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08:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучеров вернулся и забил. А Василевский переписал историю «Тампы»

Российский бомбардир вернулся после травмы и выдал отличный матч против «Анахайма», а наш вратарь побил достижение Бена Бишопа.

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Источник: Спорт-Экспресс

Травма Стивена Стэмкоса побудила Джона Купера поэкспериментировать с составом. Хорошо еще поправился Никита Кучеров, иначе пришлось бы совсем тяжко. Вариант с 11 нападающими предусматривает плавающего форварда, и «дыру» попеременно закрывали почти все лидеры «Тампы». Как и вся команда, Брэйден Пойнт слабо начал сезон. Дополнительные проблемы центрфорвард создал себе сам — он затянул с операциями и начал кататься только в сентябре. Соответственно, остался без полноценной предсезонки и только сейчас возвращается в свой темп результативности. Сегодня центрфорвард смело шел на пятак и таким образом спиной подкараулил первую шайбу, а потом на скорости откликнулся на шикарный пас Хедмана.

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Головой «Лайтнинг» понимают, что их доминирование осталось в прошлом, но часто рискуют не по делу и сами создают проблемы для Андрея Василевского. Голкипер выручал как мог и даже был признан первой звездой матча (заодно установив рекорд клуба по победам, обойдся Бена Бишопа — 132), но был не в силах сохранить ворота в неприкосновенности. Первый же розыгрыш большинства «Болтс» превратился в настоящий кошмар. Киллорн дважды обрезался в средней зоне, а потом Кучеров попал в ногу арбитру, выбрасывая шайбу из зоны, чем воспользовался Дерек Грант. Спецбригада «Анахайма» ничего лишнего не изобретала, а просто разыгрывала до верного, и вскоре Ракелль сравнял счет. Однако «Утки» недолго устояли с Райаном Миллером в воротах, и «Тампа» трижды реализовала «пять на четыре».

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Вернувшись после травмы, Кучеров старался в каждой смене, особенно в неравных составах. Номинально российский форвард был не виноват в первом голе, но после него значительно острее включился в игру. Каждый из партнеров знает, где искать лучшего бомбардира прошлого сезона, поэтому Сирелли из-за ворот отдал снайперу прямо на клюшку. Позже центр получил ответный подарок в большинстве и продлил голевую до четырех матчей. Даже после слабого старта Куч уже сейчас идет не особо хуже прошлогоднего графика.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
6:2
1:1, 3:1, 2:0
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 824.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДаллас Икинс
Вратари
Андрей ВасилевскийРайан Миллер
1-й период
01:42Кори Конахер
16:08Брэйден Пойнт(Ян Рутта, Кори Конахер)
17:12Эрик Гудбрэнсон
18:00Дерек Грант
2-й период
25:28Никита Кучеров(Энтони Чирелли, Алекс Киллорн)
25:54Ян Рутта
27:57Рикард Ракелль(Райан Гецлаф, Кэм Фаулер)
32:22Хампус Линдхольм
32:39Брэйден Пойнт(Андрей Василевский, Виктор Хедман)
34:25Патрик Марун(Седрик Пакетт, Михаил Сергачев)
3-й период
44:14Патрик Марун
45:38Трой Терри
46:20Энтони Чирелли(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
55:29Эрик Чернак
55:29Энтони Чирелли
55:29Корбиниан Хольцер
55:29Ник Ритчи
55:29Ник Ритчи
55:29Ник Ритчи
57:27Ондржей Палат(Кевин Шаттенкирк, Янни Гурд)
Овертайм
60:00Патрик Марун
60:00Дерек Грант
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
12Штрафное время24
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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