Кучеров вернулся и забил. А Василевский переписал историю «Тампы»

Источник: Спорт-Экспресс

Травма Стивена Стэмкоса побудила Джона Купера поэкспериментировать с составом. Хорошо еще поправился Никита Кучеров, иначе пришлось бы совсем тяжко. Вариант с 11 нападающими предусматривает плавающего форварда, и «дыру» попеременно закрывали почти все лидеры «Тампы». Как и вся команда, Брэйден Пойнт слабо начал сезон. Дополнительные проблемы центрфорвард создал себе сам — он затянул с операциями и начал кататься только в сентябре. Соответственно, остался без полноценной предсезонки и только сейчас возвращается в свой темп результативности. Сегодня центрфорвард смело шел на пятак и таким образом спиной подкараулил первую шайбу, а потом на скорости откликнулся на шикарный пас Хедмана.

Головой «Лайтнинг» понимают, что их доминирование осталось в прошлом, но часто рискуют не по делу и сами создают проблемы для Андрея Василевского. Голкипер выручал как мог и даже был признан первой звездой матча (заодно установив рекорд клуба по победам, обойдся Бена Бишопа — 132), но был не в силах сохранить ворота в неприкосновенности. Первый же розыгрыш большинства «Болтс» превратился в настоящий кошмар. Киллорн дважды обрезался в средней зоне, а потом Кучеров попал в ногу арбитру, выбрасывая шайбу из зоны, чем воспользовался Дерек Грант. Спецбригада «Анахайма» ничего лишнего не изобретала, а просто разыгрывала до верного, и вскоре Ракелль сравнял счет. Однако «Утки» недолго устояли с Райаном Миллером в воротах, и «Тампа» трижды реализовала «пять на четыре».