Ничушкин назвал свою безголевую серию в НХЛ сложнейшим периодом в жизни

В субботу в матче против «Торонто» (3:5) Ничушкин отличился впервые за 92 матча в НХЛ. В предыдущий раз нападающий сумел забросить шайбу 4 марта 2016 года.
«Это был сложнейший период в моей жизни, — сказал хоккеист. — Для нападающего всегда тяжело, когда нет голов. У меня было много моментов, особенно в последних 10 матчах, мы потеряли пару игроков из-за травм, и я стал получать больше времени на льду и больше шансов забить. В каждой встрече я был все ближе, ближе и ближе. Наконец я забил, надеюсь, теперь буду чаще это делать».
Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год, после чего два сезона провел в московском ЦСКА. Россиянин вернулся в «Даллас» в 2018 году, перед началом текущего сезона подписал контракт с «Колорадо». Всего на его счету 77 очков (24 гола + 53 передачи) в карьере в НХЛ.