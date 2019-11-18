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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк намекнул, что Овечкин может продолжить карьеру в КХЛ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не исключил, что ради участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перейдет в клуб КХЛ.

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На Олимпийских играх в Южной Корее игроки из клубов НХЛ участие не принимали. Овечкин неоднократно заявлял о своем намерении приехать в Пхенчхан, однако лига запретила ему покидать «Вашингтон» на время Олимпиады.

«Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность. Посмотрим, как всё сложится на деле. Он сам должен принять решение о продолжении своей карьеры. Возможно, один из клубов КХЛ сделает ему такое предложение, от которого нельзя будет отказаться», — приводит слова Третьяка «Известия».

До выступлений за «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин играл за московское «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также провел за «бело-голубых» часть сезона-2012/13 во время локаута в НХЛ.

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