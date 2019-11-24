Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
ЦСКА
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Торпедо
20
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Ак Барс
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Амур
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
25.11
Флорида Пантерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
24
Хоккей. НХЛ
25.11
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Б
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
42
Все события
Фоторепортажи
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
31Сногсшибательные красотки из мира смешанных единоборств
09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

38 сейвов Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду победил «Чикаго Блэкхоукс».

Наверх
Источник: AP 2019

Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте усилиями форварда «Далласа» Роопе Хинтца. Финскому нападающему ассистировали Йон Клингберг и Александр Радулов. Гости отыгрались спустя три минуты, цели достиг бросок защитника Олли Мяятты. В основное время матча и в овертайме голов больше заброшено не было, а в серии буллитов точнее были «Старз».

Голкипер «Далласа» Антон Худобин парировал 38 бросков из 39. Нападающий Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче проиграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «хищников». Автором одного из гола «Блюз» стал Клим Костин.

Даллас Старз
2:1Б
1:1, 0:0, 0:0, 0:0
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 824.11.2019, 04:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериДжереми Коллитон
Вратари
Антон ХудобинРобин Ленер
1-й период
02:57Джо Павелски
14:08Роопе Хинтс(Йон Клингберг, Александр Радулов)
17:24Олли Мяяття(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
2-й период
24:10Блэйк Комо
32:56Эрик I Густафссон
38:46Командный штраф
38:53Джо Павелски
39:50Миро Хейсканен
3-й период
52:08Давид Кемпф
Овертайм
62:27Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джо Павелски(Даллас Старз)
Лучшие игроки матча
Антон Худобин (Даллас Старз), Робин Ленер (Чикаго Блэкхокс), Джо Павелски (Даллас Старз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Бег по граблям. Как и почему Россию не пустят на Игры в Токио
Английские СМИ: Чалов способен добиться успеха в элитном клубе
Кучеров вернулся и забил. Василевский переписал историю «Тампы»
С одного удара: как Уайлдер нокаутировал Ортиса
Он изменил историю хоккея. 5 лет без Виктора Тихонова
«Урал» принимает «Спартак» в матче РПЛ (трансляция)
Россиянин случайно попал в состав клуба и забил первый гол в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь