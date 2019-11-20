Нападающий «Тампы» Кучеров получил травму в матче НХЛ против «Сент-Луиса»

Источник: AP 2019

Встреча прошла в ночь на среду и завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 3:1. В конце второго периода Кучеров попал под силовой прием форварда гостей Брэйдена Шенна, после которого российский нападающий не смог продолжить встречу. После матча пресс-служба «Тампы» заявила, что россиянин получил повреждение верхней части тела.

В текущем сезоне 26-летний Кучеров провел 18 матчей, набрав 18 (6 шайб + 12 передач) очков.

В прошлом сезоне россиянин набрал 128 (41+87) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий «Тампы» стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты «Питтсбурга» канадец Марио Лемье и чех Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.