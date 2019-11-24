Овечкин грустит, «Вашингтон» без его голов не выигрывает. «Кэпиталз» промучались вторую игру подряд
Ови не забил «Ванкуверу» ни с игры, ни с буллита.
Ови не забил «Ванкуверу» ни с игры, ни с буллита.
«Вашингтон» и «Ванкувер» уже играли в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В конце октября в Канаде команды устроили сумасшедшее шоу, которое точно станет одной из визитных карточек сезона-19/20. «Кэнакс» по ходу той встречи вели со счетом 5:1, но умудрились за 20 минут разбазарить огромное преимущество, а потом и проиграть в серии буллитов. В субботу все ждали продолжения, немного смущало разве что раннее начало матча, которое обычно подразумевает не самый бодрый хоккей.
«Кэпиталз» в среду неожиданно проиграли на выезде «Рейнджерс». Неожиданно, прежде всего,
Гол надолго отправил соперников в спячку, разбудить их смогли только удаления. Хозяева своим численным преимуществом воспользовались бездарно, даже несмотря на то, что Александр Овечкин оставался на льду все две минуты, а вот «Ванкувер» свой шанс реализовал. Чендлер Стивенсон и Рихард Паник удалились в течение минуты, а Элиас Петтерссон идеально шмальнул в ближнюю девятку. На этом в первом периоде и разошлись.
Не сильно веселее стало и во второй двадцатиминутке. Определение «сонный» к этому матчу подходило идеально. Периодически команды взрывались, чаще это удавалось «Вашингтону». Разок прозвенела штанга за спиной у Якоба Маркстрема, пару раз опасно примерялся к воротам Овечкин, ну, а самый опасный момент этого игрового отрезка создал Якуб Врана — пролетел по правому краю, бросил и вынужден был наблюдать, как Тайлер Майерс останавливает шайбу в сантиметрах от линии.
После второго перерыва «Вашингтон», как и в октябрьской игре, смог резко добавить. В
Ближе к ней в основное время был «Ванкувер» — Бо Хорват не попал по пустому углу, замыкая передачу партнера на дальней штанге. А в следующем эпизоде у ворот Холтби возникла паника, Тому Уилсону пришлось пластаться на линии, но хозяева в итоге выстояли. В овертайме удалился Евгений Кузнецов, а вот нарушения на Овечкине судьи решили не замечать. В итоге все докатилось до серии буллитов, а та растянулась на 14 попыток. Ни Овечкин, ни Кузнецов, ни Петтерссон, ни другие звезды реализовать их не смогли, а единственный точный бросок нанес Хорват.
«Вашингтон» намучился с реализацией во втором матче пордряд и снова проиграл, а Овечкин, после ударного октября, в ноябре загрустил — всего 2 гола в восьми последних матчах.
Артём Гаев