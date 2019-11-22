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10:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Винс Данн провёл убойный силовой приём! Его уже назвали лучшим хитом сезона НХЛ

Игроки «Сент-Луиса» отправили в лазарет Кучерова и продолжают крушить соперников.

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Источник: AP 2019

Действующие обладатели Кубка Стэнли из Сент-Луиса разбушевались. Несмотря на то что у парней Крэйга Берюбе в этом сезоне были и трёх-, и четырёхматчевые серии поражений, они всё равно возглавляют таблицу Западной конференции. Всё дело в том, что «Блюз» крайне редко проигрывают в основное время — лишь 4 раза в 22 случаях.

«Сент-Луис» не смущает даже долгосрочная потеря лидера команды. Владимир Тарасенко здорово начал сезон, но потом выбыл почти до его окончания. Представьте, что было бы с «Вашингтоном» в случае потери Овечкина или с современными «Рейнджерс» без Панарина? «Блюз», где очень ровный состав без мировых суперзвёзд, практически не заметил потери своего лучшего снайпера. Вообще, нынешний «Сент-Луис» — это редкий образец благоразумия в плане комплектования команды в эпоху безумных контрактов звёздам и тем, кто выдаёт себя за таковых. Но сейчас речь не об этом.


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Игроки «Блюз» чувствуют себя очень уверенно, и в очередном матче регулярки в этом сполна убедился «Калгари». «Огоньков» «Сент-Луис» раскладывал по полочкам методично, никуда не торопясь, и в результате гости «Энтерпрайз-центра» получили пять безответных шайб. Особенно показательными стали четвёртый и пятый голы в исполнении Оскара Сундквиста и Винса Данна: форварды «Блюз» образцово наказывали «огоньков» за бардак в обороне, который нечасто встретишь и в исполнении худших команд КХЛ.

Официальный сайт НХЛ

Но солидность в действиях «Сент-Луиса» проявляется не только в подобных голах и поставленных на поток победах. «Блюзмены» взяли моду крушить соперников мощными силовыми приёмами. В прошлом матче Никиту Кучерова жёстко встретил Брэйден Шенн. За тот хит канадец получил двухминутный штраф, а событие получило неслабый резонанс в прессе.

Видимо, больше всех действиями Шенна впечатлился Винс Данн, и в игре с «Калгари» защитник «Блюз» провёл зубодробительный силовой приём, который получился гораздо амплитуднее и красивее столкновения Шенна с Кучеровым. Кандидат на хит года? Вполне возможно.

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Под Данна попал Эндрю Манджапане, и этот эпизод можно считать примером идеального силового приёма. Получилось мощно и эффектно, но в то же время обошлось без травмы для форварда «Калгари» и без штрафа для защитника «Блюз». Побольше бы таких хитов!

Чемпион НХЛ продолжает лидировать на Западе и сейчас, кажется, решил поиграть мускулами и «выносить» своих соперников. Дела у «Сент-Луиса» явно идут гораздо лучше, чем в прошлой регулярке, но каким получится продолжение? Узнаем весной.

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Сент-Луис Блюз
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 822.11.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиБилл Питерс
Вратари
Джордан БиннингтонДавид Риттих
1-й период
12:07Закари Сэнфорд(Роберт Томас)
2-й период
26:23Оскар Сундквист(Закари Сэнфорд)
29:18Зак Риналдо
29:42Дэвид Перрон(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
32:18Командный штраф
36:59Алекс Пьетранджело
38:34Иван Барбашев
38:38Элиас Линдхольм
3-й период
42:31Оскар Сундквист(Закари Сэнфорд, Роберт Томас)
49:18Винс Данн(Роберт Томас, Закари Сэнфорд)
53:07Брэйден Шенн
53:07Расмус Андерссон
56:15Дэвид Перрон
Лучшие игроки матча
Закари Сэнфорд (Сент-Луис Блюз), Оскар Сундквист (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз)
Статистика
13Штрафное время9
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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