«Вашингтон» по буллитам проиграл «Ванкуверу» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбу забросил Якуб Врана (3-я минута), у «Кэнакс» отличился Элиас Петтерссон (15-я). Автором решающего буллита стал Бо Хорват. Российские хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов, Александор Овечкин и Дмитрий Орлов свои попытки не реализовали.