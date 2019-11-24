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09:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ничушкин вырвался из настоящего ада. Валерий забил впервые за 92 матча!

Российский форвард «Колорадо» забросил в НХЛ впервые с марта 2016 года.

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Источник: Reuters

Если бы пять-шесть лет назад вам сказали, что гол Валерия Ничушкина станет суперсобытием, то о чем бы вы подумали? Победная шайба в финале Кубка Стэнли? Чемпионата мира или Олимпиады? Суперпроход через всю площадку, который претендует на звание гола года?

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Если бы тогда вы увидели эту заурядную и самую обыкновенную шайбу, которую сегодня забил россиянин, вы бы вообще не поняли, о чем тут речь. Что здесь отмечать, чему радоваться?

А порадоваться есть чему. Безголевая серия Ничушкина превратилась в мем, вызвала тонны шуток, иногда адекватных, иногда чересчур саркастичных, но единственное, о чем она говорила — об окончательном падении большого российского таланта, который потерял свою уверенность настолько, что не может каким-то любым способом заковырять этот чертов гол. И это было очень, очень грустно.

Ничушкин же не бегал с семью-восемью минутами в четвертом звене без бросков и моментов. Он мог забить уже десяток голов, но порол свои шансы, так как совсем забыл о том, что он когда-то умел это делать — да, не на топовом уровне, но на абсолютно нормальном для хоккеиста в НХЛ.

Наивно полагать, что этот гол все исправит и перезапустит его карьеру из трясины в космос — слишком много уже потеряно. Но есть надежда, что худшее уже позади, поскольку превратиться из главного юниора страны, от которого фанатеют и на которого чуть ли не молятся, в объект для насмешек на протяжении целого года, — это настоящий ад для хоккеиста.

К счастью, он закончен.

«День с Алексеем Шевченко»: В НХЛ праздник. Ничушкин забил!
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10:57 (мск)© Ньюстюб
Колорадо Эвеланш
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Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 824.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center, 18137 зрителей
Главные тренеры
Джаред БеднарШелдон Киф
Вратари
Филипп Грубауэр(Павел Францоуз)Фредерик Андерсен
1-й период
00:31Натан Маккиннон(Назем Кадри, Эрик Джонсон)
09:49Ник Шор(Джастин Холл, Пьер Энгвалль)
10:56Остон Мэттьюс(Тайсон Бэрри, Трэвис Дермотт)
13:00Ян Коул
13:22Тайсон Бэрри(Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер)
17:36Каспери Капанен(Джейсон Спецца, Джейк Маззин)
18:13Джон Таварес
2-й период
28:56Джастин Холл
30:21Андре Бураковски(Йоонас Донской, Назем Кадри)
37:19Александр Керфут
3-й период
46:54Валерий Ничушкин(Ян Коул)
47:32Назем Кадри
59:59Зак Хаймэн
Лучшие игроки матча
Тайсон Бэрри (Торонто Мэйпл Ливз), Назем Кадри (Колорадо Эвеланш), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
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