Василевский стал самым результативным вратарём в истории «Тампы»

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38, также отметился результативной передачей. Россиянин вышел на первое место среди вратарей «Тампы» по количеству набранных очков. У Василевского 8-я результативная передача в карьере, у Николая Хабибулина и Бена Бишопа по семь очков.