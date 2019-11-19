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10:58 (мск), источник: Sport24

Команда Овечкина — беспощадная машина. «Вашингтон» не остановить, Ови подбирается к конкурентам

У «Анахайма» в понедельник не было ни единого шанса.

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Временами «Вашингтон Кэпиталз» этой осенью выглядит такой машиной, что его поклонникам должно быть немного не по себе. Именно потому, что за окном осень и до главных матчей сезона еще очень-очень далеко. Никто ведь не забыл прошлогоднюю «Тампу», которая крушила соперников в регулярном чемпионате, а затем безропотно скрутилась молодой и борзой «Каролине» в первом же раунде плей-офф. Но клуб из столицы США этот пример нисколько не волнует: на стыке октября и ноября он выдал шестиматчевую победную серию, а на прошлой неделе хоть и пропустил 4 шайбы за период от «Монреаля», но уже в следующей игре на выезде прибил одного из своих главных конкурентов «Бостон». Команда Тодда Рирдена пока просто летит по этому сезону.

«Анахайм» не выглядел соперником, способным остановить этот «Вашингтон»: «Дакс» сгорели в пяти из шести последних матчей, а победа над «Сент-Луисом» выглядела скорее случайностью. Неудивительно, что «столичные» готовились к понедельничной игре в состоянии абсолютного спокойствия. На утренней раскатке улыбок было больше, чем тяжелой работы, а Александр Овечкин продолжал осчастливливать американских детей.

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«Кэпиталз» не раздавливали и не сминали очередного соперника, разобравшись с ним «без шума и пыли». Счет был открыт уже на первой минуте, когда красивую комбинацию расчертило третье звено хозяев — завершать ее доверили Рихарду Панику. В последних матчах чех был очень заметен, но никак не мог забросить свою первую шайбу за «Вашингтон», теперь эта несправедливость была исправлена.

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Больше в стартовом периоде «столичные», несмотря на очевидное преимущество, не забивали, зато сняли все вопросы о том, кому по итогам этого хоккейного вечера достанутся два очка во второй двадцаминутке. Для начала «Анахайм» совершил роковую ошибку и удалился — Евгений Кузнецов выложил такую передачу на Овечкина, что главному русскому снайперу даже не пришлось привычно замахиваться из-за уха — хватило и несильного, но точного броска. 15-й гол в регулярке вывел Ови на третье место в списке ее самых забивающих игроков, до лидера Давида Пастрняка всего два пункта.

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А прямо перед вторым перерывом случился не самая обычная шайба в исполнении Чендлера Стивенсона. Его коллега по четвертой тройке нападения Брендан Лайпсик жестко въехал в одного из соперников, и за воротами Джона Гибсона мгновенно возникла заварушка. На нее, кажется, обратили внимание все, кроме судей и Стивенсона: первые не остановили матч, второй воспользовался этим и убил остатки надежд «Анахайма». По итогам эпизода была выписана гора штрафов, а «Вашингтон» обеспечил себе спокойный третий период.

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В третьем сезоне и без того печальное положение «Дакс» усугубил Якуб Врана. Чех забросил уже десятую шайбу этой осенью — и по статистике, и по игре видно, что он идет на лучший сезон в своей карьере.

Вашингтон Кэпиталз
5:2
1:0, 2:0, 2:2
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 819.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Тодд РирденДаллас Икинс
Вратари
Брэйден ХолтбиДжон Гибсон(Джон Гибсон)
1-й период
00:50Рихард Паник(Трэвис Бойд, Ларс Эллер)
18:00Ти. Джей. Оши
2-й период
26:19Картер Рауни
26:39Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
39:26Чендлер Стивенсон(Гарнет Хэтэуэй)
39:26Брендан Лейпсик
39:26Брендан Лейпсик
39:26Гарнет Хэтэуэй
39:26Гарнет Хэтэуэй
39:26Эрик Гудбрэнсон
39:26Брендан Гюле
39:26Брендан Гюле
39:26Эрик Гудбрэнсон
39:26Ник Ритчи
39:26Дерек Грант
3-й период
45:44Якуб Врана
52:55Ти. Джей. Оши
52:55Ти. Джей. Оши
53:31Сэм Стил(Девин Шор, Майкл Дель Зотто)
58:11Николя Делорье(Рикард Ракелль, Райан Гецлаф)
58:49Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Рихард Паник (Вашингтон Кэпиталз), Чендлер Стивенсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
25Штрафное время33
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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Анахайм Дакс
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