Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин — без очков
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту и 18 секунд и не отметился результативными действиями. Нападающий Евгений Кузнецов стал автором результативной передачи. Защитник Дмитрий Орлов получил 29 минут и 28 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
Отметим, что Кузнецов и Овечкин не реализовали свои послематчевые буллиты. Победную шайбу забросил Якуб Врана.
В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вашингтон» встретится с «Анахайм Дакс».
|Брюс Кэссиди
|Тодд Рирден
|Ярослав Галак
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|08:03
|Давид Пастрняк
|11:32
|Чарли Койл(Дэнтон Хейнен, Чарли Макэвой)
|14:27
|Трэвис Бойд(Брендан Лейпсик, Джон Карлсон)
|19:21
|Радко Гудас
|23:30
|Давид Пастрняк(Чарли Макэвой, Давид Крейчи)
|24:42
|Дэнтон Хейнен
|30:05
|Брэйден Холтби
|39:44
|Евгений Кузнецов
|53:59
|Здено Хара
|53:59
|Том Уилсон
|59:01
|Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Никлас II Бэкстрем)
|победный бросок: Якуб Врана(Вашингтон Кэпиталз)
Чарли Макэвой (Бостон Брюинз), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Ярослав Галак (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0