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23 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» по буллитам проиграл «Ванкуверу» в матче НХЛ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» в серии буллитов одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбу забросил Якуб Врана (3-я минута), у «Кэнакс» отличился Элиас Петтерссон (15-я). Автором решающего буллита стал Бо Хорват. Российские хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов, Александор Овечкин и Дмитрий Орлов свои попытки не реализовали.

Защитник «Ванкувера» Александр Эдлер получил травму верхней части тела после силового приема со стороны Овечкина и досрочно покинул игру.

Официальный сайт НХЛ
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