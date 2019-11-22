Вратарь в прыжке поймал шайбу и затмил коллегу-супергероя
Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск совершил сейв в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз». Видеозапись появилась в
Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск совершил сейв в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз». Видеозапись появилась в
Финский хоккеист в третьем периоде сумел отразить бросок Эвана Родригеса с близкого расстояния. Раск развернулся и в прыжке поймал шайбу «блином».
В комментариях пользователи вспомнили похожий сейв в исполнении голкипера «Вегас Голден Найтс»
Действия вратаря помогли «Бостону» одержать победу со счетом 3:2.
|Брюс Кэссиди
|Ральф Крюгер
|Туукка Раск
|Линус Улльмарк
|05:05
|Шон Керали
|05:25
|Расмус Ристолайнен(Джек Айкел, Виктор Улофссон)
|13:52
|Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Здено Хара)
|14:14
|Крис Вагнер
|14:14
|Крис Вагнер
|14:14
|Кертис Лазар
|14:14
|Кертис Лазар
|24:44
|Мэтт Гржельчик
|33:15
|Расмус Асплунд
|34:45
|Брэд Маршан(Дэнтон Хейнен, Мэтт Гржельчик)
|35:16
|Чарли Койл
|40:32
|Джейк Маккейб
|41:56
|Давид Пастрняк(Дэнтон Хейнен, Патрис Бержерон)
|43:33
|Йоаким Нордстрем
|52:58
|Брэндон Монтур(Конор Шири, Расмус Далин)
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Дэнтон Хейнен (Бостон Брюинз)
|15
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0