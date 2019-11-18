Русский вратарь подрался с титулованным канадцем. В бою с участием Бердина пострадал даже судья
Российский вратарь «Манитобы Мус» Михаил Бердин подрался в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Сан-Антонио Рэмпейдж».
Российский вратарь «Манитобы Мус» Михаил Бердин подрался в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Сан-Антонио Рэмпейдж».
21-летний Бердин вступил в схватку с двукратным обладателем Кубка Стэнли нападающим Джорданом Ноланом. В ходе драки досталось и одному из арбитров встречи, который упал на лед.
Бердин провел 14 матчей в текущем сезоне АХЛ, он пропускает в среднем по 2,5 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков.
30-летний Нолан дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014).