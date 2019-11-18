Олимпийский чемпион Сергей Зубов будет введен в Зал хоккейной славы
ТАСС, 18 ноября. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов будет введен в Зал хоккейной славы. Церемония пройдет в Торонто в ночь на 19 ноября.
ТАСС, 18 ноября. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов будет введен в Зал хоккейной славы. Церемония пройдет в Торонто в ночь на 19 ноября.
Зубова приняли в Зал хоккейной славы 25 июня. 16 ноября он получил перстень члена Зала хоккейной славы. Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году повторил это достижение с «Далласом».
Всего в НХЛ он провел 16 лет («Даллас» — 12 сезонов, «Рейнджерс» — 3, «Питтсбург» — 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 (152+619) очко, в
В июле 2011 года начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил ХК «Сочи», под руководством Зубова «Сочи» два года подряд выходил в
В Зал славы также войдет генеральный менеджер «Питтсбурга», бывший генеральный менеджер «Каролины» Джим Рутерфорд, приводивший «Каролину» к победе в Кубке Стэнли. Компанию Зубову составят тренер Джерри Йорк, работающий в Бостонском колледже и являющийся самым успешным действующим тренером в Национальной ассоциации студенческого спорта, трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер.