Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин — без очков

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту и 18 секунд и не отметился результативными действиями. Нападающий Евгений Кузнецов стал автором результативной передачи. Защитник Дмитрий Орлов получил 29 минут и 28 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Отметим, что Кузнецов и Овечкин не реализовали свои послематчевые буллиты. Победную шайбу забросил Якуб Врана.