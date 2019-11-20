Гол Каменева помог «Колорадо» обыграть «Калгари». Ничушкин набрал 1 очко

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Андре Бураковски и ещё один гол забил Владислав Каменев. Нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 90 игр. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 21 минуту и 34 секунды и не отметился результативными действиями.

«Калгари» потерпел пятое поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал пятую победу за последние шесть игр.