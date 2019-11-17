Панарин не пощадил лучшего друга. Он забил Бобровскому и продлил свою уникальную серию
У Дадонова дубль, а у Бобровского — победа над Панариным.
У Дадонова дубль, а у Бобровского — победа над Панариным.
Любое расставание хорошо тем, что рано или поздно случается долгожданная встреча. Вот и Сергей Бобровский с Артемием Панариным летом выбрали разные пути продолжения карьеры, но понимали, что на бескрайних просторах НХЛ еще обязательно встретятся. Тем более что их новые команды — соседи по Восточной конференции и прямые конкуренты за место в
Вот только матчей между «Флоридой» и «Рейнджерс» предусмотрено не так уж и много. Всего два за сезон, и оба — в ноябре. Казалось бы, такими редкими встречами нужно дорожить, а всем окружающим — усиленно раскручивать. Однако, когда неделю назад южане пожаловали в
И если у Артемия за плечами была десятиматчевая результативная серия, то Сергей пребывал в затяжном кризисе. Двукратный обладатель «Везины» брал всю вину за провальную статистику на себя, охотно занимаясь самобичеванием.
Продержаться сухим на этот раз Бобровскому удалось всего две с половиной минуты. К этому моменту «Флорида» уже успела повести в счете. Виноват ли Сергей в том, что эффект от быстрого гола моментально сошел на нет? Шайба, которую нарисовали Фаст со Строумом, — яркий пример того, что показатели Бобровского — это во многом следствие посредственной игры защитников.
Мы привыкли к тому, что даже в своих лучших матчах Панарин может нанести по воротам
Дуэль Панарина и Бобровского на этом не закончилась. Непосредственно от своего приятеля вратарь «Флориды» пропустил лишь однажды. Однако Артемий как большой мастерюга сумел насолить Сергею чужими руками. Только посмотрите на эту комбинацию, закончившуюся голом защитника Деанджело! Панарин в условиях дефицита времени и пространства сумел отдать ему тончайший пас.
Впрочем, главным действующим лицом в матче под вывеской «Бобровский vs Панарин» стал другой русский. С Евгением Дадоновым оба немало поиграли за сборную России, а Панарин на протяжении нескольких лет был его напарником по убойному звену СКА. Теперь Дадонов — часть первой тройки «Флориды», но далеко не всегда ему удается держать высокий уровень. За
Матчи с «Рейнджерс» удивительным образом становятся для Дадонова лучшими в сезоне. В
|Джоэль Кенневилль
|Дэвид Куинн
|Сергей Бобровский
|Хенрик Лундквист(Хенрик Лундквист)
|01:01
|Павел Бучневич
|02:05
|Майк I Хоффман(Кит Яндл, Джонатан Юбердо)
|02:39
|Райан Стром(Йеспер Фаст, Райан Линдгрен)
|06:18
|Майкл Хэйли
|06:50
|Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
|08:47
|Артемий Панарин(Райан Стром, Либор Гаек)
|20:59
|Александр Барков
|25:47
|Энтони Дианджело(Артемий Панарин, Грег Маккег)
|27:51
|Бретт Коннолли(Брайан Бойл)
|37:44
|Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
|48:26
|Райан Линдгрен
|48:58
|Майк I Хоффман
|55:31
|Командный штраф
|60:00
|Адам Фокс
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Кит Яндл (Флорида Пантерз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0