Малкин победил Гусева. Никита в порядке, но на «Нью-Джерси» страшно смотреть
«Дэвилз» показывают чрезвычайно невыразительный хоккей.
«Дэвилз» показывают чрезвычайно невыразительный хоккей.
Что больше всего радует в нынешнем Евгении Малкине — его стабильность. Джино в прошлом сезоне вроде и набирал немало очков, но то выпадал на несколько матчей, то получал столько «минусов», что толку от его результативности не было — вреда он приносил не меньше, чем пользы. То ли россиянин действительно здорово подготовился к сезону, в том числе психологически, то ли травма Сидни Кросби как обычно его мотивировала, но сейчас Малкин именно такой, какой нужен «Питтсбург» — не просто парень с хорошей статистикой, а лидер команды.
Всего в двух матчах, не считая тот, где Евгений сломался и сыграл семь минут, он ушел со льда без очков. И в данном случае это показательно: Джино не взрывается и потухает, он все время очень хорош. Сегодня Евгений заработал балл за отличную передачу на Джейка Гюнцеля, но и помимо нее был заметен практически в каждой смене.
Никита окончательно перестал быть тем хоккеистом, который оказывается на скамейке практически в любой ситуации, если игра останавливается. Вбрасывание в чужой зоне — Гусев садится, чтобы освободить место лидерам. В своей — чтобы освободить место тем, кто получше в обороне. Конец периода — снова лидерам. И так далее — в начале сезона Джон Хайнс словно вообще боялся оставлять россиянина на льду лишний раз. Следующий этап для Гусева — стать тем, кто не только не пропускает свои смены, но и выходит в чужие.
Никита чуть больше идет в силовую борьбу, меньше теряет шайбу, отрабатывает в обороне (да!), играет чуть проще — чаще бросает вместо попыток
Жаль, что у него нет пока шанса сыграть в НХЛ с центром уровня Малкина — почти все созданное сегодня в атаке Гусев сделал себе сам.
«Питтсбург» играл без Кросби, Криса Летанга и Джастина Шульца, но даже сильно не напрягаясь, выглядел командой куда более высокого уровня. Про «Нью-Джерси» вообще сложно говорить «команда» — разве что большинство не так ужасно, как на старте чемпионата (тогда «Дэвилз» вообще не могли забить), а в целом перспективы нет никакой. Прогресс отдельных хоккеистов вроде Гусева или Джека Хьюза? (был лучшим у гостей сегодня) — да, возможен, но веры в то, что Хайнс соберет из «дьяволов» претендента на
|Майк Салливан
|Джон Хайнс
|Тристан Джерри
|Маккензи Блэквуд(Луи Доминге)
|07:51
|Доминик Кахун(Доминик Симон)
|11:45
|Майлс Вуд
|18:40
|Чад Руведел
|20:31
|Тэйлор Холл(Нико Хишир, Кайл Палмиери)
|22:42
|Майлс Вуд
|23:14
|Патрик Хернквист
|23:14
|Патрик Хернквист
|23:14
|Дэймон Сиверсон
|26:54
|Джаред Маккэн
|32:27
|Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Брайан Раст)
|42:05
|Джаред Маккэн(Алекс Гальченюк, Брэндон Танев)
|42:30
|Джон Марино(Зак Астон-Ризе, Сэм Лафферти)
|50:16
|Зак Тротман
|54:03
|Уэйн Симмондс
Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Тристан Джерри (Питтсбург Пингвинз), Доминик Кахун (Питтсбург Пингвинз)
|13
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0