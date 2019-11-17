«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ. Гусев забросил шайбу

Источник: Reuters

В составе «Нью-Джерси» отличились Гусев (20-я минута), Нико Хишир (40), Уэйн Симмондс (56) и Кайл Палмиери (62 ОТ). У «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (19), Кэйл Флери (28) и Ник Сузуки (39).

Гусев провел на площадке 15 минут и нанес шесть бросков. На счету 27-летнего россиянина семь очков (5 шайб + 2 голевые передачи) в 16 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.



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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, «Югру» из Ханты-Мансийска, хабаровский «Амур» и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 19 матчей. «Монреаль» занимает четвертое место, набрав 26 очков в 20 матчах. В следующем матче «Нью-Джерси» 20 ноября примет «Бостон», в этот же день «Монреаль» сыграет на выезде с «Коламбусом».