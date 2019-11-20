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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Каменева помог «Колорадо» обыграть «Калгари». Ничушкин набрал 1 очко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Колорадо Эвеланш».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Андре Бураковски и ещё один гол забил Владислав Каменев. Нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 90 игр. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 21 минуту и 34 секунды и не отметился результативными действиями.

«Калгари» потерпел пятое поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал пятую победу за последние шесть игр.

В следующем матче «Калгари» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Колорадо» встретится с «Миннесотой Уайлд».

Калгари Флэймз
2:3
0:2, 1:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 820.11.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсДжаред Беднар
Вратари
Давид РиттихФилипп Грубауэр
1-й период
03:21Андре Бураковски(Натан Маккиннон, Кейл Макар)
15:34Джей Ти Комфер
18:25Андре Бураковски(Йоонас Донской, Натан Маккиннон)
2-й период
24:38Марк Джиордано
29:32Элиас Линдхольм
33:15Владислав Каменев(Джей Ти Комфер, Валерий Ничушкин)
37:41Дерек Райан(Милан Лучич)
3-й период
55:44Эндрю Манджапане(Шон Монахэн, Оливер Кюлингтон)
59:39Ян Коул
Лучшие игроки матча
Андре Бураковски (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Дерек Райан (Калгари Флэймз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари Флэймз
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