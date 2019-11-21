Овечкин в кровь разбил лицо американскому судье. Ови травмировал его броском от стекла
Прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз».
Прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз».
В начале встречи произошел неприятный эпизод с участием капитана столичных Александром Овечкиным и судьей Фурманом Саутом: россиянин пытался вывести шайбу из своей зоны, но после броска она рикошетом отскочила от стекла в рефери и до крови разбило ему лицо. Судья некоторое время не мог подняться со льда. Позже он поехал к врачу «Рейнджерс», который оказал ему помощь. После арбитр продолжил обслуживать матч.
В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков. Вдобавок он находится на расстоянии одной шайбы от Теему Селянне (255), занимающего третье место по количеству голов в большинстве. Лидером же является Дэйв Андрейчук (274), второе место у Брэтта Халла (265).
|Дэвид Куинн
|Тодд Рирден
|Хенрик Лундквист
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|19:26
|Том Уилсон
|21:14
|Артемий Панарин(Каапо Какко, Адам Фокс)
|27:02
|Грег Маккег
|39:52
|Александр Овечкин
|42:32
|Дмитрий Орлов
|43:57
|Артемий Панарин(Каапо Какко, Райан Стром)
|44:20
|Павел Бучневич(Филип Хитил, Брендан Лемье)
|46:08
|Брендан Смит
|47:24
|Евгений Кузнецов(Джон Карлсон)
|53:34
|Бретт Хауден(Павел Бучневич, Крис Крайдер)
|56:32
|Брендан Лемье
|56:32
|Брендан Лемье
|56:32
|Том Уилсон
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Каапо Какко (Нью-Йорк Рейнджерс)
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0