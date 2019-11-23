Малкин победил Гусева. Никита в порядке, но на «Нью-Джерси» страшно смотреть

Малкин

Что больше всего радует в нынешнем Евгении Малкине — его стабильность. Джино в прошлом сезоне вроде и набирал немало очков, но то выпадал на несколько матчей, то получал столько «минусов», что толку от его результативности не было — вреда он приносил не меньше, чем пользы. То ли россиянин действительно здорово подготовился к сезону, в том числе психологически, то ли травма Сидни Кросби как обычно его мотивировала, но сейчас Малкин именно такой, какой нужен «Питтсбург» — не просто парень с хорошей статистикой, а лидер команды.

Всего в двух матчах, не считая тот, где Евгений сломался и сыграл семь минут, он ушел со льда без очков. И в данном случае это показательно: Джино не взрывается и потухает, он все время очень хорош. Сегодня Евгений заработал балл за отличную передачу на Джейка Гюнцеля, но и помимо нее был заметен практически в каждой смене.

Гусев

Никита окончательно перестал быть тем хоккеистом, который оказывается на скамейке практически в любой ситуации, если игра останавливается. Вбрасывание в чужой зоне — Гусев садится, чтобы освободить место лидерам. В своей — чтобы освободить место тем, кто получше в обороне. Конец периода — снова лидерам. И так далее — в начале сезона Джон Хайнс словно вообще боялся оставлять россиянина на льду лишний раз. Следующий этап для Гусева — стать тем, кто не только не пропускает свои смены, но и выходит в чужие.

Никита чуть больше идет в силовую борьбу, меньше теряет шайбу, отрабатывает в обороне (да!), играет чуть проще — чаще бросает вместо попыток что-то придумать. Не в каждой игре выходит набрать очки, но от запаса Гусева отдалился прилично. Правда, сегодня тройка Коулман-Зэйджак-Гусев закончила с «минус два», но вины Никиты в пропущенных шайбах не было.

Жаль, что у него нет пока шанса сыграть в НХЛ с центром уровня Малкина — почти все созданное сегодня в атаке Гусев сделал себе сам.

Итоги