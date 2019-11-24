«Калгари Флэймз» в серии буллитов победил «Филадельфию Флайерз»
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. «Калгари Флэймз» в серии буллитов победил «Филадельфию Флайерз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. «Калгари Флэймз» в серии буллитов победил «Филадельфию Флайерз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Якуб Ворачек (34-я минута) и Кевин Хейз (57-я). У «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане (42-я) и Элиас Линдхольм (59-я). Решающий буллит исполнил Мэттью Ткачак.
«Калгари» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию, а «Филадельфия» потерпела пятое поражение в шести последних играх.
|Ален Виньо
|Билл Питерс
|Картер Харт
|Давид Риттих(Давид Риттих)
|08:52
|Зак Риналдо
|15:50
|Трэвис Санхейм
|19:10
|Майкл Стоун
|25:06
|Джоэл Фэраби
|33:26
|Якуб Ворачек(Трэвис Санхейм, Шон Кутюрье)
|36:28
|Майкл Стоун
|41:01
|Эндрю Манджапане(Микаэль Баклунд)
|48:41
|Трэвис Конекны
|56:14
|Кевин Хэйс(Джоэл Фэраби)
|58:37
|Элиас Линдхольм(Расмус Андерссон, Джонни Годро)
|победный бросок: Мэттью Ткачак(Калгари Флэймз)
Мэттью Ткачак (Калгари Флэймз), Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз), Эндрю Манджапане (Калгари Флэймз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0