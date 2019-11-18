«Вегас» разгромил «Калгари» и прервал серию из пяти поражений
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Вегас» на своем льду разгромил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Вегас» на своем льду разгромил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0). Дубль оформил Уильям Карлссон (на 11-й и 58-й минутах), также шайбы забросили Пол Штясны (30), Макс Пачиоретти (49), Коди Икин (55) и Марк Стоун (56). Голкипер «Вегаса»
«Вегас» прервал пятиматчевую серию поражений, «Калгари» потерпел четвертое поражение подряд.
В другом матче НХЛ «Чикаго» дома одержал победу над «Баффало» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
|Жерар Галлан
|Билл Питерс
|Марк-Андре Флери
|Кэм Тэлбот
|10:44
|Вильям Карлссон(Нэйт Шмидт, Райлли Смит)
|17:31
|Майкл Стоун
|19:21
|Марк Стоун
|19:21
|Трэвис Хэмоник
|28:27
|Джон Меррилл
|28:27
|Мэттью Ткачак
|28:27
|Мэттью Ткачак
|28:49
|Джонатан Маршессо
|29:39
|Пол Штястны(Ши Теодор, Нэйт Шмидт)
|32:13
|Райан Ривз
|32:13
|Вильям Каррье
|32:13
|Вильям Каррье
|32:13
|Милан Лучич
|32:13
|Расмус Андерссон
|48:13
|Макс Пачоретти(Вильям Карлссон, Нэйт Шмидт)
|54:25
|Коди Икин(Джонатан Маршессо)
|54:25
|Командный штраф
|55:09
|Марк Стоун(Макс Пачоретти)
|57:28
|Вильям Карлссон(Брэйден Макнэбб, Нэйт Шмидт)
Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Нэйт Шмидт (Вегас Голден Найтс), Вильям Карлссон (Вегас Голден Найтс)
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0