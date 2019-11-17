Задоров помог «Колорадо» обыграть в овертайме «Ванкувер» в НХЛ
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский защитник Никита Задоров помог «Колорадо Эвеланш» обыграть в овертайме «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский защитник Никита Задоров помог «Колорадо Эвеланш» обыграть в овертайме «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Ванкувере, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Задоров отметился в матче результативной передачей на Пьера Белльмара (7-я минута), также у «Колорадо» дубль оформил Нейтан Маккиннон (28 и 61), а еще по шайбе забросили Назем Кадри (32) и Андре Бураковски (47). У хозяев льда дублем отметился Адам Годетт (19 и 40), также отличились Александр Эдлер (58) и Брок Босер (59).
В другом матче дня «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов одолел дома «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). Счет в матче открыл игрок хозяев льда Кевин Лабанк (19), он же и реализовал победный буллит, также у «акул» отличились
|Трэвис Грин
|Джаред Беднар
|Тэтчер Демко(Тэтчер Демко, Тэтчер Демко, Тэтчер Демко)
|Антуан Бибо
|00:35
|Райан Грэйвс
|03:31
|Кристофер Танев
|04:35
|Тайлер Майерс
|06:56
|Пьер-Эдуард Белльмар(Никита Задоров, Эрик Джонсон)
|10:05
|Мэттью Колверт
|18:07
|Райан Грэйвс
|18:27
|Адам Годетт(Александр Эдлер, Джош Лейво)
|26:48
|Свен Берчи
|27:51
|Натан Маккиннон(Андре Бураковски, Кейл Макар)
|31:28
|Назем Кадри(Кейл Макар, Джей Ти Комфер)
|31:53
|Александр Эдлер
|33:17
|Назем Кадри
|35:29
|Адам Годетт
|38:52
|Ян Коул
|39:58
|Адам Годетт(Тэннер Пирсон, Свен Берчи)
|43:03
|Никита Задоров
|46:09
|Андре Бураковски(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
|53:13
|Элиас Петтерссон
|53:13
|Йоонас Донской
|57:23
|Александр Эдлер(Куинн Хьюз, Джей.Ти. Миллер)
|59:00
|Брок Бозер(Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз)
|60:27
|Натан Маккиннон(Кейл Макар, Джей Ти Комфер)
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Адам Годетт (Ванкувер Кэнакс), Кейл Макар (Колорадо Эвеланш)
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0