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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь в прыжке поймал шайбу и затмил коллегу-супергероя

Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск совершил сейв в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте лиги.

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Источник: AP 2019

Финский хоккеист в третьем периоде сумел отразить бросок Эвана Родригеса с близкого расстояния. Раск развернулся и в прыжке поймал шайбу «блином».

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В комментариях пользователи вспомнили похожий сейв в исполнении голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флери, за который его прозвали Суперменом. Фанаты признали, что спасение Раска оказалось более эффектным.

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Действия вратаря помогли «Бостону» одержать победу со счетом 3:2.

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Бостон Брюинз
3:2
1:1, 1:0, 1:1
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 822.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиРальф Крюгер
Вратари
Туукка РаскЛинус Улльмарк
1-й период
05:05Шон Керали
05:25Расмус Ристолайнен(Джек Айкел, Виктор Улофссон)
13:52Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Здено Хара)
14:14Крис Вагнер
14:14Крис Вагнер
14:14Кертис Лазар
14:14Кертис Лазар
2-й период
24:44Мэтт Гржельчик
33:15Расмус Асплунд
34:45Брэд Маршан(Дэнтон Хейнен, Мэтт Гржельчик)
35:16Чарли Койл
3-й период
40:32Джейк Маккейб
41:56Давид Пастрняк(Дэнтон Хейнен, Патрис Бержерон)
43:33Йоаким Нордстрем
52:58Брэндон Монтур(Конор Шири, Расмус Далин)
Лучшие игроки матча
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Дэнтон Хейнен (Бостон Брюинз)
Статистика
15Штрафное время11
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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