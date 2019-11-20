«Тампа» уступила «Сент-Луису», несмотря на 31 сейв Василевского

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на площадке 9 минут и 55 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард «Тампы» Никита Кучеров получил 11 минут и 43 секунды игрового времени и также не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 18 минут и 17 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 31 сейв.