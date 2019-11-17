Задоров помог «Колорадо» обыграть в овертайме «Ванкувер» в НХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Ванкувере, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Задоров отметился в матче результативной передачей на Пьера Белльмара (7-я минута), также у «Колорадо» дубль оформил Нейтан Маккиннон (28 и 61), а еще по шайбе забросили Назем Кадри (32) и Андре Бураковски (47). У хозяев льда дублем отметился Адам Годетт (19 и 40), также отличились Александр Эдлер (58) и Брок Босер (59).