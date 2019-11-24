Вратарь клуба НХЛ «Тампа» Василевский благодарен Бишопу, рекорд которого он побил

Источник: AP 2019

Василевский отразил 36 бросков и сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:2). Российский голкипер установил новый рекорд «Тампы» по числу побед в матчах НХЛ, 25-летний вратарь одержал 132-ю победу в 222 матчах в составе команды, обойдя по этому показателю Бишопа, выступавшего за клуб в 2013—2017 годах.

«Я много раз говорил, что Бен всегда отлично относился ко мне, к моей семье. Он был мне словно наставник, я ему очень благодарен, было приятно побить его рекорд, но это все в прошлом. Надеюсь, что в будущем будет еще много побед», — рассказал Василевский.

«Я был удивлен, когда он приближался к рекорду, что это случится настолько скоро, — заявил главный тренер клуба Джон Купер. — Он талантлив от природы, но не принимает это как должное. Если он обойдется без травм, то в конечном итоге, возможно, этот рекорд будет действительно сложно побить».