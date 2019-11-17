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18:35 (мск), источник: Газета.Ру

Прошедший день в НХЛ стал вторым по результативности в истории

Прошедший день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал вторым по результативности в истории, сообщает Sport24.

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Источник: AFP 2019

В ночь с 16 на 17 ноября в НХЛ было проведено сразу 15 матчей регулярного чемпионата, было заброшено 102 шайбы. В эту цифру также вошли три булллита, принесшие командам победы.

Стоит отметить, что из 30 сыгравших команд поразить ворота соперника не смогла только одна.

Самый результативный день в НХЛ был сыгран 23 января 1993 года. Тогда проведено было 12 встреч, а заброшено на шайбу больше — 103 гола оформили хоккеисты.

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