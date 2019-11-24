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09:12 (мск), источник: Sport24

Костин случайно попал в состав «Сент-Луиса» и забил первый гол в НХЛ. Помогла бюрократия

Он сделал это в стиле Тарасенко.

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Скоро пройдет месяц, как «Сент-Луис» обходится без своего ведущего снайпера. В матче с «Лос-Анджелесом» в совершенно безобидном эпизоде Владимир Тарасенко получил травму, которая привела к операции на плече и последующему длительному восстановлению.

Если посмотреть в таблицу, то сложно поверить в то, что весь ноябрь «Сент-Луис» провел без человека, который уже не первый год стабильно забивает по 30 шайб за сезон. «Блюз» на момент матча с «Нэшвиллом» возглавляли Западную конференцию.

Травма Тарасенко не только мобилизовала «Сент-Луис», но и открыла возможности для некоторых игроков, которым при здоровом Владимире не было места в составе. Например, Климу Костину. После двух лет, проведенных в АХЛ, он дебютировал в игре с «Анахаймом». Матч с «Нэшвиллом» стал для него уже четвертым в составе «музыкантов».


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Российский нападающий, до этого забросивший три шайбы за фарм-клуб «Сент-Луиса», и в прошлых матчах мог открыть счет своим голам в НХЛ. Но сделал это сегодня. В середине первого периода, когда хозяева уже «горели» со счетом 0:2, Клим плюнул на все и побежал спасать свою команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

На пути к зоне «Нэшвилла» никто особо не думал останавливать Костина. А зря. Как оказалось, этот набравший скорость русский поезд было уже не остановить. Клим не стал сближаться с вратарем и бросил с дистанции так, что невольно вспомнился кистевой бросок Тарасенко. Не зря же еще в тренировочном лагере между ними проводили параллели.

Ирония в том, что этого гола не должно было быть. Как не должно было быть и Костина в составе «Сент-Луиса». Вместо него в матче с «Нэшвиллом» планировалось участие Троя Брауэра — форварда-ветерана, с которым «музыканты» подписали сначала просмотровый контракт, а затем и полноценный. Однако выйти на игру канадцу, бравшему с «Чикаго» Кубок Стэнли, помешали проблемы с визой.

Вот так Костин из тринадцатого нападающего и, по сути, игрока запаса, превратился в форварда четвертого звена. Он ухватился за этот счастливый случай и повернул бюрократическую проволочку в свою сторону. Правда, «Сент-Луису» это особо не помогло.

Сент-Луис Блюз
2:4
1:3, 0:0, 1:1
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 824.11.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиПитер Лавиолетт
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Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон, Джордан Биннингтон)Юусе Сарос
1-й период
00:20Филип Форсберг(Роман Йоси, Виктор Арвидссон)
03:40Маттиас Экхольм(Микаэль Гранлунд, Данте Фаббро)
05:20Дэвид Перрон
06:08Роберт Бортуццо
13:55Клим Костин(Брэйден Шенн)
15:33Райан Эллис
18:34Колтон Сиссонс(Матье Оливье, Остин Уотсон)
2-й период
26:02Калле Ярнкрок
37:57Джордан Биннингтон
3-й период
55:01Остин Уотсон
56:52Алекс Пьетранджело(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
59:29Калле Ярнкрок(Остин Уотсон, Райан Эллис)
Лучшие игроки матча
Маттиас Экхольм (Нэшвилл Предаторз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Юусе Сарос (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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