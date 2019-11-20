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11:36 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Тампы» Кучеров получил травму в матче НХЛ против «Сент-Луиса»

ТАСС, 20 ноября. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение верхней части тела в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луиса».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в ночь на среду и завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 3:1. В конце второго периода Кучеров попал под силовой прием форварда гостей Брэйдена Шенна, после которого российский нападающий не смог продолжить встречу. После матча пресс-служба «Тампы» заявила, что россиянин получил повреждение верхней части тела.

В текущем сезоне 26-летний Кучеров провел 18 матчей, набрав 18 (6 шайб + 12 передач) очков.

В прошлом сезоне россиянин набрал 128 (41+87) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий «Тампы» стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты «Питтсбурга» канадец Марио Лемье и чех Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

«Тампа» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 18 встречах. В следующем матче подопечные Джона Купера на выезде встретятся с «Чикаго», игра состоится 22 ноября.

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37:24Дэвид Перрон(Колтон Парэйко, Райан О`Райлли)
37:57Брэйден Шенн
37:57Эрик Чернак
37:57Эрик Чернак
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Лучшие игроки матча
Оскар Сундквист (Сент-Луис Блюз), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз)
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