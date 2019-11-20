«Тампа» уступила «Сент-Луису», несмотря на 31 сейв Василевского
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на площадке 9 минут и 55 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард «Тампы» Никита Кучеров получил 11 минут и 43 секунды игрового времени и также не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 18 минут и 17 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 31 сейв.
В другом матче НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своей площадке уступил «Виннипег Джетс» со счётом 1:2.
|Крэйг Беруби
|Джон Купер
|Джордан Биннингтон
|Андрей Василевский(Андрей Василевский)
|05:28
|Джей Боумистер
|16:36
|Энтони Чирелли(Алекс Киллорн, Виктор Хедман)
|19:25
|Виктор Хедман
|28:22
|Люк Шенн
|31:27
|Дэвид Перрон
|32:43
|Андрей Василевский
|37:24
|Дэвид Перрон(Колтон Парэйко, Райан О`Райлли)
|37:57
|Брэйден Шенн
|37:57
|Эрик Чернак
|37:57
|Эрик Чернак
|46:16
|Оскар Сундквист(Роберт Томас)
|59:55
|Джейден Шворц(Брэйден Шенн)
Оскар Сундквист (Сент-Луис Блюз), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0