Вратарь клуба НХЛ «Тампа» Василевский благодарен Бишопу, рекорд которого он побил

Василевский отразил 36 бросков и сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:2). Российский голкипер установил новый рекорд «Тампы» по числу побед в матчах НХЛ, 25-летний вратарь одержал 132-ю победу в 222 матчах в составе команды, обойдя по этому показателю Бишопа, выступавшего за клуб в 2013—2017 годах.
«Я много раз говорил, что Бен всегда отлично относился ко мне, к моей семье. Он был мне словно наставник, я ему очень благодарен, было приятно побить его рекорд, но это все в прошлом. Надеюсь, что в будущем будет еще много побед», — рассказал Василевский.
«Я был удивлен, когда он приближался к рекорду, что это случится настолько скоро, — заявил главный тренер клуба Джон Купер. — Он талантлив от природы, но не принимает это как должное. Если он обойдется без травм, то в конечном итоге, возможно, этот рекорд будет действительно сложно побить».
Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с «Тампой». Россиянин является действующим обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу лиги по итогам сезона. В составе сборной России он становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзы мировых первенств (2017, 2019).