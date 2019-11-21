Овечкин в кровь разбил лицо американскому судье. Ови травмировал его броском от стекла

В начале встречи произошел неприятный эпизод с участием капитана столичных Александром Овечкиным и судьей Фурманом Саутом: россиянин пытался вывести шайбу из своей зоны, но после броска она рикошетом отскочила от стекла в рефери и до крови разбило ему лицо. Судья некоторое время не мог подняться со льда. Позже он поехал к врачу «Рейнджерс», который оказал ему помощь. После арбитр продолжил обслуживать матч.