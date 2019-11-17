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10:53 (мск), источник: Sport24

Панарин не пощадил лучшего друга. Он забил Бобровскому и продлил свою уникальную серию

У Дадонова дубль, а у Бобровского — победа над Панариным.

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Любое расставание хорошо тем, что рано или поздно случается долгожданная встреча. Вот и Сергей Бобровский с Артемием Панариным летом выбрали разные пути продолжения карьеры, но понимали, что на бескрайних просторах НХЛ еще обязательно встретятся. Тем более что их новые команды — соседи по Восточной конференции и прямые конкуренты за место в плей-офф.

Вот только матчей между «Флоридой» и «Рейнджерс» предусмотрено не так уж и много. Всего два за сезон, и оба — в ноябре. Казалось бы, такими редкими встречами нужно дорожить, а всем окружающим — усиленно раскручивать. Однако, когда неделю назад южане пожаловали в Нью-Йорк, главный тренер «Пантерз» решил оставить Бобровского в запасе. Десяток шайб на двоих команды забросили без его участия.

В ночь с субботы на воскресенья Панарин нанес Бобровскому ответный визит. И вот теперь-то давние друзья, отыгравшие не один сезон вместе, встретились лицом к лицу.

И если у Артемия за плечами была десятиматчевая результативная серия, то Сергей пребывал в затяжном кризисе. Двукратный обладатель «Везины» брал всю вину за провальную статистику на себя, охотно занимаясь самобичеванием.

Продержаться сухим на этот раз Бобровскому удалось всего две с половиной минуты. К этому моменту «Флорида» уже успела повести в счете. Виноват ли Сергей в том, что эффект от быстрого гола моментально сошел на нет? Шайба, которую нарисовали Фаст со Строумом, — яркий пример того, что показатели Бобровского — это во многом следствие посредственной игры защитников.


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Мы привыкли к тому, что даже в своих лучших матчах Панарин может нанести по воротам один-два броска. Акценты в его игре смещены в сторону паса, а высокий процент реализации позволяет выжимать максимум даже из редких моментов. На этот раз Хлебушек не стал стесняться и охотно угрожал воротам Бобровского. Во втором периоде один из его пяти бросков достиг цели.

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Дуэль Панарина и Бобровского на этом не закончилась. Непосредственно от своего приятеля вратарь «Флориды» пропустил лишь однажды. Однако Артемий как большой мастерюга сумел насолить Сергею чужими руками. Только посмотрите на эту комбинацию, закончившуюся голом защитника Деанджело! Панарин в условиях дефицита времени и пространства сумел отдать ему тончайший пас.

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Впрочем, главным действующим лицом в матче под вывеской «Бобровский vs Панарин» стал другой русский. С Евгением Дадоновым оба немало поиграли за сборную России, а Панарин на протяжении нескольких лет был его напарником по убойному звену СКА. Теперь Дадонов — часть первой тройки «Флориды», но далеко не всегда ему удается держать высокий уровень. За матчами-концертами может легко последовать спад.

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Матчи с «Рейнджерс» удивительным образом становятся для Дадонова лучшими в сезоне. В Нью-Йорке ему удалось набрать рекордные для этого чемпионата три очка, а на домашней площадке челябинец оформил первый дубль! Для начала он в классическом для себя стиле реализовал большинство, а во втором периоде крутым ван-таймером пробил Хенрика Лундквиста. Этот гол Дадонова при счете 3:3 стал в итоге победным.

Флорида Пантерз
4:3
2:2, 2:1, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 717.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльДэвид Куинн
Вратари
Сергей БобровскийХенрик Лундквист(Хенрик Лундквист)
1-й период
01:01Павел Бучневич
02:05Майк I Хоффман(Кит Яндл, Джонатан Юбердо)
02:39Райан Стром(Йеспер Фаст, Райан Линдгрен)
06:18Майкл Хэйли
06:50Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
08:47Артемий Панарин(Райан Стром, Либор Гаек)
2-й период
20:59Александр Барков
25:47Энтони Дианджело(Артемий Панарин, Грег Маккег)
27:51Бретт Коннолли(Брайан Бойл)
37:44Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
3-й период
48:26Райан Линдгрен
48:58Майк I Хоффман
55:31Командный штраф
Овертайм
60:00Адам Фокс
Лучшие игроки матча
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Кит Яндл (Флорида Пантерз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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