Костин случайно попал в состав «Сент-Луиса» и забил первый гол в НХЛ. Помогла бюрократия
Он сделал это в стиле Тарасенко.
Он сделал это в стиле Тарасенко.
Скоро пройдет месяц, как «Сент-Луис» обходится без своего ведущего снайпера. В матче с «Лос-Анджелесом» в совершенно безобидном эпизоде Владимир Тарасенко получил травму, которая привела к операции на плече и последующему длительному восстановлению.
Если посмотреть в таблицу, то сложно поверить в то, что весь ноябрь «Сент-Луис» провел без человека, который уже не первый год стабильно забивает по 30 шайб за сезон. «Блюз» на момент матча с «Нэшвиллом» возглавляли Западную конференцию.
Травма Тарасенко не только мобилизовала «Сент-Луис», но и открыла возможности для некоторых игроков, которым при здоровом Владимире не было места в составе. Например, Климу Костину. После двух лет, проведенных в АХЛ, он дебютировал в игре с «Анахаймом». Матч с «Нэшвиллом» стал для него уже четвертым в составе «музыкантов».
Российский нападающий, до этого забросивший три шайбы за
На пути к зоне «Нэшвилла» никто особо не думал останавливать Костина. А зря. Как оказалось, этот набравший скорость русский поезд было уже не остановить. Клим не стал сближаться с вратарем и бросил с дистанции так, что невольно вспомнился кистевой бросок Тарасенко. Не зря же еще в тренировочном лагере между ними проводили параллели.
Ирония в том, что этого гола не должно было быть. Как не должно было быть и Костина в составе «Сент-Луиса». Вместо него в матче с «Нэшвиллом» планировалось участие Троя Брауэра —
Вот так Костин из тринадцатого нападающего и, по сути, игрока запаса, превратился в форварда четвертого звена. Он ухватился за этот счастливый случай и повернул бюрократическую проволочку в свою сторону. Правда, «Сент-Луису» это особо не помогло.
|Крэйг Беруби
|Питер Лавиолетт
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон, Джордан Биннингтон)
|Юусе Сарос
|00:20
|Филип Форсберг(Роман Йоси, Виктор Арвидссон)
|03:40
|Маттиас Экхольм(Микаэль Гранлунд, Данте Фаббро)
|05:20
|Дэвид Перрон
|06:08
|Роберт Бортуццо
|13:55
|Клим Костин(Брэйден Шенн)
|15:33
|Райан Эллис
|18:34
|Колтон Сиссонс(Матье Оливье, Остин Уотсон)
|26:02
|Калле Ярнкрок
|37:57
|Джордан Биннингтон
|55:01
|Остин Уотсон
|56:52
|Алекс Пьетранджело(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
|59:29
|Калле Ярнкрок(Остин Уотсон, Райан Эллис)
Маттиас Экхольм (Нэшвилл Предаторз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Юусе Сарос (Нэшвилл Предаторз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0