Новая русская звезда НХЛ. Интервью Андрея Свечникова — о его суперголе и сравнениях с Овечкиным и Кучеровым
Российский форвард «Каролины» дал интервью после матча с «Чикаго» (4:2), в котором забил 10-й гол в сезоне.
Российский форвард «Каролины» дал интервью после матча с «Чикаго» (4:2), в котором забил 10-й гол в сезоне.
— Большая победа для нас, — сказал Андрей Свечников после матча. — Третья встреча подряд на выезде, и нужно было выигрывать обязательно, чтобы сохранить хорошее расположение в таблице. Слава Богу, мы победили.
— В 21 матче вы забросили 10 шайб. Есть ли
— Не ставлю для себя
— Вы выходите в тройке с Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом. На льду смотритесь абсолютно сногсшибательно.
— Да, между нами есть, может быть, небольшая химия, ведь мы сыграли всего несколько матчей вместе. Но мы точно знаем, что с каждой игрой будем становится все лучше и лучше.
— Ваш «лакросс-гол» НХЛ назвала голом года…
— Еще рано об этом говорить.
— … знаю, что вы не раз с братом отрабатывали подобный трюк. Откуда вообще пришла идея подобного гола?
— Это было еще лет пять назад. Мы вместе тренировались летом. Женя попробовал на тренировке… и забил. Я подъехал к нему и сказал: «Братан, ты меня должен научить этому трюку!» После каждой тренировки мы оставались на льду и отрабатывали этот момент. Спасибо ему за это. Надеюсь, что в будущем еще удастся забить такие голы.
— Каким образом в доли секунды, когда вы выкатились за ворота, пришла мысль попробовать забить именно «лакросс-гол»?
— Когда я шайбу получил и заехал за ворота, я сразу же знал, что буду пробовать этот финт. Хорошо, что шайба легла на крюк моей клюшки. Можно сказать, это была удача!
— Андрей Свечников — парень скромный. Но ходят слухи, что этот гол назовут «голом Свечникова»…
— Ну, посмотрим. Нужно еще пару раз забить, может быть, и назовут.
— В «Вашингтоне» есть Овечкин, в «Тампе» — Кучеров, а Свечников, как говорили, словно Кучеров в теле Овечкина.
— Да ладно. На самом деле эти двое парней слишком хороши, чтобы меня можно было с ними сравнивать. Я стараюсь играть в свой хоккей и не обращать на подобные высказывания внимания.
— Вернемся к брату. Знаем, что вы не часто видитесь, но как часто общаетесь?
— Практически каждый день по
— Как вы устроились в Роли, где базируется «Каролина».
— Хорошо. Мне все нравится — город, суперфанаты, просто наслаждаюсь там.
— Есть ли у вас уже любимые рестораны в городе?
— Есть и такое. Прямо около моего дома есть несколько хороших ресторанов, которые мне нравятся.
— Вам больше стейки или суши по душе?
— В основном стейки. Можно сказать, что мясо — это моя любимая еда. Еще мне сладкая картошка фри нравится. Суши тоже, бывает, иногда ходим кушать.
— Вы — третий российский хоккеист, который набрал 50 или более очков в НХЛ в возрасте до 20 лет. Такое удавалось только Илье Ковальчуку и Сергею Самсонову. Для вас такие достижения важны?
— Конечно. Всегда приятно находиться в одной компании с такими игроками, как Илья и Сергей. Это на самом деле
— В прошлом году на «Каролину» никто не ставил. Но команда доказала, что она грозная сила. Реально ли уже сейчас говорить, что вам по силам замахнуться на Кубок в этом году?
— Конечно, реально. Мне кажется, у нас есть все шансы, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Может быть, еще рано об этом думать. Нужно сперва попасть в
— Вы рады, что наконец СМИ перестали ассоциировать вас с тем парнем, который подрался с Александром Овечкиным, а теперь вы навсегда будете тем парнем, который первым забил «лакросс-гол» в НХЛ?
— На самом деле, даже не читаю, что пишут в прессе, и мне даже неинтересно, что говорят обо мне. Как я уже сказал, стараюсь играть в свой хоккей и выполнять все установки тренера. Это и есть самое главное.
После матча на вопросы о российском форварде «Каролины» ответил и главный тренер «Харрикейнз».
— Точно могу сказать, что тройка Свечникова потрясающе сыграла сегодня. Они создали столько стоящих моментов. Если они продолжат играть в том же духе и будут продолжать набирать очки, наша команда будет в отличной форме.
Становится ли Андрей лидером команды? Будет ли он звездой? Да, все так и есть. Он прогрессирует с каждой игрой. Наблюдать за ним — сплошное удовольствие. Он становится увереннее с каждой игрой, создает голевые моменты на льду, не жадничает и делится передами с партнерами. Это заслуживает отдельного уважения: в нем нет ни доли эгоизма. И мне это очень импонирует. Самое главное, он сам хочет быть лучше и лучше с каждой игрой. Возвращаясь к вашему вопросу, да, он хочет быть суперзвездой, и он двигается в нужном направлении, чтобы стать ей.
|Джереми Коллитон
|Род Бриндамор
|Робин Ленер(Робин Ленер)
|Петр Мразек
|14:24
|Мартин Нечас(Лукас Валлмарк, Нино Нидеррайтер)
|20:53
|Андрей Свечников(Джейкоб Славин, Джоэль Эдмундсон)
|28:14
|Дуги Хэмилтон
|31:54
|Нино Нидеррайтер(Лукас Валлмарк, Дуги Хэмилтон)
|33:33
|Патрик Кейн
|45:46
|Джейк Гардинер
|52:05
|Эрик I Густафссон(Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт)
|53:15
|Коннор Мерфи(Патрик Кейн, Кирби Дак)
|53:49
|Бретт Песке
|59:42
|Себастьян Ахо
|59:42
|Патрик Кейн
Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз)
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0