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00:07 (мск), источник: Sport24

Овечкин грустит, «Вашингтон» без его голов не выигрывает. «Кэпиталз» промучались вторую игру подряд

Ови не забил «Ванкуверу» ни с игры, ни с буллита.

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Источник: Reuters

«Вашингтон» и «Ванкувер» уже играли в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В конце октября в Канаде команды устроили сумасшедшее шоу, которое точно станет одной из визитных карточек сезона-19/20. «Кэнакс» по ходу той встречи вели со счетом 5:1, но умудрились за 20 минут разбазарить огромное преимущество, а потом и проиграть в серии буллитов. В субботу все ждали продолжения, немного смущало разве что раннее начало матча, которое обычно подразумевает не самый бодрый хоккей.

«Кэпиталз» в среду неожиданно проиграли на выезде «Рейнджерс». Неожиданно, прежде всего, из-за того, насколько уверенно команда Артемия Панарина разобралась с лидером регулярки. Но команда Тодда Рирдена прямо сейчас настолько уверенна в своих силах, что даже такая безоговорочная неудача не могла выбить ее из седла. Игру против «Ванкувера» она начала максимально спокойно и уверенно, а уже на третьей минуте открыла счет. Хоккеисты «Кэнакс» совсем забыли о существовании Якуба Враны, а вот Ларс Эллер не был. Передача, выстрел в дальнюю девятку — 1:0.

Официальный сайт НХЛ

Гол надолго отправил соперников в спячку, разбудить их смогли только удаления. Хозяева своим численным преимуществом воспользовались бездарно, даже несмотря на то, что Александр Овечкин оставался на льду все две минуты, а вот «Ванкувер» свой шанс реализовал. Чендлер Стивенсон и Рихард Паник удалились в течение минуты, а Элиас Петтерссон идеально шмальнул в ближнюю девятку. На этом в первом периоде и разошлись.

Официальный сайт НХЛ

Не сильно веселее стало и во второй двадцатиминутке. Определение «сонный» к этому матчу подходило идеально. Периодически команды взрывались, чаще это удавалось «Вашингтону». Разок прозвенела штанга за спиной у Якоба Маркстрема, пару раз опасно примерялся к воротам Овечкин, ну, а самый опасный момент этого игрового отрезка создал Якуб Врана — пролетел по правому краю, бросил и вынужден был наблюдать, как Тайлер Майерс останавливает шайбу в сантиметрах от линии.

Во время загрузки произошла ошибка.

После второго перерыва «Вашингтон», как и в октябрьской игре, смог резко добавить. В какой-то момент разница по броскам в створ стала 9−1, шведский кипер гостей в эти минуты работал на две ставки. В итоге, Маркстрем выстоял и в равных составах, и в меньшинстве, когда Овечкин и компания пытались взять его если не качеством, то количеством. К середине периода важность следующей шайбы выросла в разы.

Ближе к ней в основное время был «Ванкувер» — Бо Хорват не попал по пустому углу, замыкая передачу партнера на дальней штанге. А в следующем эпизоде у ворот Холтби возникла паника, Тому Уилсону пришлось пластаться на линии, но хозяева в итоге выстояли. В овертайме удалился Евгений Кузнецов, а вот нарушения на Овечкине судьи решили не замечать. В итоге все докатилось до серии буллитов, а та растянулась на 14 попыток. Ни Овечкин, ни Кузнецов, ни Петтерссон, ни другие звезды реализовать их не смогли, а единственный точный бросок нанес Хорват.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» намучился с реализацией во втором матче пордряд и снова проиграл, а Овечкин, после ударного октября, в ноябре загрустил — всего 2 гола в восьми последних матчах.

Артём Гаев

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