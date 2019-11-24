Ничушкин вырвался из настоящего ада. Валерий забил впервые за 92 матча!
Российский форвард «Колорадо» забросил в НХЛ впервые с марта 2016 года.
Российский форвард «Колорадо» забросил в НХЛ впервые с марта 2016 года.
Если бы
Если бы тогда вы увидели эту заурядную и самую обыкновенную шайбу, которую сегодня забил россиянин, вы бы вообще не поняли, о чем тут речь. Что здесь отмечать, чему радоваться?
А порадоваться есть чему. Безголевая серия Ничушкина превратилась в мем, вызвала тонны шуток, иногда адекватных, иногда чересчур саркастичных, но единственное, о чем она говорила — об окончательном падении большого российского таланта, который потерял свою уверенность настолько, что не может
Ничушкин же не бегал с
Наивно полагать, что этот гол все исправит и перезапустит его карьеру из трясины в космос — слишком много уже потеряно. Но есть надежда, что худшее уже позади, поскольку превратиться из главного юниора страны, от которого фанатеют и на которого чуть ли не молятся, в объект для насмешек на протяжении целого года, — это настоящий ад для хоккеиста.
К счастью, он закончен.
|Джаред Беднар
|Шелдон Киф
|Филипп Грубауэр(Павел Францоуз)
|Фредерик Андерсен
|00:31
|Натан Маккиннон(Назем Кадри, Эрик Джонсон)
|09:49
|Ник Шор(Джастин Холл, Пьер Энгвалль)
|10:56
|Остон Мэттьюс(Тайсон Бэрри, Трэвис Дермотт)
|13:00
|Ян Коул
|13:22
|Тайсон Бэрри(Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер)
|17:36
|Каспери Капанен(Джейсон Спецца, Джейк Маззин)
|18:13
|Джон Таварес
|28:56
|Джастин Холл
|30:21
|Андре Бураковски(Йоонас Донской, Назем Кадри)
|37:19
|Александр Керфут
|46:54
|Валерий Ничушкин(Ян Коул)
|47:32
|Назем Кадри
|59:59
|Зак Хаймэн
Тайсон Бэрри (Торонто Мэйпл Ливз), Назем Кадри (Колорадо Эвеланш), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0