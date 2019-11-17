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10:59 (мск), источник: ТАСС

Шайба и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»

ТАСС, 17 ноября. «Филадельфия» проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился голом и результативной передачей.

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В составе победителей шайбы забросили Энтони Бовилье (48-я и 58-я минуты) и Мэтью Бразал (54). Победный буллит реализовал Джордан Эберле. У проигравших отличились Шон Кутюрье (2), Проворов (20) и Оскар Линдблом (33).

Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне. Также он записал на свой счет результативную передачу, всего у него в активе 13 очков (4 шайбы + 9 передач).

«Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка после 20 игр. «Айлендерс» идут вторыми с 29 очками в 18 встречах. В следующем матче «Филадельфия» 20 ноября в гостях сыграет с «Флоридой», «Айлендерс» в этот же день на выезде встретятся с «Питтсбургом».

В другом матче дня «Чикаго» в гостях разгромил «Нэшвилл» со счетом 7:2. Также «Анахайм» победил «Сент-Луис» на выезде — 4:1.

Филадельфия Флайерз
3:4Б
2:0, 1:0, 0:3, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 717.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоБарри Тротц
Вратари
Брайан ЭллиоттТомас Грайсс
1-й период
01:38Шон Кутюрье(Оскар Линдблум)
12:00Джонни Бойчак
18:11Джордан Эберле
19:36Иван Проворов(Шон Кутюрье, Мэтт Нисканен)
2-й период
25:03Кевин Хэйс
32:20Оскар Линдблум(Джоэл Фэраби, Иван Проворов)
33:49Трэвис Санхейм
3-й период
43:01Кейси Сизикас
47:46Энтони Бовилье(Дерик Брассар, Брок Нельсон)
51:44Командный штраф
53:34Мэтью Барзал(Брок Нельсон, Дерик Брассар)
57:56Энтони Бовилье
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джордан Эберле(Нью-Йорк Айлендерс)
Лучшие игроки матча
Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс), Энтони Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), Дерик Брассар (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия Флайерз
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