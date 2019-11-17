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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Задоров помог «Колорадо» обыграть в овертайме «Ванкувер» в НХЛ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский защитник Никита Задоров помог «Колорадо Эвеланш» обыграть в овертайме «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Ванкувере, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Задоров отметился в матче результативной передачей на Пьера Белльмара (7-я минута), также у «Колорадо» дубль оформил Нейтан Маккиннон (28 и 61), а еще по шайбе забросили Назем Кадри (32) и Андре Бураковски (47). У хозяев льда дублем отметился Адам Годетт (19 и 40), также отличились Александр Эдлер (58) и Брок Босер (59).

В другом матче дня «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов одолел дома «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). Счет в матче открыл игрок хозяев льда Кевин Лабанк (19), он же и реализовал победный буллит, также у «акул» отличились Марк-Эдуар Власик (22) и Эрик Карлссон (33). У гостей дубль оформил Андреас Атанасиу (22 и 56), также отличился Таро Хироши (32).

Ванкувер Кэнакс
4:5ОТ
1:1, 1:2, 2:1
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 717.11.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис ГринДжаред Беднар
Вратари
Тэтчер Демко(Тэтчер Демко, Тэтчер Демко, Тэтчер Демко)Антуан Бибо
1-й период
00:35Райан Грэйвс
03:31Кристофер Танев
04:35Тайлер Майерс
06:56Пьер-Эдуард Белльмар(Никита Задоров, Эрик Джонсон)
10:05Мэттью Колверт
18:07Райан Грэйвс
18:27Адам Годетт(Александр Эдлер, Джош Лейво)
2-й период
26:48Свен Берчи
27:51Натан Маккиннон(Андре Бураковски, Кейл Макар)
31:28Назем Кадри(Кейл Макар, Джей Ти Комфер)
31:53Александр Эдлер
33:17Назем Кадри
35:29Адам Годетт
38:52Ян Коул
39:58Адам Годетт(Тэннер Пирсон, Свен Берчи)
3-й период
43:03Никита Задоров
46:09Андре Бураковски(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
53:13Элиас Петтерссон
53:13Йоонас Донской
57:23Александр Эдлер(Куинн Хьюз, Джей.Ти. Миллер)
59:00Брок Бозер(Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз)
Овертайм
60:27Натан Маккиннон(Кейл Макар, Джей Ти Комфер)
Лучшие игроки матча
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Адам Годетт (Ванкувер Кэнакс), Кейл Макар (Колорадо Эвеланш)
Статистика
12Штрафное время14
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо Эвеланш
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