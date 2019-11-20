Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Чикаго»

Источник: AP 2019

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «ураганов».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором одной заброшенной шайбы. Игрок отличился во втором периоде. Результативными передачами отметились Джейккоб Славин и Джоэль Эдмундсон. Таким образом, россиянин забил 10-й гол в нынешнем сезоне.

В параллельном матче «Даллас Старз» на домашнем льду разгромил «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «Старз».