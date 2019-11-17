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10:55 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ. Гусев забросил шайбу

ТАСС, 17 ноября. «Нью-Джерси» обыграл «Монреаль» в овертайме выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3. Российский форвард гостей Никита Гусев забросил пятую шайбу в сезоне.

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Источник: Reuters

В составе «Нью-Джерси» отличились Гусев (20-я минута), Нико Хишир (40), Уэйн Симмондс (56) и Кайл Палмиери (62 ОТ). У «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (19), Кэйл Флери (28) и Ник Сузуки (39).

Гусев провел на площадке 15 минут и нанес шесть бросков. На счету 27-летнего россиянина семь очков (5 шайб + 2 голевые передачи) в 16 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.


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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, «Югру» из Ханты-Мансийска, хабаровский «Амур» и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 19 матчей. «Монреаль» занимает четвертое место, набрав 26 очков в 20 матчах. В следующем матче «Нью-Джерси» 20 ноября примет «Бостон», в этот же день «Монреаль» сыграет на выезде с «Коламбусом».

В другом матче дня «Вашингтон» по буллитам победил «Бостон» на выезде (3:2), нападающий гостей Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Александр Овечкин очков в матче не набрал. Также «Аризона» победила «Калгари» (3:0), «Эдмонтон» в овертайме проиграл «Далласу» (4:5), а «Питтсбург» разгромил «Торонто» (6:1).

Монреаль Канадиенс
3:4ОТ
1:1, 2:1, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 717.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДжон Хайнс
Вратари
Кейт КинкейдМаккензи Блэквуд
1-й период
18:41Брендан Галлахер(Томаш Татар, Джефф Питри)
19:41Никита Гусев(Блэйк Коулман, Трэвис Зэйджак)
2-й период
27:43Кайл Флери(Филлип Дано)
37:47Пи. Кей. Суббан
38:18Дэймон Сиверсон
38:42Ник Сузуки(Ши Уэбер, Макс Доми)
39:58Нико Хишир(Павел Заха)
3-й период
42:09Джордан Уил
42:09Джордан Уил
43:34Командный штраф
44:21Макс Доми
47:29Бретт Кулак
48:02Уэйн Симмондс
51:07Майлс Вуд
51:18Макс Доми
51:18Макс Доми
52:37Кайл Палмиери
55:12Уэйн Симмондс(Джек Хьюз, Тэйлор Холл)
Овертайм
60:44Филлип Дано
61:30Кайл Палмиери(Тэйлор Холл, Нико Хишир)
Лучшие игроки матча
Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз), Кейт Кинкейд (Монреаль Канадиенс)
Статистика
14Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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