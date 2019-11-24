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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз».

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Источник: AP 2019

Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арена», завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Мартин Нечас, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников (1+1). У гостей по голу на свой счёт записали Аарон Экблад и Брайан Бойл.

Трёмя голевыми передачами отметился финский нападающий «Харрикейнз» Теуво Терявяйнен.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и закончил матч с показателем полезности «-2».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков.

Каролина Харрикейнз
4:2
2:2, 1:0, 1:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 824.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморДжоэль Кенневилль
Вратари
Петр МразекСергей Бобровский(Сергей Бобровский)
1-й период
06:01Райан Дзингел
08:36Аарон Экблад(Ноэль Аккьяри)
08:54Брайан Бойл(Колтон Сивиур, Антон Строльман)
09:35Бретт Песке(Джоэль Эдмундсон, Теуво Терявяйнен)
14:20Мартин Нечас(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
19:39Бретт Песке
2-й период
37:45Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
3-й период
52:48Брайан Бойл
55:00Командный штраф
58:58Андрей Свечников(Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен)
Лучшие игроки матча
Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
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  • Удаление на 20 минут
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