Передача Гусева не помогла «Нью-Джерси» избежать разгрома в матче с «Бостоном»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз».
Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «мишек».
По дублю в составе победителей оформили Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк, ещё один гол забил Коннор Клифтон. Брэд Маршанд сделал три результативные передачи.
У «дьяволов» отличился Блэйк Коулман, одним из его ассистентов выступил россиянин Никита Гусев, для которого это очко стало 8-м (5+3) в нынешнем сезоне.
«Бостон» выиграл второй матч из последних семи. «Нью-Джерси» потерпел второе поражение в пяти встречах.
|Джон Хайнс
|Брюс Кэссиди
|Маккензи Блэквуд
|Туукка Раск
|12:12
|Джейк Дебраск
|14:26
|Мэтт Гржельчик(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
|14:40
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
|14:47
|Дэнтон Хейнен
|18:06
|Тэйлор Холл
|38:11
|Блэйк Коулман(Никита Гусев, Уилл Батчер)
|43:11
|Пи. Кей. Суббан
|43:19
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Чарли Койл)
|50:33
|Мэтт Гржельчик(Чарли Макэвой)
|53:42
|Коннор Клифтон
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Мэтт Гржельчик (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0