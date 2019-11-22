Овечкин удивил обычную американскую семью, заказавшую пиццу. Ови сам ее приготовил и доставил: видео

Россиянин продолжает сотрудничество с сетью пиццерий «Papa John’s», которая занимается сбором средств для детей с тяжелыми заболеваниями. Компания отдает в фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic по доллару с каждой пиццы.
Овечкин уже не первый раз становится доставщиком пиццы. На этот раз Александр не только поработал курьером, но и лично приготовил одну из пицц.
После россиянин отправился развозить заказы. Одним из заказчиков стала американская семья, которая никак не ожидала увидеть на пороге своего дома звезду такого калибра. Дети были настолько удивлены появлению Овечкина, что не смогли сказать ни слова.
Напомним, весной прошлого года российский нападающий «Вашингтона» стал одним из инвесторов сети пиццерий «Papa John’s» в России.