Баффало Сэйбрз), Джефф Скиннер (Баффало Сэйбрз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало Сэйбрз
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