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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» победил «Чикаго Блэкхоукс».

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Источник: AP 2019

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «ураганов».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором одной заброшенной шайбы. Игрок отличился во втором периоде. Результативными передачами отметились Джейккоб Славин и Джоэль Эдмундсон. Таким образом, россиянин забил 10-й гол в нынешнем сезоне.

В параллельном матче «Даллас Старз» на домашнем льду разгромил «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «Старз».

При этом российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями. На счету Радулова только удаление.

Чикаго Блэкхокс
2:4
0:1, 0:2, 2:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 820.11.2019, 04:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонРод Бриндамор
Вратари
Робин Ленер(Робин Ленер)Петр Мразек
1-й период
14:24Мартин Нечас(Лукас Валлмарк, Нино Нидеррайтер)
2-й период
20:53Андрей Свечников(Джейкоб Славин, Джоэль Эдмундсон)
28:14Дуги Хэмилтон
31:54Нино Нидеррайтер(Лукас Валлмарк, Дуги Хэмилтон)
33:33Патрик Кейн
3-й период
45:46Джейк Гардинер
52:05Эрик I Густафссон(Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт)
53:15Коннор Мерфи(Патрик Кейн, Кирби Дак)
53:49Бретт Песке
59:42Себастьян Ахо
59:42Патрик Кейн
Лучшие игроки матча
Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз)
Статистика
12Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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