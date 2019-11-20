Новая русская звезда НХЛ. Интервью Андрея Свечникова — о его суперголе и сравнениях с Овечкиным и Кучеровым

Источник: Спорт-Экспресс

— Большая победа для нас, — сказал Андрей Свечников после матча. — Третья встреча подряд на выезде, и нужно было выигрывать обязательно, чтобы сохранить хорошее расположение в таблице. Слава Богу, мы победили.

— В 21 матче вы забросили 10 шайб. Есть ли какая-то планка на сезон — 30, 40 голов? Может быть, на «Ришар» замахнетесь?

— Не ставлю для себя каких-то конкретных целей. Главная задача — быть лучшим и помогать своей команде выигрывать.

— Вы выходите в тройке с Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом. На льду смотритесь абсолютно сногсшибательно.

— Да, между нами есть, может быть, небольшая химия, ведь мы сыграли всего несколько матчей вместе. Но мы точно знаем, что с каждой игрой будем становится все лучше и лучше.

— Ваш «лакросс-гол» НХЛ назвала голом года…

— Еще рано об этом говорить.

— … знаю, что вы не раз с братом отрабатывали подобный трюк. Откуда вообще пришла идея подобного гола?

— Это было еще лет пять назад. Мы вместе тренировались летом. Женя попробовал на тренировке… и забил. Я подъехал к нему и сказал: «Братан, ты меня должен научить этому трюку!» После каждой тренировки мы оставались на льду и отрабатывали этот момент. Спасибо ему за это. Надеюсь, что в будущем еще удастся забить такие голы.

— Каким образом в доли секунды, когда вы выкатились за ворота, пришла мысль попробовать забить именно «лакросс-гол»?

— Когда я шайбу получил и заехал за ворота, я сразу же знал, что буду пробовать этот финт. Хорошо, что шайба легла на крюк моей клюшки. Можно сказать, это была удача!

— Андрей Свечников — парень скромный. Но ходят слухи, что этот гол назовут «голом Свечникова»…

— Ну, посмотрим. Нужно еще пару раз забить, может быть, и назовут.

— В «Вашингтоне» есть Овечкин, в «Тампе» — Кучеров, а Свечников, как говорили, словно Кучеров в теле Овечкина.



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— Да ладно. На самом деле эти двое парней слишком хороши, чтобы меня можно было с ними сравнивать. Я стараюсь играть в свой хоккей и не обращать на подобные высказывания внимания.

— Вернемся к брату. Знаем, что вы не часто видитесь, но как часто общаетесь?

— Практически каждый день по два-три раза созваниваемся, разговариваем обо всем. Очень жаль, но он не играл в основной команде «Детройта», с которой мы встречались в начале ноября. Женю как раз спустили в АХЛ перед этой игрой. Обидно, конечно, но всякое бывает. Не знаю, конечно, но, мне кажется, он игрок НХЛ и заслуживает этого. Надеюсь, его скоро вызовут в основную команду, и он продолжит доказывать, что заслуживает играть в лиге.

— Как вы устроились в Роли, где базируется «Каролина».

— Хорошо. Мне все нравится — город, суперфанаты, просто наслаждаюсь там.

— Есть ли у вас уже любимые рестораны в городе?

— Есть и такое. Прямо около моего дома есть несколько хороших ресторанов, которые мне нравятся.

— Вам больше стейки или суши по душе?

— В основном стейки. Можно сказать, что мясо — это моя любимая еда. Еще мне сладкая картошка фри нравится. Суши тоже, бывает, иногда ходим кушать.

— Вы — третий российский хоккеист, который набрал 50 или более очков в НХЛ в возрасте до 20 лет. Такое удавалось только Илье Ковальчуку и Сергею Самсонову. Для вас такие достижения важны?

— Конечно. Всегда приятно находиться в одной компании с такими игроками, как Илья и Сергей. Это на самом деле что-то невероятное. Надеюсь, что буду продолжать набирать очки и бить новые рекорды.

— В прошлом году на «Каролину» никто не ставил. Но команда доказала, что она грозная сила. Реально ли уже сейчас говорить, что вам по силам замахнуться на Кубок в этом году?

— Конечно, реально. Мне кажется, у нас есть все шансы, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Может быть, еще рано об этом думать. Нужно сперва попасть в плей-офф, а потом посмотрим, как мы сыграем в первом раунде, во втором.

— Вы рады, что наконец СМИ перестали ассоциировать вас с тем парнем, который подрался с Александром Овечкиным, а теперь вы навсегда будете тем парнем, который первым забил «лакросс-гол» в НХЛ?

— На самом деле, даже не читаю, что пишут в прессе, и мне даже неинтересно, что говорят обо мне. Как я уже сказал, стараюсь играть в свой хоккей и выполнять все установки тренера. Это и есть самое главное.

Род Бриндамор: «Свечников двигается в направлении суперзвезды»

После матча на вопросы о российском форварде «Каролины» ответил и главный тренер «Харрикейнз».

— Точно могу сказать, что тройка Свечникова потрясающе сыграла сегодня. Они создали столько стоящих моментов. Если они продолжат играть в том же духе и будут продолжать набирать очки, наша команда будет в отличной форме.