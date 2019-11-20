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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Гусева не помогла «Нью-Джерси» избежать разгрома в матче с «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз».

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Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «мишек».

По дублю в составе победителей оформили Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк, ещё один гол забил Коннор Клифтон. Брэд Маршанд сделал три результативные передачи.

У «дьяволов» отличился Блэйк Коулман, одним из его ассистентов выступил россиянин Никита Гусев, для которого это очко стало 8-м (5+3) в нынешнем сезоне.

«Бостон» выиграл второй матч из последних семи. «Нью-Джерси» потерпел второе поражение в пяти встречах.

Нью-Джерси Дэвилз
1:5
0:2, 1:0, 0:3
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 820.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Джон ХайнсБрюс Кэссиди
Вратари
Маккензи БлэквудТуукка Раск
1-й период
12:12Джейк Дебраск
14:26Мэтт Гржельчик(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
14:40Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
14:47Дэнтон Хейнен
18:06Тэйлор Холл
2-й период
38:11Блэйк Коулман(Никита Гусев, Уилл Батчер)
3-й период
43:11Пи. Кей. Суббан
43:19Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Чарли Койл)
50:33Мэтт Гржельчик(Чарли Макэвой)
53:42Коннор Клифтон
Лучшие игроки матча
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Мэтт Гржельчик (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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