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00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Калгари Флэймз» в серии буллитов победил «Филадельфию Флайерз»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. «Калгари Флэймз» в серии буллитов победил «Филадельфию Флайерз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Якуб Ворачек (34-я минута) и Кевин Хейз (57-я). У «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане (42-я) и Элиас Линдхольм (59-я). Решающий буллит исполнил Мэттью Ткачак.

«Калгари» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию, а «Филадельфия» потерпела пятое поражение в шести последних играх.

Официальный сайт НХЛ
Филадельфия Флайерз
2:3Б
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 823.11.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоБилл Питерс
Вратари
Картер ХартДавид Риттих(Давид Риттих)
1-й период
08:52Зак Риналдо
15:50Трэвис Санхейм
19:10Майкл Стоун
2-й период
25:06Джоэл Фэраби
33:26Якуб Ворачек(Трэвис Санхейм, Шон Кутюрье)
36:28Майкл Стоун
3-й период
41:01Эндрю Манджапане(Микаэль Баклунд)
48:41Трэвис Конекны
56:14Кевин Хэйс(Джоэл Фэраби)
58:37Элиас Линдхольм(Расмус Андерссон, Джонни Годро)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мэттью Ткачак(Калгари Флэймз)
Лучшие игроки матча
Мэттью Ткачак (Калгари Флэймз), Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз), Эндрю Манджапане (Калгари Флэймз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари Флэймз
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