Зубов официально включен в Зал хоккейной славы
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы.
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы.
Официальная церемония включения состоялась в Торонто.
В НХЛ Зубов, выступавший на позиции защитника, играл за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас». Дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999), а также стал обладателем золота Олимпиады (1992).
За 1068 матчей в НХЛ набрал 771 (152+619) очко.