Ничушкин вырвался из настоящего ада. Валерий забил впервые за 92 матча!

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Если бы пять-шесть лет назад вам сказали, что гол Валерия Ничушкина станет суперсобытием, то о чем бы вы подумали? Победная шайба в финале Кубка Стэнли? Чемпионата мира или Олимпиады? Суперпроход через всю площадку, который претендует на звание гола года?

Если бы тогда вы увидели эту заурядную и самую обыкновенную шайбу, которую сегодня забил россиянин, вы бы вообще не поняли, о чем тут речь. Что здесь отмечать, чему радоваться?

А порадоваться есть чему. Безголевая серия Ничушкина превратилась в мем, вызвала тонны шуток, иногда адекватных, иногда чересчур саркастичных, но единственное, о чем она говорила — об окончательном падении большого российского таланта, который потерял свою уверенность настолько, что не может каким-то любым способом заковырять этот чертов гол. И это было очень, очень грустно.

Ничушкин же не бегал с семью-восемью минутами в четвертом звене без бросков и моментов. Он мог забить уже десяток голов, но порол свои шансы, так как совсем забыл о том, что он когда-то умел это делать — да, не на топовом уровне, но на абсолютно нормальном для хоккеиста в НХЛ.

Наивно полагать, что этот гол все исправит и перезапустит его карьеру из трясины в космос — слишком много уже потеряно. Но есть надежда, что худшее уже позади, поскольку превратиться из главного юниора страны, от которого фанатеют и на которого чуть ли не молятся, в объект для насмешек на протяжении целого года, — это настоящий ад для хоккеиста.