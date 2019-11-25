Сколько миллионов долларов стоит уход Ковальчука из «Лос-Анджелеса»? Разбор Еронко

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Ковальчук не просил обмена

Интересно, если бы про встречу Ковальчука с руководством «Лос-Анджелеса» не прознали со стороны, Илья точно так же смотрел бы матчи из ложи прессы? Или все-таки из дома, будучи отстраненным от команды? В руководстве были напряжены и раздражены тем, что информация утекла в СМИ. И сразу же выступили с опровержениями. Мол, Ковальчук просто не попадает в состав. Мол, то, что генменеджер Роб Блэйк разругался со своим хоккеистом, — нелепые слухи и домыслы. Хорошая мина при плохой игре.

Ни к чему вся ситуация так пока и не привела. Более того, даже максимально приближенные к «Кингз» люди в точности не знают, что дальше произойдет с Ковальчуком. И дело не в том, что у них контакты в менеджменте не налажены. А в том, что Блэйк и его ассистент Майк Фута молчат даже не под запись.

Единственное, что из них удалось вытянуть — Ковальчук не просил обмена. Но Илья не просто так выбирал «Королей» и подыскивал уютное для семьи место в Лос-Анджелесе, чтобы просто взять и покинуть фешенебельный Беверли-Хиллз. Покинуть-то он еще в прошлом сезоне мог. Но изначально сказал Блэйку, что запрет на любые действия менеджмента в своем контракте не снимет. Покупатели, естественно, не выстраивались в очередь, но какой-нибудь хитрый вариант можно было придумать, тем более что «Лос-Анджелес» был готов взять на себя максимально разрешенные 50 процентов зарплаты. Да и сейчас готов, причем даст сверху пару не топовых проспектов. Что тоже пригодится, потому что у «Кингз» 48 человек на контрактах при лимите в 50.

Ковальчук не останется в «Лос-Анджелесе»

Условная «Оттава» могла бы заинтересоваться. В следующем году им снова придется добирать контрактов, чтобы преодолеть планку пола зарплат. Ковальчук бы в этом помог, при том что платить ему пришлось бы на 2 миллиона долларов меньше, чем его среднегодовая зарплата в 6,25 миллиона. Собственно, к 16 декабря Илье выплатят 14 миллионов и 80 тысяч из его 3-летнего контракта на 18,75 миллиона. 15 декабря ему выплатят вторую часть подписного бонуса — еще 2,65 миллиона (первая была выплачена 15 сентября). И по зарплате за этот сезон Ковальчуку будут должны всего 420 тысяч долларов.



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Именно что всего. Вычтите из них федеральный налог — 39 процентов. Налог штата — 13 процентов. И эскроу. Да, можно получить разного рода налоговые вычеты, но все равно в России Ковальчук сможет заработать больше, чем «Кингз» будут должны ему по оставшемуся сроку контракта. Наберется миллиона три чистыми с учетом экипировочного контракта, не более того.

Играть в «Лос-Анджелесе» он не будет. Он против обмена. Да и условная бедственная «Оттава» его точно не интересует. Покупателей на Илью тоже нет. И варианты сами собой не появятся, хоть агент Ковальчука и заверяет, что ищет своему клиенту возможности для обмена. Искать-то он, может, и ищет, но вряд ли найдет.

А Илья еще летом был одной ногой в «Авангарде». Но решил попробовать поработать с новым главным тренером Тоддом Маклелланом. Не вышло. И в Балашихе его по-прежнему ждут. Там работает прекрасно знакомый ему Боб Хартли, приходу которого он сам и поспособствовал, и который высоко его ценит. У него отличные отношения с президентом клуба Александром Крыловым.

Ковальчук не «завершит карьеру» в НХЛ

Коллеги из-за океана не верят в то, что Ковальчук станет первым в истории НХЛ хоккеистом, дважды добровольно завершившим карьеру. Гипотетически 16 декабря к нему может проснуться некий интерес за океаном, потому что 15-го ему выплатят вторую часть бонуса. Но если бы «Кингз» реально хотели Ковальчука обменять, то дали бы возможность играть. Чего мы не наблюдаем. А он полностью контролирует ситуацию и заблокирует все, что ему не понравится.

Три недели тренировок с просмотрами матчей из ложи прессы — и, по идее, все, можно ехать на родину. Но есть одна проблема: если он подписывает бумаги о добровольном завершении контракта, должен вернуть подписной бонус. Это прописано в Коллективном соглашении. Если помните, Вадиму Шипачеву в свое время пришлось свой бонус возвращать в такой ситуации. Не полностью, около 90 тысяч из 2 миллионов он все-таки оставил себе, но пришлось. От Кови к 16 декабря потребуется вернуть примерно 3,15 миллиона. Потому-то заокеанские коллеги и не верят в возможность завершения карьеры.

В теории, остается еще возможность отдать Ковальчука в аренду в КХЛ. А выплаты по арендному соглашению «Кингз» никак не смогут контролировать. Да и с чего бы им это было интересно. Если обо всем договорятся, то уже летом Илья подпишет свои бумаги о добровольном завершении карьеры в НХЛ. Его контракт все равно будет висеть в платежке, но «Лос-Анджелесу» в рамках перестройки это никак не мешает.

Единственное, аренда плохо пересекается с контрактом на два-три года, который «Авангард» хотел бы выписать, причем по максимуму выложив денег в первый сезон в преддверии введения потолка зарплат. Но и тут наверняка же что-то придумают.

Ситуация сложная, но не безвыходная. Другое дело, что мы ничего не знаем об отношении «Лос-Анджелеса» к ней. Готовы ли они пойти навстречу и отпустить, не жалея выплаченных денег? Есть некоторые сомнения. Но и заставлять его просиживать штаны будет очень плохим бизнес-решением. Репутационные риски могут обойтись куда дороже, чем пресловутые три миллиона. А значит, ждем Ковальчука в России. На каких условиях — дело десятое. Может, он и вернет этот бонус, если «Авангард» ему это компенсирует, что тоже возможно.