Винс Данн провёл убойный силовой приём! Его уже назвали лучшим хитом сезона НХЛ
Игроки «Сент-Луиса» отправили в лазарет Кучерова и продолжают крушить соперников.
Игроки «Сент-Луиса» отправили в лазарет Кучерова и продолжают крушить соперников.
Действующие обладатели Кубка Стэнли из
«Сент-Луис» не смущает даже долгосрочная потеря лидера команды. Владимир Тарасенко здорово начал сезон, но потом выбыл почти до его окончания. Представьте, что было бы с «Вашингтоном» в случае потери Овечкина или с современными «Рейнджерс» без Панарина? «Блюз», где очень ровный состав без мировых суперзвёзд, практически не заметил потери своего лучшего снайпера. Вообще, нынешний «Сент-Луис» — это редкий образец благоразумия в плане комплектования команды в эпоху безумных контрактов звёздам и тем, кто выдаёт себя за таковых. Но сейчас речь не об этом.
Игроки «Блюз» чувствуют себя очень уверенно, и в очередном матче регулярки в этом сполна убедился «Калгари». «Огоньков» «Сент-Луис» раскладывал по полочкам методично, никуда не торопясь, и в результате гости «Энтерпрайз-центра» получили пять безответных шайб. Особенно показательными стали четвёртый и пятый голы в исполнении Оскара Сундквиста и Винса Данна: форварды «Блюз» образцово наказывали «огоньков» за бардак в обороне, который нечасто встретишь и в исполнении худших команд КХЛ.
Но солидность в действиях «Сент-Луиса» проявляется не только в подобных голах и поставленных на поток победах. «Блюзмены» взяли моду крушить соперников мощными силовыми приёмами. В прошлом матче Никиту Кучерова жёстко встретил Брэйден Шенн. За тот хит канадец получил двухминутный штраф, а событие получило неслабый резонанс в прессе.
Видимо, больше всех действиями Шенна впечатлился Винс Данн, и в игре с «Калгари» защитник «Блюз» провёл зубодробительный силовой приём, который получился гораздо амплитуднее и красивее столкновения Шенна с Кучеровым. Кандидат на хит года? Вполне возможно.
Под Данна попал Эндрю Манджапане, и этот эпизод можно считать примером идеального силового приёма. Получилось мощно и эффектно, но в то же время обошлось без травмы для форварда «Калгари» и без штрафа для защитника «Блюз». Побольше бы таких хитов!
Чемпион НХЛ продолжает лидировать на Западе и сейчас, кажется, решил поиграть мускулами и «выносить» своих соперников. Дела у «Сент-Луиса» явно идут гораздо лучше, чем в прошлой регулярке, но каким получится продолжение? Узнаем весной.
|Крэйг Беруби
|Билл Питерс
|Джордан Биннингтон
|Давид Риттих
|12:07
|Закари Сэнфорд(Роберт Томас)
|26:23
|Оскар Сундквист(Закари Сэнфорд)
|29:18
|Зак Риналдо
|29:42
|Дэвид Перрон(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
|32:18
|Командный штраф
|36:59
|Алекс Пьетранджело
|38:34
|Иван Барбашев
|38:38
|Элиас Линдхольм
|42:31
|Оскар Сундквист(Закари Сэнфорд, Роберт Томас)
|49:18
|Винс Данн(Роберт Томас, Закари Сэнфорд)
|53:07
|Брэйден Шенн
|53:07
|Расмус Андерссон
|56:15
|Дэвид Перрон
Закари Сэнфорд (Сент-Луис Блюз), Оскар Сундквист (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз)
|13
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0