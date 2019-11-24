38 сейвов Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду победил «Чикаго Блэкхоукс».
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду победил «Чикаго Блэкхоукс».
Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте усилиями форварда «Далласа» Роопе Хинтца. Финскому нападающему ассистировали Йон Клингберг и Александр Радулов. Гости отыгрались спустя три минуты, цели достиг бросок защитника Олли Мяятты. В основное время матча и в овертайме голов больше заброшено не было, а в серии буллитов точнее были «Старз».
Голкипер «Далласа» Антон Худобин парировал 38 бросков из 39. Нападающий Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.
В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче проиграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «хищников». Автором одного из гола «Блюз» стал Клим Костин.
|Джим Монтгомери
|Джереми Коллитон
|Антон Худобин
|Робин Ленер
|02:57
|Джо Павелски
|14:08
|Роопе Хинтс(Йон Клингберг, Александр Радулов)
|17:24
|Олли Мяяття(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
|24:10
|Блэйк Комо
|32:56
|Эрик I Густафссон
|38:46
|Командный штраф
|38:53
|Джо Павелски
|39:50
|Миро Хейсканен
|52:08
|Давид Кемпф
|62:27
|Командный штраф
|победный бросок: Джо Павелски(Даллас Старз)
Антон Худобин (Даллас Старз), Робин Ленер (Чикаго Блэкхокс), Джо Павелски (Даллас Старз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0