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08:54 (мск), источник: Чемпионат.com

0:4 — не приговор! Невероятная победа «Рейнджерс» с голами Панарина и Бучневича

«Монреаль» вёл со счётом 4:0, но «рейнджеры» сделали впечатляющий камбэк и сыграли красиво. Это был сумасшедший хоккей!

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Источник: Reuters

«Монреаль» вёл со счётом 4:0, но «рейнджеры» сделали впечатляющий камбэк и сыграли красиво. Это был сумасшедший хоккей!

«Это была ужасная игра во многих отношениях. Я думал, что мы движемся вперёд, но сейчас понимаю, что мы всё ещё в исходной точке», — мрачно говорил главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения от «Оттавы». В Монреаль его команда приехала не в лучшем расположении духа, но по итогу матча с «Канадиенс» те же слова было впору произносить наставнику хозяев Клоду Жюльену, подопечные которого не удержали преимущество в четыре шайбы.

Впрочем, поначалу «хабам» жаловаться было не на что. За неполные 23 минуты встречи хоккеисты «Монреаля» отгрузили «синерубашечникам» четыре гола, серьёзно подпортив статистику голкиперу «Рейнджерс» Александру Георгиеву. Голевой дубль оформил нападающий «Канадиенс» Макс Доми, а Арттури Лехконен и Ши Уэбер сделали всё, чтобы дела у подопечных Куинна шли ещё печальней, чем раньше.

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«Нам просто нужно понимать, что если в начале матча с нами происходят разные неприятности, то остановить их будет нелегко», — говорил Куинн на предматчевой пресс-конференции, но на этот раз ему и команде удалось притормозить этот «скоростной спуск».

«Не знаю, что чувствовали в этот момент полевые игроки, но для вратаря это было очень тяжело. Когда дела идут плохо, то именно на тебя все смотрят, ты — последний рубеж. Ты должен быть надёжен вне зависимости от того, что происходит вокруг. Я старался гнать от себя все дурные мысли», — сказал после матча Георгиев.


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Любопытно, что после четвёртого гола «Монреаля» у гостей начал разминаться Хенрик Лундквист, но решение о замене вратаря так и не было принято. «Когда в таком матче и на таком стадионе ты вводишь человека в игру, это может “зажечь” трибуны и станет ещё сложнее. Надо же пройти через туннель, поднимется большой шум», — тонко заметил Куинн и оказался прав.
Поворотным моментом к изменению импульса стал гол Филипа Хитила в середине второй двадцатиминутки, когда чеха вывел на бросок Артемий Панарин своим великолепным пасом в касание на дальнюю штангу.

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Затем этот порыв поддержал Павел Бучневич, для которого матч с «канадцами» был 200-м в энхаэловской карьере. Россиянин продемонстрировал великолепную обводку, совершив эффектный сольный проход, сократив отставание своей команды до двух шайб. В последних девяти встречах на счету Бучневича 10 (2+8) очков.

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Чуть позже у «Рейнджерс» отличился Брендан Лемье — человек, которому одноклубники помогли найти выбитый зуб в предыдущем матче с «Оттавой», и к концу второго периода «синерубашечники» отставали от хозяев уже лишь на один гол. На старте третьего отрезка всё тот же Лехконен забил пятый гол «Монреаля» и оформил личный дубль, но уверенные в своих силах ньюйоркцы отнеслись к этому, как к случайному недоразумению.

Спустя всего 31 секунду настало время Артемия Панарина, чью трёхходовку в касание вместе с Райаном Строумом и Крисом Крайдером можно пересматривать бесконечно.

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Завершился этот голевой пир второй шайбой в матче от Лемье, который порадовал сидящего на трибунах папу Клода, и победным голом защитника Джейкоба Трубы. У «Монреаля» оставалось ещё 8 минут, чтобы избежать позорного поражения, но деморализованные игроки «Канадиенс» не смогли забить спасительный гол.

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«Наконец-то получилось забить больше одного гола. Для нас это был неплохой матч, у меня великолепные товарищи по команде. Это просто классно, что я имею возможность играть за такой коллектив, как «Рейнджерс», — восторженно сказал после игры Брендан Лемье.

«Не буду прятаться за слова. Когда мы играем отстойно, то играем отстойно. Когда мы боремся с бедой и сражаемся с неприятностями, то говорим, что будем биться до конца. Мы старались перевернуть ситуацию, не ходили вокруг неё на цыпочках», — сказал довольный Дэвид Куинн.

«В атаке мы были хороши, но в обороне просто провалились. Мы не играли с нужной отдачей, не “убивали” меньшинство. Мы играли против очень “голодной” команды, которая, к тому же, играла в Оттаве прошлым вечером и была уставшей. То, как мы действовали — это просто неприемлемо. Будем принимать меры по корректировке ситуации», — строго заметил наставник «Монреаля» Клод Жюльен, потерпевший четвёртое поражение подряд.

Монреаль Канадиенс
5:6
3:0, 1:3, 1:3
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 824.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДэвид Куинн
Вратари
Кэри ПрайсАлександр Георгиев
1-й период
02:03Макс Доми(Ник Сузуки, Арттури Лехконен)
03:00Джейкоб Труба
10:00Арттури Лехконен(Джоэль Армиа, Майк Райлли)
19:26Макс Доми(Бен Чиаро, Ник Сузуки)
2-й период
22:51Ши Уэбер(Шарль Юдон, Бен Чиаро)
23:49Джейкоб Труба
26:10Филип Хитил(Артемий Панарин, Брэди Шей)
27:06Павел Бучневич(Бретт Хауден)
27:28Филлип Дано
29:30Брендан Лемье(Джейкоб Труба, Адам Фокс)
33:21Джефф Питри
34:48Бен Чиаро
36:47Джейкоб Труба
3-й период
45:20Арттури Лехконен(Макс Доми)
45:51Артемий Панарин(Райан Стром, Крис Крайдер)
47:09Артемий Панарин
48:40Брендан Лемье(Бретт Хауден, Брэди Шей)
52:10Джейкоб Труба(Райан Стром)
53:37Командный штраф
Лучшие игроки матча
Брендан Лемье (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Макс Доми (Монреаль Канадиенс)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
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