Две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на льду «Флориды», завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). Дадонов помог отличиться Александру Баркову (27-я минута) и Джонатану Юбердо (31). Также у хозяев отличились Колтон Сивиор (11), Бретт Коннолли (13) и Майк Хоффман (58). Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 35 бросков. У «Филадельфии» шайбы забросили Трэвис Занхайм (7) и Морган Фрост (35).

«Нью-Йорк Айлендерс» на чужом льду в овертайме обыграл «Питтсбург» — 5:4 (0:2, 2:1, 2:1, 1:0). Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 бросков. У «Пингвинз» две голевые передачи на свой счет записал российский форвард Евгений Малкин.

«Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). В составе победителей российский форвард Валерий Ничушкин сделал голевую передачу, а другой нападающий Владислав Каменев отметился заброшенной шайбой.

«Нью-Джерси» дома уступил «Бостону» — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3). Российский форвард «Девилз» Никита Гусев сделал голевую передачу.