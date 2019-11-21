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21 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Панарин — в трех шагах от русского суперрекорда НХЛ. Впереди Буре и Овечкин, а первый — Малкин

Статистические итоги матча «Рейнджерс» — «Вашингтон» (4:1).

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13
фотографий

Оформив дубль в ворота «Вашингтона» (4:1), Артемий Панарин продлил результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 12 матчей. После игры с «Аризоной», состоявшейся 22 октября, российский форвард ни разу не уходил с площадки без набранных очков, поучаствовав в 19 голевых атаках «рейнджеров». Предыдущий рекорд Артемия пришелся на сезон-2016/17, когда он отмечался результативными баллами в девяти играх «Чикаго».

Источник: Спорт-Экспресс

Панарин стал 13-м российским хоккеистом, записавшим в актив 12-матчевую результативную серию. При этом семь его предшественников остановились на этой отметке, и только двое — Дмитрий Квартальнов и Евгений Малкин — отличились в 14 матчах кряду. Форвард «Питтсбурга» в сезоне-2007/08 установил российский рекорд, набрав за 15 встреч 22 очка, а спустя два года повторил его, отметившись, правда, 24 баллами.

Источник: Спорт-Экспресс

В почти вековой истории «Рейнджерс» только 12 игроков отмечались набранными очками в 13 и более встречах. Клубный рекорд — 17 матчей — принадлежит легендарному защитнику Брайану Личу. Великие Марк Мессье и Уэйн Гретцки остановились на отметке 15, а в XXI веке выступить успешнее Панарина получилось лишь у Скотта Гомеса в сезоне-2007/08.

Источник: Спорт-Экспресс
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