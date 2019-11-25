Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
26.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
26.11
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
26.11
Питтсбург Пингвинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.11
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
02
Все события
Фоторепортажи
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
31Сногсшибательные красотки из мира смешанных единоборств
10:52 (мск), источник: Sport24

Над Бобровским смеются фанаты, но без него еще хуже. «Баффало» отгрузил «Флориде» пятерку

За провалом «Пантерз» Сергей наблюдал со скамейки.

Наверх
Источник: AP 2019

Сергей Бобровский выходил в стартовом составе «Флориды» в шести предыдущих матчах. С одной стороны, «Пантерз» на этом отрезке четырежды победили (одну из игр заканчивал сменщик россиянина Сэмюэл Монтембо), с другой — Боб пропустил в них 21 шайбу. Многовато для самого дорогого русского голкипера и одного из самых дорогих вратарей планеты Земля. Многие поклонники клуба из солнечного штата осознают, что неважная статистика россиянина — не только его вина, но и его беда: слишком уж безалаберно порой действуют полевые игроки команды, бросая своего кипера на растерзание сопернику. Но хватает и тех, кто все чаще и все настойчивее продвигает мысль о провале менеджмента «Флориды» — семилетний контракт с ежегодной зарплатой в $10 млн, который «Пантерз» выписали Бобровскому прошедшим летом, эти болельщики уже спустя два месяца регулярного чемпионата готовы признать большой ошибкой. Сергей «четыре гола» Бобровский — одна из самых безобидных шуток в отношении российского голкипера это осенью.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье у всех без исключения фанатов «Флориды» была возможность посмотреть, что же их команда представляет из себя без русского вратаря — тренерский штаб решил дать Сергею паузу. «Пантерз» принимали на своем льду «Баффало» и потерпели не самое логичное, но показательное поражение. Один факт, который многое объяснит: после 40 минут хозяева лидировали по броскам в створ ворот со счетом 28−14, при этом на табло горели цифры 4:1 в пользу «Сэйбрз». Все началось с провала в концовке первого периода, когда команда Джоэля Кенневилля позволила Джеку Айкелу прокатиться с шайбой через всю площадку, покружить по своей зоне и вложить передачу в клюшку Джеффу Скиннеру — 1:0.

Официальный сайт НХЛ

Через пару минут «Флорида» обрезалась на чужой синей линии, глотнула контратаку, и латыш Земгус Гиргенсонс удвоил преимущество гостей броском в ближний угол. Можно говорить об ошибке Монтембо, но лучше посмотрите на то, как неохотно возвращались к своим воротам хоккеисты «Пантерз» (в их числе и наш Евгений Дадонов) — просто преступная халатность.

Официальный сайт НХЛ

После перерыва хозяева продолжили много бросать, а соперник — забивать. Они еще раз дали полную свободу действий Айкелу, тот как от стоячего ушел от Брайана Бойла и залепил в дальнюю девятку.

Официальный сайт НХЛ

А потом проспали еще один контрвыпад, лучший новичок октября Виктор Олофссон буквально расстрелял Монтембо, а Евгений Дадонов и его партнеры наблюдали за этим из-за спины шведа.

Официальный сайт НХЛ

Пятый гол «Баффало» как квинтэссенция бездарной игры «Флориды». Вбрасывание в зоне «Сэйбрз» превратилось в гол в ворота «Пантерз» всего за 8 секунд. Гиргенсонс объехал Кита Йэндла, как будто это был не защитник первой пары клуба НХЛ, а его голограмма, и запихал шайбу за линию — до воскресенья латыш лишь однажды забивал в нынешней регулярке, а на льду «BB& T Центр» забросил в два раза больше.

Официальный сайт НХЛ

Если в начале рабочей недели у вас есть достаточно свободного времени, пересмотрите голы «Баффало». Но, кажется, здесь все очевидно и так. Не пытаясь выгородить Бобровского, можно констатировать: проблемы «Флориды» гораздо глубже, чем не лучшая форма российского кипера. Боб в итоге все равно вернется на свой уровень, но при такой организации игры «Пантерз» и таком количестве ошибок даже этого может быть недостаточно. А запас сумасшедших камбэков, которыми они активно балуются в нынешнем сезоне, рано или поздно все равно иссякнет.

Артём Гаев

Читайте также
Флорида Пантерз
2:5
0:2, 1:2, 1:1
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 925.11.2019, 01:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльРальф Крюгер
Вратари
Самуэль Монтембо(Самуэль Монтембо)Линус Улльмарк
1-й период
11:31Александр Барков
16:24Джефф Скиннер(Джек Айкел, Конор Шири)
18:23Земгус Гиргенсонс(Брэндон Монтур, Расмус Далин)
2-й период
23:42Джек Айкел(Расмус Далин, Зак Богосян)
27:09Джек Айкел
29:29Ноэль Аккьяри
34:41Виктор Улофссон(Сэм Райнхарт, Джек Айкел)
35:26Расмус Далин
3-й период
42:14Хенри Йокихарью
43:08Бретт Коннолли(Винс Трочек, Аарон Экблад)
53:25Земгус Гиргенсонс(Джимми Веси)
54:05Расмус Ристолайнен
57:21Александр Барков
Лучшие игроки матча
Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Земгус Гиргенсонс (Баффало Сэйбрз), Линус Улльмарк (Баффало Сэйбрз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало Сэйбрз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тайная свадьба Роналду и Джорджины: обнародованы секретные подробности
Жена Павла Воли гимнастка Утяшева рассказала, как они с мужем снимают стресс
Армейцы прицепились к «Локомотиву»: обзор матчей тура в РПЛ
«Могут закрыть сектор»: фанаты «Спартака» унизили Дзюбу
Круче Овечкина. Свечников штурмует НХЛ, а ему всего 19 лет
Семин: Игроки провели уже по 28 матчей, но мы готовы к «Байеру»
Самая красивая каратистка России (фото)
Кокляев считает бой с Емельяненко «фриковым»
Сколько миллионов стоит уход Ковальчука из «Лос-Анджелеса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь