Передача Гусева не помогла «Нью-Джерси» избежать разгрома в матче с «Бостоном»

Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «мишек».

По дублю в составе победителей оформили Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк, ещё один гол забил Коннор Клифтон. Брэд Маршанд сделал три результативные передачи.

У «дьяволов» отличился Блэйк Коулман, одним из его ассистентов выступил россиянин Никита Гусев, для которого это очко стало 8-м (5+3) в нынешнем сезоне.