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10:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драйзайтль и Макдэвид — лучшая связка после Лемье и Ягра

Нападающие «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид в маиче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:2) пересекли отметку в 45 очков за сезон.

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Источник: Reuters

У Драйзайтля в этой встрече 3 результативные передачи. Макдэвид забил два гола.

У немца стало 47 (16+31) очков в 25 матчах за сезон. Канадец набрал 46 (18+28) очков. Они лидируют в гонке бомбардиров сезона.

Последний раз так результативно партнеры по команде играли в сезоне-1995/96. Тогда нападающие «Питтсбурга» Марио Лемье и Яромир Ягр набрали по 70 и 52 очка соответственно.

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