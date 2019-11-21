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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин отпраздновал дубль ударом ногой! Забил «Вашингтону» из «офиса» Овечкина

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — самый русский матч сезона НХЛ. Голы, провокации, разборки — наши были везде.

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Источник: Reuters

Противостояние «Рейнджерс» и «Вашингтона» — соперников по Столичному дивизиону — в этом году обостряется тем, что за эти команды играет сразу семь россиян. И если Самсонов и Георгиев в этой встрече участия не принимали, то русские полевые игроки стали главными героями игры. Наши ребята были везде — забили четыре из пяти голов, раздавали силовые приёмы и получали удаления, их пытались вывести из себя соперники.

«Вашингтон» лишился сразу четырёх игроков — Бекстрём, Хагелин и Дауд получили травмы, а Хэтэуэй получил три матча дисквалификации за плевок в Гудбрансона в матче с «Анахаймом». Состав «столичных» просел настолько, что пришлось вызывать подмогу из АХЛ. Но главная перемена была в воссоединении связки Кузнецова и Овечкина. Евгений, показывающий едва ли не лучший хоккей в карьере, вместе с Александром должен был быть на острие атаки в матче с «Рейнджерс», но и они не смогли вытащить эту игру, результат которой сделали Артемий Панарин и Павел Бучневич.

В первом периоде Овечкин нанёс травму арбитру — прокидывал шайбу по борту, и та срикошетила точно в лицо рефери Форману Сауту и разбила ему губу. К счастью, всё оказалось не так серьёзно, и судья смог продолжить игру, а уже в перерыве ему наложили пять швов.

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Под конец периода ведущее звено «Вашингтона» наконец включилось и в атаку. Сначала Овечкин мог забивать в пустые ворота, но, кажется, Александр был не готов к такой хитрой передаче от Кузнецова и бросил в угол, который Лундквист успел перекрыть в прыжке. После вбрасывания Кузнецов ещё дважды мог набирать очко за голевую передачу, но сначала Кемпны, а затем Карлсон попали в штангу. Лундквист был в ударе, а когда «кэпс» удавалось его переиграть, на выручку вратарю приходила штанга. Только в первом периоде их было три.

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Две шайбы за 23 секунды

Только «Вашингтон» смог запереть «Рейнджерс» в своей зоне, как перед сиреной Том Уилсон получил совершенно необязательные две минуты за толчок на борт, и после перерыва спецбригада «Рейнджерс» открыла счёт. Артемий Панарин продолжает обновлять личный рекорд по продолжительности результативной серии — он забил 10-й гол в сезоне и набрал очки в 12-м матче подряд. Он забил «Вашингтону» оттуда, откуда не одну сотню голов положил Овечкин — из его фирменного «офиса» в левом круге вбрасывания. Забегая вперёд, второй гол Артемий забил с этой же точки.

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Ненужные удаления продолжил капитан «столичных». И ситуация была аналогичной — конец второго периода, «Вашингтон» не даёт сопернику вздохнуть и хотя бы смениться, и на последних секундах Овечкин цепляет клюшкой Панарина. Разница была только в том, что на сей раз «Рейнджерс» не забили. Но едва ударная тройка «кэпс» вышла на лёд, как ещё две минуты схватил Орлов. Опять необязательные и крайне опасные, потому что большинство у «Рейнджерс» просто шикарное. Каапо Какко не глядя отдал передачу за спину на Артемия, которому оставалось попасть по пустым воротам. Свой дубль Артемий отпраздновал эффектным ударом ногой.

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Дубль Панарина дизориентировал гостей, и меньше чем через 30 секунд связка Хитил — Бучневич разорвала оборону «столичных» и забила третий гол. Это было невероятно красиво.

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Самый русский матч сезона продолжил Евгений Кузнецов. Он слишком хорош — в последних восьми матчах набрал 13 очков, а на этот раз хлёстким броском пробив Лундквиста в большинстве.

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Том Уилсон пытался вывести звено Бучневича из себя — кричал Лемье и Бучневичу сначала на льду, а потом и со скамейки. И если Бучневич просто с улыбкой отмахнулся, то его партнёр, который никогда не прочь скинуть перчатки, в концовке игры пытался свалить силовым приёмом Овечкина, а потом всё-таки навалял силовику «кэпс». К тому моменту счёт уже был 4:1 в пользу «рейнджеров» — отличился Хауден. И это окончательно добило «Вашингтон» — они ещё пытались отыграться и даже снимали вратаря, но победитель в этом матче был ясен уже за несколько минут до сирены. Пока «столичные» зализывают раны и ждут выздоровления травмированных игроков, «синерубашечники» смогли прервать серию из двух поражений и нанести «кэпс» первое за месяц поражение на выезде.

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Критика Малкина, общение с Овечкиным, дом в Нью-Йорке: интервью Артемия Панарина
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12 ноября© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 821.11.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 17239 зрителей
Главные тренеры
Дэвид КуиннТодд Рирден
Вратари
Хенрик ЛундквистБрэйден Холтби(Брэйден Холтби)
1-й период
19:26Том Уилсон
2-й период
21:14Артемий Панарин(Каапо Какко, Адам Фокс)
27:02Грег Маккег
39:52Александр Овечкин
3-й период
42:32Дмитрий Орлов
43:57Артемий Панарин(Каапо Какко, Райан Стром)
44:20Павел Бучневич(Филип Хитил, Брендан Лемье)
46:08Брендан Смит
47:24Евгений Кузнецов(Джон Карлсон)
53:34Бретт Хауден(Павел Бучневич, Крис Крайдер)
56:32Брендан Лемье
56:32Брендан Лемье
56:32Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Каапо Какко (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
11Штрафное время11
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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