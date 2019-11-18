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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вегас» разгромил «Калгари» и прервал серию из пяти поражений

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Вегас» на своем льду разгромил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0). Дубль оформил Уильям Карлссон (на 11-й и 58-й минутах), также шайбы забросили Пол Штясны (30), Макс Пачиоретти (49), Коди Икин (55) и Марк Стоун (56). Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери отразил 34 броска.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» прервал пятиматчевую серию поражений, «Калгари» потерпел четвертое поражение подряд.

В другом матче НХЛ «Чикаго» дома одержал победу над «Баффало» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Вегас Голден Найтс
6:0
1:0, 1:0, 4:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 818.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena, 18083 зрителя
Главные тренеры
Жерар ГалланБилл Питерс
Вратари
Марк-Андре ФлериКэм Тэлбот
1-й период
10:44Вильям Карлссон(Нэйт Шмидт, Райлли Смит)
17:31Майкл Стоун
19:21Марк Стоун
19:21Трэвис Хэмоник
2-й период
28:27Джон Меррилл
28:27Мэттью Ткачак
28:27Мэттью Ткачак
28:49Джонатан Маршессо
29:39Пол Штястны(Ши Теодор, Нэйт Шмидт)
32:13Райан Ривз
32:13Вильям Каррье
32:13Вильям Каррье
32:13Милан Лучич
32:13Расмус Андерссон
3-й период
48:13Макс Пачоретти(Вильям Карлссон, Нэйт Шмидт)
54:25Коди Икин(Джонатан Маршессо)
54:25Командный штраф
55:09Марк Стоун(Макс Пачоретти)
57:28Вильям Карлссон(Брэйден Макнэбб, Нэйт Шмидт)
Лучшие игроки матча
Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Нэйт Шмидт (Вегас Голден Найтс), Вильям Карлссон (Вегас Голден Найтс)
Статистика
12Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас Голден Найтс
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