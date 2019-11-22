Винс Данн провёл убойный силовой приём! Его уже назвали лучшим хитом сезона НХЛ

Источник: AP 2019

Действующие обладатели Кубка Стэнли из Сент-Луиса разбушевались. Несмотря на то что у парней Крэйга Берюбе в этом сезоне были и трёх-, и четырёхматчевые серии поражений, они всё равно возглавляют таблицу Западной конференции. Всё дело в том, что «Блюз» крайне редко проигрывают в основное время — лишь 4 раза в 22 случаях.

«Сент-Луис» не смущает даже долгосрочная потеря лидера команды. Владимир Тарасенко здорово начал сезон, но потом выбыл почти до его окончания. Представьте, что было бы с «Вашингтоном» в случае потери Овечкина или с современными «Рейнджерс» без Панарина? «Блюз», где очень ровный состав без мировых суперзвёзд, практически не заметил потери своего лучшего снайпера. Вообще, нынешний «Сент-Луис» — это редкий образец благоразумия в плане комплектования команды в эпоху безумных контрактов звёздам и тем, кто выдаёт себя за таковых. Но сейчас речь не об этом.



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Игроки «Блюз» чувствуют себя очень уверенно, и в очередном матче регулярки в этом сполна убедился «Калгари». «Огоньков» «Сент-Луис» раскладывал по полочкам методично, никуда не торопясь, и в результате гости «Энтерпрайз-центра» получили пять безответных шайб. Особенно показательными стали четвёртый и пятый голы в исполнении Оскара Сундквиста и Винса Данна: форварды «Блюз» образцово наказывали «огоньков» за бардак в обороне, который нечасто встретишь и в исполнении худших команд КХЛ.

Официальный сайт НХЛ

Но солидность в действиях «Сент-Луиса» проявляется не только в подобных голах и поставленных на поток победах. «Блюзмены» взяли моду крушить соперников мощными силовыми приёмами. В прошлом матче Никиту Кучерова жёстко встретил Брэйден Шенн. За тот хит канадец получил двухминутный штраф, а событие получило неслабый резонанс в прессе.

Видимо, больше всех действиями Шенна впечатлился Винс Данн, и в игре с «Калгари» защитник «Блюз» провёл зубодробительный силовой приём, который получился гораздо амплитуднее и красивее столкновения Шенна с Кучеровым. Кандидат на хит года? Вполне возможно.

Под Данна попал Эндрю Манджапане, и этот эпизод можно считать примером идеального силового приёма. Получилось мощно и эффектно, но в то же время обошлось без травмы для форварда «Калгари» и без штрафа для защитника «Блюз». Побольше бы таких хитов!