Команда Овечкина — беспощадная машина. «Вашингтон» не остановить, Ови подбирается к конкурентам

Временами «Вашингтон Кэпиталз» этой осенью выглядит такой машиной, что его поклонникам должно быть немного не по себе. Именно потому, что за окном осень и до главных матчей сезона еще очень-очень далеко. Никто ведь не забыл прошлогоднюю «Тампу», которая крушила соперников в регулярном чемпионате, а затем безропотно скрутилась молодой и борзой «Каролине» в первом же раунде плей-офф. Но клуб из столицы США этот пример нисколько не волнует: на стыке октября и ноября он выдал шестиматчевую победную серию, а на прошлой неделе хоть и пропустил 4 шайбы за период от «Монреаля», но уже в следующей игре на выезде прибил одного из своих главных конкурентов «Бостон». Команда Тодда Рирдена пока просто летит по этому сезону.

«Анахайм» не выглядел соперником, способным остановить этот «Вашингтон»: «Дакс» сгорели в пяти из шести последних матчей, а победа над «Сент-Луисом» выглядела скорее случайностью. Неудивительно, что «столичные» готовились к понедельничной игре в состоянии абсолютного спокойствия. На утренней раскатке улыбок было больше, чем тяжелой работы, а Александр Овечкин продолжал осчастливливать американских детей.

«Кэпиталз» не раздавливали и не сминали очередного соперника, разобравшись с ним «без шума и пыли». Счет был открыт уже на первой минуте, когда красивую комбинацию расчертило третье звено хозяев — завершать ее доверили Рихарду Панику. В последних матчах чех был очень заметен, но никак не мог забросить свою первую шайбу за «Вашингтон», теперь эта несправедливость была исправлена.

Больше в стартовом периоде «столичные», несмотря на очевидное преимущество, не забивали, зато сняли все вопросы о том, кому по итогам этого хоккейного вечера достанутся два очка во второй двадцаминутке. Для начала «Анахайм» совершил роковую ошибку и удалился — Евгений Кузнецов выложил такую передачу на Овечкина, что главному русскому снайперу даже не пришлось привычно замахиваться из-за уха — хватило и несильного, но точного броска. 15-й гол в регулярке вывел Ови на третье место в списке ее самых забивающих игроков, до лидера Давида Пастрняка всего два пункта.

А прямо перед вторым перерывом случился не самая обычная шайба в исполнении Чендлера Стивенсона. Его коллега по четвертой тройке нападения Брендан Лайпсик жестко въехал в одного из соперников, и за воротами Джона Гибсона мгновенно возникла заварушка. На нее, кажется, обратили внимание все, кроме судей и Стивенсона: первые не остановили матч, второй воспользовался этим и убил остатки надежд «Анахайма». По итогам эпизода была выписана гора штрафов, а «Вашингтон» обеспечил себе спокойный третий период.