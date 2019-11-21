Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз».
Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».
В составе «Рейнджерс» дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету Артемия в нынешнем сезоне стало 25 (11+14) очков в 19 матчах. Артемий догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ. Александр не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс», в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.
Панарин и Овечкин делят лидерство в списке бомбардиров среди россиян. Третье место в национальном споре бомбардиров занимает нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (23 очка в 21 матче).
|Дэвид Куинн
|Тодд Рирден
|Хенрик Лундквист
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|19:26
|Том Уилсон
|21:14
|Артемий Панарин(Каапо Какко, Адам Фокс)
|27:02
|Грег Маккег
|39:52
|Александр Овечкин
|42:32
|Дмитрий Орлов
|43:57
|Артемий Панарин(Каапо Какко, Райан Стром)
|44:20
|Павел Бучневич(Филип Хитил, Брендан Лемье)
|46:08
|Брендан Смит
|47:24
|Евгений Кузнецов(Джон Карлсон)
|53:34
|Бретт Хауден(Павел Бучневич, Крис Крайдер)
|56:32
|Брендан Лемье
|56:32
|Брендан Лемье
|56:32
|Том Уилсон
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Каапо Какко (Нью-Йорк Рейнджерс)
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0