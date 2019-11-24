38 сейвов Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте усилиями форварда «Далласа» Роопе Хинтца. Финскому нападающему ассистировали Йон Клингберг и Александр Радулов. Гости отыгрались спустя три минуты, цели достиг бросок защитника Олли Мяятты. В основное время матча и в овертайме голов больше заброшено не было, а в серии буллитов точнее были «Старз».