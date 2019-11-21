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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз».

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Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».

В составе «Рейнджерс» дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин. На счету Артемия в нынешнем сезоне стало 25 (11+14) очков в 19 матчах. Артемий догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ. Александр не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс», в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.

Панарин и Овечкин делят лидерство в списке бомбардиров среди россиян. Третье место в национальном споре бомбардиров занимает нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (23 очка в 21 матче).

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Критика Малкина, общение с Овечкиным, дом в Нью-Йорке: интервью Артемия Панарина
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12 ноября© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 821.11.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 17239 зрителей
Главные тренеры
Дэвид КуиннТодд Рирден
Вратари
Хенрик ЛундквистБрэйден Холтби(Брэйден Холтби)
1-й период
19:26Том Уилсон
2-й период
21:14Артемий Панарин(Каапо Какко, Адам Фокс)
27:02Грег Маккег
39:52Александр Овечкин
3-й период
42:32Дмитрий Орлов
43:57Артемий Панарин(Каапо Какко, Райан Стром)
44:20Павел Бучневич(Филип Хитил, Брендан Лемье)
46:08Брендан Смит
47:24Евгений Кузнецов(Джон Карлсон)
53:34Бретт Хауден(Павел Бучневич, Крис Крайдер)
56:32Брендан Лемье
56:32Брендан Лемье
56:32Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Каапо Какко (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
11Штрафное время11
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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