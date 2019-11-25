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08:58 (мск), источник: ТАСС

Ничушкин назвал свою безголевую серию в НХЛ сложнейшим периодом в жизни

ТАСС, 25 ноября. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин назвал сложнейшим периодом в жизни время, в которое ему не удавалось забросить шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий спортсмена приводит издание Denver Post.

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Источник: Reuters

В субботу в матче против «Торонто» (3:5) Ничушкин отличился впервые за 92 матча в НХЛ. В предыдущий раз нападающий сумел забросить шайбу 4 марта 2016 года.

«Это был сложнейший период в моей жизни, — сказал хоккеист. — Для нападающего всегда тяжело, когда нет голов. У меня было много моментов, особенно в последних 10 матчах, мы потеряли пару игроков из-за травм, и я стал получать больше времени на льду и больше шансов забить. В каждой встрече я был все ближе, ближе и ближе. Наконец я забил, надеюсь, теперь буду чаще это делать».

Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год, после чего два сезона провел в московском ЦСКА. Россиянин вернулся в «Даллас» в 2018 году, перед началом текущего сезона подписал контракт с «Колорадо». Всего на его счету 77 очков (24 гола + 53 передачи) в карьере в НХЛ.

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