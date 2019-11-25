Ничушкин назвал свою безголевую серию в НХЛ сложнейшим периодом в жизни

«Это был сложнейший период в моей жизни, — сказал хоккеист. — Для нападающего всегда тяжело, когда нет голов. У меня было много моментов, особенно в последних 10 матчах, мы потеряли пару игроков из-за травм, и я стал получать больше времени на льду и больше шансов забить. В каждой встрече я был все ближе, ближе и ближе. Наконец я забил, надеюсь, теперь буду чаще это делать».