Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Чикаго»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» победил «Чикаго Блэкхоукс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» победил «Чикаго Блэкхоукс».
Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «ураганов».
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором одной заброшенной шайбы. Игрок отличился во втором периоде. Результативными передачами отметились Джейккоб Славин и Джоэль Эдмундсон. Таким образом, россиянин забил 10-й гол в нынешнем сезоне.
В параллельном матче «Даллас Старз» на домашнем льду разгромил «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «Старз».
При этом российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями. На счету Радулова только удаление.
|Джереми Коллитон
|Род Бриндамор
|Робин Ленер(Робин Ленер)
|Петр Мразек
|14:24
|Мартин Нечас(Лукас Валлмарк, Нино Нидеррайтер)
|20:53
|Андрей Свечников(Джейкоб Славин, Джоэль Эдмундсон)
|28:14
|Дуги Хэмилтон
|31:54
|Нино Нидеррайтер(Лукас Валлмарк, Дуги Хэмилтон)
|33:33
|Патрик Кейн
|45:46
|Джейк Гардинер
|52:05
|Эрик I Густафссон(Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт)
|53:15
|Коннор Мерфи(Патрик Кейн, Кирби Дак)
|53:49
|Бретт Песке
|59:42
|Себастьян Ахо
|59:42
|Патрик Кейн
Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз)
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0