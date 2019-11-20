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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забили Коди Гласс, Томаш Носек, Марк Стоун и Коди Икин. В составе проигравшей команды отличились Джейсон Спецца и Зак Хайман. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.

Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел шестое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Аризоной Койотс».

Вегас Голден Найтс
4:2
0:0, 1:0, 3:2
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 820.11.2019, 06:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланМайк Бэбкок
Вратари
Марк-Андре ФлериФредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)
2-й период
26:37Джастин Холл
28:07Коди Гласс(Макс Пачоретти, Нэйт Шмидт)
3-й период
47:26Джейсон Спецца(Илья Михеев)
48:08Томаш Носек
50:00Джон Таварес
50:22Марк Стоун(Коди Гласс, Ши Теодор)
51:01Райан Ривз
52:47Зак Хаймэн(Джейсон Спецца, Тайсон Бэрри)
56:40Брэйден Макнэбб
59:39Коди Икин(Макс Пачоретти, Джонатан Маршессо)
Лучшие игроки матча
Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Коди Гласс (Вегас Голден Найтс), Томаш Носек (Вегас Голден Найтс)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас Голден Найтс
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