Вратарь в прыжке поймал шайбу и затмил коллегу-супергероя

Финский хоккеист в третьем периоде сумел отразить бросок Эвана Родригеса с близкого расстояния. Раск развернулся и в прыжке поймал шайбу «блином».

В комментариях пользователи вспомнили похожий сейв в исполнении голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флери, за который его прозвали Суперменом. Фанаты признали, что спасение Раска оказалось более эффектным.