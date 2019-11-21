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11:33 (мск), источник: Sport24

Русские хоккеисты продолжают ломаться в НХЛ. Наместников влетел в борт и еле ушел со льда

Наших звезд рубит эпидемия травм.

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Источник: Reuters

Этот сезон Национальной хоккейной лиги превращается в кошмар для русских хоккеистов — не прошло и двух месяцев регулярного чемпионата, а уже несколько наших звезд успели получить травмы. Почти все они оказались довольно серьезными.

Все началось на первой неделе сезона — «Питтсбург» принимал на своем льду «Коламбус», во втором периоде этой игры Евгений Малкин получил передачу в районе красной линии, но споткнулся об одноклубника Криса Летанга, потерял равновесие и покатился в сторону борта. Там его встретил соотечественник Владислав Гавриков, который провел силовой прием, прижал Малкина к борту и удерживал, пока судьи не остановили игру, потеряв шайбу из виду. Дальше Джино с трудом поднялся со льда, вынужден был уйти в раздевалку в сопровождении членов медицинского штаба, а в третьем периоде на скамейке «Питтсбурга» так и не появился. Вернуться в строй россиянину удалось почти через месяц.

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В конце октября сломался форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Совершенно обычный контакт с защитником «Лос-Анджелеса» Шоном Уолкером закончился травмой плеча, которая привела к операции. Чемпион НХЛ потерял Русского Танка минимум на 5 месяцев.

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Настоящей катастрофой обернулись первые месяцы в составе «Оттава Сенаторз» для Артема Анисимова. 12 октября он получил травму нижней части тела в матче с «Тампой». Пропустив неделю и, вроде бы, восстановившись, 21 октября форвард вышел на игру с «Далласом» и снова заработал повреждение. На этот раз лечение затянулось на две недели, а возвращение в строй во встрече с «Айлендерс» снова закончилось командировкой в лазарет. Можно долго разбираться, кто виноват, — клуб, не давший нападающему долечиться, или сам хоккеист, излишне рьяно рвавшийся в бой — но из-за травмы паха «Оттава» потеряла своего центра на длительный срок.

Артем Анисимов | Источник: AP 2019

Уже в ноябре не повезло Никите Задорову — в матче против «Нэшвилла» защитник «Колорадо» поймал шайбу лицом. Врачи диагностировали у Русского крушителя перелом челюсти, ему тоже потребовалась операция.

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Очередная беда пришла в ночь со среды на четверг. В первом периоде матча «Монреаля» и «Оттавы» нападающий гостей Владислав Наместников попал под чистый силовой прием канадца Кэйла Флери, потерял равновесие и жестко врезался в борт спиной. Россиянин долго не мог подняться со льда, сделал это только при помощи врача и партнера по команде, но на площадку в этой игре больше не возвращался. Никаких подробностей относительно серьезности повреждения Влада пока нет, однако на видео этот эпизод выглядел максимально неприятно. «Сенаторы» могут потерять пятого бомбардира команды в очень неподходящий момент — «Оттава» только-только набрала ход, выиграв шесть из восьми последних матчей.

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В травмах русских хоккеистов не стоит искать никакой закономерности. Это всего лишь стечение обстоятельств, пусть и очень неприятное. Неудачные падения, рецидивы, откровенное невезение — бороться с этим практически невозможно, а потому остается надеяться, что трудности только закалят наших игроков. Россияне брали Кубок Стэнли четыре года подряд, очень не хочется, чтобы проблемы со здоровьем помешали эту серию продолжить.

Артем Гаев

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