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11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин — без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту и 18 секунд и не отметился результативными действиями. Нападающий Евгений Кузнецов стал автором результативной передачи. Защитник Дмитрий Орлов получил 29 минут и 28 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Отметим, что Кузнецов и Овечкин не реализовали свои послематчевые буллиты. Победную шайбу забросил Якуб Врана.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вашингтон» встретится с «Анахайм Дакс».

Бостон Брюинз
2:3Б
1:1, 1:0, 0:1, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 717.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиТодд Рирден
Вратари
Ярослав ГалакБрэйден Холтби(Брэйден Холтби)
1-й период
08:03Давид Пастрняк
11:32Чарли Койл(Дэнтон Хейнен, Чарли Макэвой)
14:27Трэвис Бойд(Брендан Лейпсик, Джон Карлсон)
19:21Радко Гудас
2-й период
23:30Давид Пастрняк(Чарли Макэвой, Давид Крейчи)
24:42Дэнтон Хейнен
30:05Брэйден Холтби
39:44Евгений Кузнецов
3-й период
53:59Здено Хара
53:59Том Уилсон
59:01Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Никлас II Бэкстрем)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Якуб Врана(Вашингтон Кэпиталз)
Лучшие игроки матча
Чарли Макэвой (Бостон Брюинз), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Ярослав Галак (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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