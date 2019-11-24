Драйзайтль и Макдэвид — лучшая связка после Лемье и Ягра

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У Драйзайтля в этой встрече 3 результативные передачи. Макдэвид забил два гола.

У немца стало 47 (16+31) очков в 25 матчах за сезон. Канадец набрал 46 (18+28) очков. Они лидируют в гонке бомбардиров сезона.