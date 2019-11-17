Панарин не пощадил лучшего друга. Он забил Бобровскому и продлил свою уникальную серию

Любое расставание хорошо тем, что рано или поздно случается долгожданная встреча. Вот и Сергей Бобровский с Артемием Панариным летом выбрали разные пути продолжения карьеры, но понимали, что на бескрайних просторах НХЛ еще обязательно встретятся. Тем более что их новые команды — соседи по Восточной конференции и прямые конкуренты за место в плей-офф.

Вот только матчей между «Флоридой» и «Рейнджерс» предусмотрено не так уж и много. Всего два за сезон, и оба — в ноябре. Казалось бы, такими редкими встречами нужно дорожить, а всем окружающим — усиленно раскручивать. Однако, когда неделю назад южане пожаловали в Нью-Йорк, главный тренер «Пантерз» решил оставить Бобровского в запасе. Десяток шайб на двоих команды забросили без его участия.

В ночь с субботы на воскресенья Панарин нанес Бобровскому ответный визит. И вот теперь-то давние друзья, отыгравшие не один сезон вместе, встретились лицом к лицу.

И если у Артемия за плечами была десятиматчевая результативная серия, то Сергей пребывал в затяжном кризисе. Двукратный обладатель «Везины» брал всю вину за провальную статистику на себя, охотно занимаясь самобичеванием.

Продержаться сухим на этот раз Бобровскому удалось всего две с половиной минуты. К этому моменту «Флорида» уже успела повести в счете. Виноват ли Сергей в том, что эффект от быстрого гола моментально сошел на нет? Шайба, которую нарисовали Фаст со Строумом, — яркий пример того, что показатели Бобровского — это во многом следствие посредственной игры защитников.



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Мы привыкли к тому, что даже в своих лучших матчах Панарин может нанести по воротам один-два броска. Акценты в его игре смещены в сторону паса, а высокий процент реализации позволяет выжимать максимум даже из редких моментов. На этот раз Хлебушек не стал стесняться и охотно угрожал воротам Бобровского. Во втором периоде один из его пяти бросков достиг цели.

Дуэль Панарина и Бобровского на этом не закончилась. Непосредственно от своего приятеля вратарь «Флориды» пропустил лишь однажды. Однако Артемий как большой мастерюга сумел насолить Сергею чужими руками. Только посмотрите на эту комбинацию, закончившуюся голом защитника Деанджело! Панарин в условиях дефицита времени и пространства сумел отдать ему тончайший пас.

Впрочем, главным действующим лицом в матче под вывеской «Бобровский vs Панарин» стал другой русский. С Евгением Дадоновым оба немало поиграли за сборную России, а Панарин на протяжении нескольких лет был его напарником по убойному звену СКА. Теперь Дадонов — часть первой тройки «Флориды», но далеко не всегда ему удается держать высокий уровень. За матчами-концертами может легко последовать спад.