Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз».
Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арена», завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Мартин Нечас, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников (1+1). У гостей по голу на свой счёт записали Аарон Экблад и Брайан Бойл.
Трёмя голевыми передачами отметился финский нападающий «Харрикейнз» Теуво Терявяйнен.
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и закончил матч с показателем полезности «-2».
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков.
|Род Бриндамор
|Джоэль Кенневилль
|Петр Мразек
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|06:01
|Райан Дзингел
|08:36
|Аарон Экблад(Ноэль Аккьяри)
|08:54
|Брайан Бойл(Колтон Сивиур, Антон Строльман)
|09:35
|Бретт Песке(Джоэль Эдмундсон, Теуво Терявяйнен)
|14:20
|Мартин Нечас(Дуги Хэмилтон, Джейкоб Славин)
|19:39
|Бретт Песке
|37:45
|Дуги Хэмилтон(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
|52:48
|Брайан Бойл
|55:00
|Командный штраф
|58:58
|Андрей Свечников(Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен)
Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0