Над Бобровским смеются фанаты, но без него еще хуже. «Баффало» отгрузил «Флориде» пятерку
За провалом «Пантерз» Сергей наблюдал со скамейки.
За провалом «Пантерз» Сергей наблюдал со скамейки.
Сергей Бобровский выходил в стартовом составе «Флориды» в шести предыдущих матчах. С одной стороны, «Пантерз» на этом отрезке четырежды победили (одну из игр заканчивал сменщик россиянина Сэмюэл Монтембо), с другой — Боб пропустил в них 21 шайбу. Многовато для самого дорогого русского голкипера и одного из самых дорогих вратарей планеты Земля. Многие поклонники клуба из солнечного штата осознают, что неважная статистика россиянина — не только его вина, но и его беда: слишком уж безалаберно порой действуют полевые игроки команды, бросая своего кипера на растерзание сопернику. Но хватает и тех, кто все чаще и все настойчивее продвигает мысль о провале менеджмента «Флориды» — семилетний контракт с ежегодной зарплатой в $10 млн, который «Пантерз» выписали Бобровскому прошедшим летом, эти болельщики уже спустя два месяца регулярного чемпионата готовы признать большой ошибкой. Сергей «четыре гола» Бобровский — одна из самых безобидных шуток в отношении российского голкипера это осенью.
В воскресенье у всех без исключения фанатов «Флориды» была возможность посмотреть, что же их команда представляет из себя без русского вратаря — тренерский штаб решил дать Сергею паузу. «Пантерз» принимали на своем льду «Баффало» и потерпели не самое логичное, но показательное поражение. Один факт, который многое объяснит: после 40 минут хозяева лидировали по броскам в створ ворот со счетом 28−14, при этом на табло горели цифры 4:1 в пользу «Сэйбрз». Все началось с провала в концовке первого периода, когда команда Джоэля Кенневилля позволила Джеку Айкелу прокатиться с шайбой через всю площадку, покружить по своей зоне и вложить передачу в клюшку Джеффу Скиннеру — 1:0.
Через пару минут «Флорида» обрезалась на чужой синей линии, глотнула контратаку, и латыш Земгус Гиргенсонс удвоил преимущество гостей броском в ближний угол. Можно говорить об ошибке Монтембо, но лучше посмотрите на то, как неохотно возвращались к своим воротам хоккеисты «Пантерз» (в их числе и наш Евгений Дадонов) — просто преступная халатность.
После перерыва хозяева продолжили много бросать, а соперник — забивать. Они еще раз дали полную свободу действий Айкелу, тот как от стоячего ушел от Брайана Бойла и залепил в дальнюю девятку.
А потом проспали еще один контрвыпад, лучший новичок октября Виктор Олофссон буквально расстрелял Монтембо, а Евгений Дадонов и его партнеры наблюдали за этим
Пятый гол «Баффало» как квинтэссенция бездарной игры «Флориды». Вбрасывание в зоне «Сэйбрз» превратилось в гол в ворота «Пантерз» всего за 8 секунд. Гиргенсонс объехал Кита Йэндла, как будто это был не защитник первой пары клуба НХЛ, а его голограмма, и запихал шайбу за линию — до воскресенья латыш лишь однажды забивал в нынешней регулярке, а на льду «BB& T Центр» забросил в два раза больше.
Если в начале рабочей недели у вас есть достаточно свободного времени, пересмотрите голы «Баффало». Но, кажется, здесь все очевидно и так. Не пытаясь выгородить Бобровского, можно констатировать: проблемы «Флориды» гораздо глубже, чем не лучшая форма российского кипера. Боб в итоге все равно вернется на свой уровень, но при такой организации игры «Пантерз» и таком количестве ошибок даже этого может быть недостаточно. А запас сумасшедших камбэков, которыми они активно балуются в нынешнем сезоне, рано или поздно все равно иссякнет.
Артём Гаев
|Джоэль Кенневилль
|Ральф Крюгер
|Самуэль Монтембо(Самуэль Монтембо)
|Линус Улльмарк
|11:31
|Александр Барков
|16:24
|Джефф Скиннер(Джек Айкел, Конор Шири)
|18:23
|Земгус Гиргенсонс(Брэндон Монтур, Расмус Далин)
|23:42
|Джек Айкел(Расмус Далин, Зак Богосян)
|27:09
|Джек Айкел
|29:29
|Ноэль Аккьяри
|34:41
|Виктор Улофссон(Сэм Райнхарт, Джек Айкел)
|35:26
|Расмус Далин
|42:14
|Хенри Йокихарью
|43:08
|Бретт Коннолли(Винс Трочек, Аарон Экблад)
|53:25
|Земгус Гиргенсонс(Джимми Веси)
|54:05
|Расмус Ристолайнен
|57:21
|Александр Барков
Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Земгус Гиргенсонс (Баффало Сэйбрз), Линус Улльмарк (Баффало Сэйбрз)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0