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11:17 (мск), источник: ТАСС

Шайба Проворова помогла «Филадельфии» победить «Каролину» в матче НХЛ

ТАСС, 22 ноября. «Филадельфия» обыграла «Каролину» со счетом 5:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился голом.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Клод Жиру (7-я и 52-я минуты), Проворов (14), Морган Фрост (23) и Кевин Хэйз (60). У проигравших отличились Себастьян Ахо (4), Тейво Теравайнен (5) и Лукас Уоллмарк (44). Результативной передачей в эпизоде с голом Теравайнена отметился российский форвард Андрей Свечников.

Проворов забросил пятую шайбу в сезоне. Всего у него в активе 14 (5 шайб + 9 передач) очков. Свечников набрал 24 (10+14) балла за результативность.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче игрового дня «Флорида» дома в овертайме взяла верх над «Анахаймом» со счетом 5:4. Весь матч провел российский голкипер хозяев Сергей Бобровский, который отразил 28 бросков по воротам. Также «Бостон» на своей площадке победил «Баффало» со счетом 3:2.

Официальный сайт НХЛ
Официальный сайт НХЛ

«Питтсбург» на выезде уступил в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4. Российский форвард гостей Евгений Малкин забросил шайбу и сделал одну результативную передачу. В его активе теперь 13 (4+9) очков в текущем сезоне. «Коламбус» дома был сильнее «Детройта», защитник хозяев Владислав Гавриков сделал одну результативную передачу.

Официальный сайт НХЛ
Официальный сайт НХЛ
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