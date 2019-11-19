Кузнецов рассказал, как отнесся к дисквалификации за употребление кокаина

В январе 2019 года Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) до 12 июня 2023 года за употребление кокаина. В НХЛ его отстранение продлилось три матча. Запрещенное вещество обнаружили в пробе российского хоккеиста, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии.

«Старался в тот момент ни о чем не думать, абстрагироваться. Конечно, если бы была машина времени, каждый хотел бы вернуться в прошлое и что-то изменить в своей жизни. Наказание я спокойно воспринял. Старался фокусироваться только на хоккее, на этом сезоне. Не хотелось жить прошлыми ошибками или заслугами. Я сейчас наилучшим образом могу себя показать только через хоккей», — рассказал Кузнецов в интервью «Спорт-Экспрессу».