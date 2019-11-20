Гол Каменева помог «Колорадо» обыграть «Калгари». Ничушкин набрал 1 очко
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Колорадо Эвеланш».
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Колорадо Эвеланш».
Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Андре Бураковски и ещё один гол забил Владислав Каменев. Нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 90 игр. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 21 минуту и 34 секунды и не отметился результативными действиями.
«Калгари» потерпел пятое поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал пятую победу за последние шесть игр.
В следующем матче «Калгари» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Колорадо» встретится с «Миннесотой Уайлд».
|Билл Питерс
|Джаред Беднар
|Давид Риттих
|Филипп Грубауэр
|03:21
|Андре Бураковски(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
|15:34
|Джей Ти Комфер
|18:25
|Андре Бураковски(Йоонас Донской, Натан Маккиннон)
|24:38
|Марк Джиордано
|29:32
|Элиас Линдхольм
|33:15
|Владислав Каменев(Джей Ти Комфер, Валерий Ничушкин)
|37:41
|Дерек Райан(Милан Лучич)
|55:44
|Эндрю Манджапане(Шон Монахэн, Оливер Кюлингтон)
|59:39
|Ян Коул
Андре Бураковски (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Дерек Райан (Калгари Флэймз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0