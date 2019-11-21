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14:00 (мск), источник: Sport24

Овечкин в кровь разбил лицо американскому судье. Ови травмировал его броском от стекла

Прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз».

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Источник: AP 2019

В начале встречи произошел неприятный эпизод с участием капитана столичных Александром Овечкиным и судьей Фурманом Саутом: россиянин пытался вывести шайбу из своей зоны, но после броска она рикошетом отскочила от стекла в рефери и до крови разбило ему лицо. Судья некоторое время не мог подняться со льда. Позже он поехал к врачу «Рейнджерс», который оказал ему помощь. После арбитр продолжил обслуживать матч.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков. Вдобавок он находится на расстоянии одной шайбы от Теему Селянне (255), занимающего третье место по количеству голов в большинстве. Лидером же является Дэйв Андрейчук (274), второе место у Брэтта Халла (265).

Нью-Йорк Рейнджерс
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 821.11.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 17239 зрителей
Главные тренеры
Дэвид КуиннТодд Рирден
Вратари
Хенрик ЛундквистБрэйден Холтби(Брэйден Холтби)
1-й период
19:26Том Уилсон
2-й период
21:14Артемий Панарин(Каапо Какко, Адам Фокс)
27:02Грег Маккег
39:52Александр Овечкин
3-й период
42:32Дмитрий Орлов
43:57Артемий Панарин(Каапо Какко, Райан Стром)
44:20Павел Бучневич(Филип Хитил, Брендан Лемье)
46:08Брендан Смит
47:24Евгений Кузнецов(Джон Карлсон)
53:34Бретт Хауден(Павел Бучневич, Крис Крайдер)
56:32Брендан Лемье
56:32Брендан Лемье
56:32Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Каапо Какко (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
11Штрафное время11
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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