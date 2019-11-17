Покер Айкела помог «Баффало» обыграть «Оттаву». У Зайцева — «-2»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз».
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз».
Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «клинков».
Главным героем матча стал нападающий «Сэйбрз» Джек Айкел. Американский форвард оформил покер, забросив все шайбы «Баффало» в матче. Трижды Джек огорчил Крэйга Андерсона, а последнюю шайбу забростл в пустые ворота. В составе «Оттавы» отличились Энтони Дюклер и Тайлер Эннис, которому ассистировал Владислав Наместников.
Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту и 3 секунды, не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «-2». Наместников провёл на льду 13.31 и завершил матч с полезностью «+1».
|Ральф Крюгер
|Ди Джей Смит
|Линус Улльмарк
|Крэйг Андерсон(Крэйг Андерсон, Крэйг Андерсон)
|03:51
|Джейк Маккейб
|07:56
|Дилан Демело
|11:13
|Тайлер Эннис
|21:28
|Джек Айкел(Сэм Райнхарт, Расмус Далин)
|23:58
|Расмус Ристолайнен
|25:09
|Хенри Йокихарью
|26:04
|Энтони Дюклер(Логан Браун, Тома Шабо)
|29:39
|Джек Айкел(Виктор Улофссон, Сэм Райнхарт)
|42:01
|Тайлер Эннис(Рон Хэйнси, Владислав Наместников)
|52:13
|Джек Айкел(Джефф Скиннер)
|59:46
|Джек Айкел
Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Сэм Райнхарт (Баффало Сэйбрз), Джефф Скиннер (Баффало Сэйбрз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0