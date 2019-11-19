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13:26 (мск), источник: Sports.Ru

Зубов официально включен в Зал хоккейной славы

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы.

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Источник: Sports.Ru

Официальная церемония включения состоялась в Торонто.

В НХЛ Зубов, выступавший на позиции защитника, играл за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас». Дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999), а также стал обладателем золота Олимпиады (1992).

За 1068 матчей в НХЛ набрал 771 (152+619) очко.

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