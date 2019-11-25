Сколько миллионов долларов стоит уход Ковальчука из «Лос-Анджелеса»? Разбор Еронко
Инсайды о ситуации с российским форвардом «Кингз», который уже больше недели находится в запасе команды.
Инсайды о ситуации с российским форвардом «Кингз», который уже больше недели находится в запасе команды.
Интересно, если бы про встречу Ковальчука с руководством «Лос-Анджелеса» не прознали со стороны, Илья точно так же смотрел бы матчи из ложи прессы? Или
Ни к чему вся ситуация так пока и не привела. Более того, даже максимально приближенные к «Кингз» люди в точности не знают, что дальше произойдет с Ковальчуком. И дело не в том, что у них контакты в менеджменте не налажены. А в том, что Блэйк и его ассистент Майк Фута молчат даже не под запись.
Единственное, что из них удалось вытянуть — Ковальчук не просил обмена. Но Илья не просто так выбирал «Королей» и подыскивал уютное для семьи место в
Условная «Оттава» могла бы заинтересоваться. В следующем году им снова придется добирать контрактов, чтобы преодолеть планку пола зарплат. Ковальчук бы в этом помог, при том что платить ему пришлось бы на 2 миллиона долларов меньше, чем его среднегодовая зарплата в 6,25 миллиона. Собственно, к 16 декабря Илье выплатят 14 миллионов и 80 тысяч из его 3-летнего контракта на 18,75 миллиона. 15 декабря ему выплатят вторую часть подписного бонуса — еще 2,65 миллиона (первая была выплачена 15 сентября). И по зарплате за этот сезон Ковальчуку будут должны всего 420 тысяч долларов.
Именно что всего. Вычтите из них федеральный налог — 39 процентов. Налог штата — 13 процентов. И эскроу. Да, можно получить разного рода налоговые вычеты, но все равно в России Ковальчук сможет заработать больше, чем «Кингз» будут должны ему по оставшемуся сроку контракта. Наберется миллиона три чистыми с учетом экипировочного контракта, не более того.
А Илья еще летом был одной ногой в «Авангарде». Но решил попробовать поработать с новым главным тренером Тоддом Маклелланом. Не вышло. И в Балашихе его
Коллеги
Три недели тренировок с просмотрами матчей из ложи прессы — и, по идее, все, можно ехать на родину. Но есть одна проблема: если он подписывает бумаги о добровольном завершении контракта, должен вернуть подписной бонус. Это прописано в Коллективном соглашении. Если помните, Вадиму Шипачеву в свое время пришлось свой бонус возвращать в такой ситуации. Не полностью, около 90 тысяч из 2 миллионов он
В теории, остается еще возможность отдать Ковальчука в аренду в КХЛ. А выплаты по арендному соглашению «Кингз» никак не смогут контролировать. Да и с чего бы им это было интересно. Если обо всем договорятся, то уже летом Илья подпишет свои бумаги о добровольном завершении карьеры в НХЛ. Его контракт все равно будет висеть в платежке, но «Лос-Анджелесу» в рамках перестройки это никак не мешает.
Ситуация сложная, но не безвыходная. Другое дело, что мы ничего не знаем об отношении «Лос-Анджелеса» к ней. Готовы ли они пойти навстречу и отпустить, не жалея выплаченных денег? Есть некоторые сомнения. Но и заставлять его просиживать штаны будет очень плохим
Игорь Еронко