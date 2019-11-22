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11:31 (мск), источник: Sport24

Овечкин удивил обычную американскую семью, заказавшую пиццу. Ови сам ее приготовил и доставил: видео

В перерывах между матчами регулярного чемпионата НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в благотворительных программах.

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Источник: AP 2019

Россиянин продолжает сотрудничество с сетью пиццерий «Papa John’s», которая занимается сбором средств для детей с тяжелыми заболеваниями. Компания отдает в фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic по доллару с каждой пиццы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин уже не первый раз становится доставщиком пиццы. На этот раз Александр не только поработал курьером, но и лично приготовил одну из пицц.

Во время загрузки произошла ошибка.

После россиянин отправился развозить заказы. Одним из заказчиков стала американская семья, которая никак не ожидала увидеть на пороге своего дома звезду такого калибра. Дети были настолько удивлены появлению Овечкина, что не смогли сказать ни слова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, весной прошлого года российский нападающий «Вашингтона» стал одним из инвесторов сети пиццерий «Papa John’s» в России.

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