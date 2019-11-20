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11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Две передачи российского нападающего Евгения Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на льду «Флориды», завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). Дадонов помог отличиться Александру Баркову (27-я минута) и Джонатану Юбердо (31). Также у хозяев отличились Колтон Сивиор (11), Бретт Коннолли (13) и Майк Хоффман (58). Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 35 бросков. У «Филадельфии» шайбы забросили Трэвис Занхайм (7) и Морган Фрост (35).

«Нью-Йорк Айлендерс» на чужом льду в овертайме обыграл «Питтсбург» — 5:4 (0:2, 2:1, 2:1, 1:0). Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 бросков. У «Пингвинз» две голевые передачи на свой счет записал российский форвард Евгений Малкин.

«Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). В составе победителей российский форвард Валерий Ничушкин сделал голевую передачу, а другой нападающий Владислав Каменев отметился заброшенной шайбой.

«Нью-Джерси» дома уступил «Бостону» — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3). Российский форвард «Девилз» Никита Гусев сделал голевую передачу.

«Тампа Бэй» в гостях проиграла «Сент-Луису» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 31 бросок.

Флорида Пантерз
5:2
2:1, 2:1, 1:0
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 820.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльАлен Виньо
Вратари
Сергей БобровскийКартер Харт(Брайан Эллиотт, Брайан Эллиотт)
1-й период
06:26Трэвис Санхейм(Филипп Майерс, Кевин Хэйс)
10:38Колтон Сивиур(Майкл Матесон, Бретт Коннолли)
12:30Бретт Коннолли(Винс Трочек)
19:24Винс Трочек
2-й период
26:46Александр Барков(Евгений Дадонов, Джош Браун)
30:23Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Александр Барков)
31:35Шейн Гостисбеер
34:20Морган Фрост(Трэвис Конекны)
36:56Джонатан Юбердо
36:56Филипп Майерс
36:56Филипп Майерс
36:56Филипп Майерс
3-й период
46:58Майк I Хоффман
57:28Майк I Хоффман
Лучшие игроки матча
Александр Барков (Флорида Пантерз), Бретт Коннолли (Флорида Пантерз), Морган Фрост (Филадельфия Флайерз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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