Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Вегасом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».
Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забили Коди Гласс, Томаш Носек, Марк Стоун и Коди Икин. В составе проигравшей команды отличились Джейсон Спецца и Зак Хайман. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.
Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел шестое поражение подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Аризоной Койотс».
|Жерар Галлан
|Майк Бэбкок
|Марк-Андре Флери
|Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)
|26:37
|Джастин Холл
|28:07
|Коди Гласс(Макс Пачоретти, Нэйт Шмидт)
|47:26
|Джейсон Спецца(Илья Михеев)
|48:08
|Томаш Носек
|50:00
|Джон Таварес
|50:22
|Марк Стоун(Коди Гласс, Ши Теодор)
|51:01
|Райан Ривз
|52:47
|Зак Хаймэн(Джейсон Спецца, Тайсон Бэрри)
|56:40
|Брэйден Макнэбб
|59:39
|Коди Икин(Макс Пачоретти, Джонатан Маршессо)
Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Коди Гласс (Вегас Голден Найтс), Томаш Носек (Вегас Голден Найтс)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0