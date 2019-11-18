Третьяк намекнул, что Овечкин может продолжить карьеру в КХЛ

На Олимпийских играх в Южной Корее игроки из клубов НХЛ участие не принимали. Овечкин неоднократно заявлял о своем намерении приехать в Пхенчхан, однако лига запретила ему покидать «Вашингтон» на время Олимпиады.

«Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность. Посмотрим, как всё сложится на деле. Он сам должен принять решение о продолжении своей карьеры. Возможно, один из клубов КХЛ сделает ему такое предложение, от которого нельзя будет отказаться», — приводит слова Третьяка «Известия».