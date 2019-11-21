Панарин отпраздновал дубль ударом ногой! Забил «Вашингтону» из «офиса» Овечкина

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Противостояние «Рейнджерс» и «Вашингтона» — соперников по Столичному дивизиону — в этом году обостряется тем, что за эти команды играет сразу семь россиян. И если Самсонов и Георгиев в этой встрече участия не принимали, то русские полевые игроки стали главными героями игры. Наши ребята были везде — забили четыре из пяти голов, раздавали силовые приёмы и получали удаления, их пытались вывести из себя соперники.

«Вашингтон» лишился сразу четырёх игроков — Бекстрём, Хагелин и Дауд получили травмы, а Хэтэуэй получил три матча дисквалификации за плевок в Гудбрансона в матче с «Анахаймом». Состав «столичных» просел настолько, что пришлось вызывать подмогу из АХЛ. Но главная перемена была в воссоединении связки Кузнецова и Овечкина. Евгений, показывающий едва ли не лучший хоккей в карьере, вместе с Александром должен был быть на острие атаки в матче с «Рейнджерс», но и они не смогли вытащить эту игру, результат которой сделали Артемий Панарин и Павел Бучневич.

В первом периоде Овечкин нанёс травму арбитру — прокидывал шайбу по борту, и та срикошетила точно в лицо рефери Форману Сауту и разбила ему губу. К счастью, всё оказалось не так серьёзно, и судья смог продолжить игру, а уже в перерыве ему наложили пять швов.

Под конец периода ведущее звено «Вашингтона» наконец включилось и в атаку. Сначала Овечкин мог забивать в пустые ворота, но, кажется, Александр был не готов к такой хитрой передаче от Кузнецова и бросил в угол, который Лундквист успел перекрыть в прыжке. После вбрасывания Кузнецов ещё дважды мог набирать очко за голевую передачу, но сначала Кемпны, а затем Карлсон попали в штангу. Лундквист был в ударе, а когда «кэпс» удавалось его переиграть, на выручку вратарю приходила штанга. Только в первом периоде их было три.

Две шайбы за 23 секунды

Только «Вашингтон» смог запереть «Рейнджерс» в своей зоне, как перед сиреной Том Уилсон получил совершенно необязательные две минуты за толчок на борт, и после перерыва спецбригада «Рейнджерс» открыла счёт. Артемий Панарин продолжает обновлять личный рекорд по продолжительности результативной серии — он забил 10-й гол в сезоне и набрал очки в 12-м матче подряд. Он забил «Вашингтону» оттуда, откуда не одну сотню голов положил Овечкин — из его фирменного «офиса» в левом круге вбрасывания. Забегая вперёд, второй гол Артемий забил с этой же точки.

Ненужные удаления продолжил капитан «столичных». И ситуация была аналогичной — конец второго периода, «Вашингтон» не даёт сопернику вздохнуть и хотя бы смениться, и на последних секундах Овечкин цепляет клюшкой Панарина. Разница была только в том, что на сей раз «Рейнджерс» не забили. Но едва ударная тройка «кэпс» вышла на лёд, как ещё две минуты схватил Орлов. Опять необязательные и крайне опасные, потому что большинство у «Рейнджерс» просто шикарное. Каапо Какко не глядя отдал передачу за спину на Артемия, которому оставалось попасть по пустым воротам. Свой дубль Артемий отпраздновал эффектным ударом ногой.

Дубль Панарина дизориентировал гостей, и меньше чем через 30 секунд связка Хитил — Бучневич разорвала оборону «столичных» и забила третий гол. Это было невероятно красиво.

Самый русский матч сезона продолжил Евгений Кузнецов. Он слишком хорош — в последних восьми матчах набрал 13 очков, а на этот раз хлёстким броском пробив Лундквиста в большинстве.