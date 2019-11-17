Шайба и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»

В составе победителей шайбы забросили Энтони Бовилье (48-я и 58-я минуты) и Мэтью Бразал (54). Победный буллит реализовал Джордан Эберле. У проигравших отличились Шон Кутюрье (2), Проворов (20) и Оскар Линдблом (33).

Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне. Также он записал на свой счет результативную передачу, всего у него в активе 13 очков (4 шайбы + 9 передач).

«Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка после 20 игр. «Айлендерс» идут вторыми с 29 очками в 18 встречах. В следующем матче «Филадельфия» 20 ноября в гостях сыграет с «Флоридой», «Айлендерс» в этот же день на выезде встретятся с «Питтсбургом».