Команда Овечкина — беспощадная машина. «Вашингтон» не остановить, Ови подбирается к конкурентам
У «Анахайма» в понедельник не было ни единого шанса.
У «Анахайма» в понедельник не было ни единого шанса.
Временами «Вашингтон Кэпиталз» этой осенью выглядит такой машиной, что его поклонникам должно быть немного не по себе. Именно потому, что за окном осень и до главных матчей сезона еще
«Анахайм» не выглядел соперником, способным остановить этот «Вашингтон»: «Дакс» сгорели в пяти из шести последних матчей, а победа над «Сент-Луисом» выглядела скорее случайностью. Неудивительно, что «столичные» готовились к понедельничной игре в состоянии абсолютного спокойствия. На утренней раскатке улыбок было больше, чем тяжелой работы, а Александр Овечкин продолжал осчастливливать американских детей.
«Кэпиталз» не раздавливали и не сминали очередного соперника, разобравшись с ним «без шума и пыли». Счет был открыт уже на первой минуте, когда красивую комбинацию расчертило третье звено хозяев — завершать ее доверили Рихарду Панику. В последних матчах чех был очень заметен, но никак не мог забросить свою первую шайбу за «Вашингтон», теперь эта несправедливость была исправлена.
Больше в стартовом периоде «столичные», несмотря на очевидное преимущество, не забивали, зато сняли все вопросы о том, кому по итогам этого хоккейного вечера достанутся два очка во второй двадцаминутке. Для начала «Анахайм» совершил роковую ошибку и удалился — Евгений Кузнецов выложил такую передачу на Овечкина, что главному русскому снайперу даже не пришлось привычно замахиваться
А прямо перед вторым перерывом случился не самая обычная шайба в исполнении Чендлера Стивенсона. Его коллега по четвертой тройке нападения Брендан Лайпсик жестко въехал в одного из соперников, и за воротами Джона Гибсона мгновенно возникла заварушка. На нее, кажется, обратили внимание все, кроме судей и Стивенсона: первые не остановили матч, второй воспользовался этим и убил остатки надежд «Анахайма». По итогам эпизода была выписана гора штрафов, а «Вашингтон» обеспечил себе спокойный третий период.
В третьем сезоне и без того печальное положение «Дакс» усугубил Якуб Врана. Чех забросил уже десятую шайбу этой осенью — и по статистике, и по игре видно, что он идет на лучший сезон в своей карьере.
|Тодд Рирден
|Даллас Икинс
|Брэйден Холтби
|Джон Гибсон(Джон Гибсон)
|00:50
|Рихард Паник(Трэвис Бойд, Ларс Эллер)
|18:00
|Ти. Джей. Оши
|26:19
|Картер Рауни
|26:39
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
|39:26
|Чендлер Стивенсон(Гарнет Хэтэуэй)
|39:26
|Брендан Лейпсик
|39:26
|Брендан Лейпсик
|39:26
|Гарнет Хэтэуэй
|39:26
|Гарнет Хэтэуэй
|39:26
|Эрик Гудбрэнсон
|39:26
|Брендан Гюле
|39:26
|Брендан Гюле
|39:26
|Эрик Гудбрэнсон
|39:26
|Ник Ритчи
|39:26
|Дерек Грант
|45:44
|Якуб Врана
|52:55
|Ти. Джей. Оши
|52:55
|Ти. Джей. Оши
|53:31
|Сэм Стил(Девин Шор, Майкл Дель Зотто)
|58:11
|Николя Делорье(Рикард Ракелль, Райан Гецлаф)
|58:49
|Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Рихард Паник (Вашингтон Кэпиталз), Чендлер Стивенсон (Вашингтон Кэпиталз)
|25
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0