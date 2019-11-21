Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

«Нью-Йорк в хороших руках». Жизнь Панарина и Алисы Знарок в самом крутом городе Америки

В составе «Рейнджерс» дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету Артемия в нынешнем сезоне стало 25 (11+14) очков в 19 матчах. Артемий догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ. Александр не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс», в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.