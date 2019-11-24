Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
ЦСКА
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Торпедо
20
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Ак Барс
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Амур
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
25.11
Флорида Пантерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
24
Хоккей. НХЛ
25.11
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Б
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
42
Все события
Фоторепортажи
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
31Сногсшибательные красотки из мира смешанных единоборств
11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Василевский стал самым результативным вратарём в истории «Тампы»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду ппереиграл «Анахайм Дакс».

Наверх
Источник: AP 2019

Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев льда.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38, также отметился результативной передачей. Россиянин вышел на первое место среди вратарей «Тампы» по количеству набранных очков. У Василевского 8-я результативная передача в карьере, у Николая Хабибулина и Бена Бишопа по семь очков.

Василевский одержал 132-ю победу за карьеру в «Тампе», став обладателем клубного рекорда по этому показателю. Прежнее достижение принадлежало Бену Бишопу (131).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. На счету россиянина один гол и одна результативная передача.

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Бег по граблям. Как и почему Россию не пустят на Игры в Токио
Английские СМИ: Чалов способен добиться успеха в элитном клубе
Кучеров вернулся и забил. Василевский переписал историю «Тампы»
С одного удара: как Уайлдер нокаутировал Ортиса
Он изменил историю хоккея. 5 лет без Виктора Тихонова
«Урал» принимает «Спартак» в матче РПЛ (трансляция)
Россиянин случайно попал в состав клуба и забил первый гол в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь