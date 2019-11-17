Прошедший день в НХЛ стал вторым по результативности в истории

Источник: AFP 2019

В ночь с 16 на 17 ноября в НХЛ было проведено сразу 15 матчей регулярного чемпионата, было заброшено 102 шайбы. В эту цифру также вошли три булллита, принесшие командам победы.

Стоит отметить, что из 30 сыгравших команд поразить ворота соперника не смогла только одна.