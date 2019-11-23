Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
24.11
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.11
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
24.11
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
24.11
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
24.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
24.11
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
24.11
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
41
Все события
Фоторепортажи
11Трусова выиграла второй Гран-при подряд
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
10:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малкин победил Гусева. Никита в порядке, но на «Нью-Джерси» страшно смотреть

«Дэвилз» показывают чрезвычайно невыразительный хоккей.

Наверх

Малкин

Что больше всего радует в нынешнем Евгении Малкине — его стабильность. Джино в прошлом сезоне вроде и набирал немало очков, но то выпадал на несколько матчей, то получал столько «минусов», что толку от его результативности не было — вреда он приносил не меньше, чем пользы. То ли россиянин действительно здорово подготовился к сезону, в том числе психологически, то ли травма Сидни Кросби как обычно его мотивировала, но сейчас Малкин именно такой, какой нужен «Питтсбург» — не просто парень с хорошей статистикой, а лидер команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в двух матчах, не считая тот, где Евгений сломался и сыграл семь минут, он ушел со льда без очков. И в данном случае это показательно: Джино не взрывается и потухает, он все время очень хорош. Сегодня Евгений заработал балл за отличную передачу на Джейка Гюнцеля, но и помимо нее был заметен практически в каждой смене.

Гусев

Никита окончательно перестал быть тем хоккеистом, который оказывается на скамейке практически в любой ситуации, если игра останавливается. Вбрасывание в чужой зоне — Гусев садится, чтобы освободить место лидерам. В своей — чтобы освободить место тем, кто получше в обороне. Конец периода — снова лидерам. И так далее — в начале сезона Джон Хайнс словно вообще боялся оставлять россиянина на льду лишний раз. Следующий этап для Гусева — стать тем, кто не только не пропускает свои смены, но и выходит в чужие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никита чуть больше идет в силовую борьбу, меньше теряет шайбу, отрабатывает в обороне (да!), играет чуть проще — чаще бросает вместо попыток что-то придумать. Не в каждой игре выходит набрать очки, но от запаса Гусева отдалился прилично. Правда, сегодня тройка Коулман-Зэйджак-Гусев закончила с «минус два», но вины Никиты в пропущенных шайбах не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жаль, что у него нет пока шанса сыграть в НХЛ с центром уровня Малкина — почти все созданное сегодня в атаке Гусев сделал себе сам.

Итоги

«Питтсбург» играл без Кросби, Криса Летанга и Джастина Шульца, но даже сильно не напрягаясь, выглядел командой куда более высокого уровня. Про «Нью-Джерси» вообще сложно говорить «команда» — разве что большинство не так ужасно, как на старте чемпионата (тогда «Дэвилз» вообще не могли забить), а в целом перспективы нет никакой. Прогресс отдельных хоккеистов вроде Гусева или Джека Хьюза? (был лучшим у гостей сегодня) — да, возможен, но веры в то, что Хайнс соберет из «дьяволов» претендента на плей-офф, веры все меньше. А на рынке есть Майк Бэбкок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Питтсбург Пингвинз
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 823.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанДжон Хайнс
Вратари
Тристан ДжерриМаккензи Блэквуд(Луи Доминге)
1-й период
07:51Доминик Кахун(Доминик Симон)
11:45Майлс Вуд
18:40Чад Руведел
2-й период
20:31Тэйлор Холл(Нико Хишир, Кайл Палмиери)
22:42Майлс Вуд
23:14Патрик Хернквист
23:14Патрик Хернквист
23:14Дэймон Сиверсон
26:54Джаред Маккэн
32:27Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Брайан Раст)
3-й период
42:05Джаред Маккэн(Алекс Гальченюк, Брэндон Танев)
42:30Джон Марино(Зак Астон-Ризе, Сэм Лафферти)
50:16Зак Тротман
54:03Уэйн Симмондс
Лучшие игроки матча
Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Тристан Джерри (Питтсбург Пингвинз), Доминик Кахун (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
13Штрафное время11
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Косторная в шаге от Трусовой, тревога у Загитовой — ложная
Насколько реален переезд российского форварда в «Челси»
Шубенкова, Ласицкене и Сидорову снова оставят без Олимпиады?
Сборная России вышла вперед в полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
«Динамо» принимает «Ростов» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь