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09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Круче Овечкина и наравне с Панариным! Свечников штурмует НХЛ, а ему всего 19 лет

Лучший форвард «Каролины» набирает очки в восьми матчах подряд.

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Источник: Reuters

Можно ли было предположить перед сезоном, что к концу ноября одним из главных бомбардиров-россиян в НХЛ будет Андрей Свечников? 19-летний талант, ярко сверкнувший в прошлом сезоне эпичной дракой с Овечкиным, ещё, казалось, был не готов к роли полноценного лидера «Каролины». От Свечникова-младшего можно было ждать прогресса, но качественного прорыва второго номера драфта-2018 мало кто прогнозировал.

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Впрочем, Андрея вряд ли интересовали эти расклады, и с конца октября он стал показывать, что у России в НХЛ восходит новая большая звезда. В начале регулярки у Свечникова была лишь одна заброшенная шайба в 10 матчах, но с домашней игры с «Чикаго», что называется, попёрло. Голы, передачи, дубли, три очка за матч, историческая лакросс-шайба — «ураган» Свечников крушил всё на своём пути, и самое главное для Андрея, что «Каролина» обычно выигрывала, когда в матче сверкал её молодой талант.

За последний месяц Свечников-младший провёл 14 матчей и набрал в них 19 (10+9) очков. Всего в активе молодого россиянина на сегодня 27 (11+16) результативных баллов, что позволяет ему быть лучшим бомбардиром «Каролины» — у Теуво Терявяйнена столько же очков, но на четыре гола меньше. Кроме того, после игры с «Детройтом» Свечников догнал Артемия Панарина в списке самых результативных россиян сезона НХЛ. Правда, у лидера «Рейнджерс» на три игры меньше, но впечатляет сам факт того, что 19-летний парень прямо сейчас один из лучших русских в сильнейшей лиге мира.

Молодой возраст и контракт новичка Свечникова помогают Андрею устанавливать любопытные достижения. Так, мы уже писали, что форвард «Каролины» находится в погоне за результатом Ильи Ковальчука для россиян в НХЛ, не достигших 20 лет. Сейчас у Свечникова 64 очка, юбилей он отметит только в марте, но и отставание от Кови весьма приличное — 54 балла.

Ещё Андрей — один из самых эффективных игроков НХЛ по соотношению «цена-качество». Один набранный Свечниковым балл обходится «Каролине» всего в $ 42 тыс., и лучше результат только у Элиаса Петтерсона из «Ванкувера». Швед играет на аналогичном контракте новичка и набрал на два очка больше.

А в игре с «Детройтом» Свечников вышел на ещё одно второе место — на этот раз в истории «Каролины». Андрей отличился результативной передачей и набрал очки в восьмой встрече подряд. Ещё три игры с голами и/или передачами, и Свечников превзойдёт достижение для молодых игроков франшизы, установленное нынешним генменеджером «ураганов» Роном Фрэнсисом ещё в начале 80-х, когда «Каролина» ещё играла в Хартфорде под другим названием.


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Кстати, набрать очко в матче с «Детройтом» Свечникову удалось благодаря счастливому стечению обстоятельств. Точнее говоря, из-за грубой ошибки вратаря «Ред Уингз» Джимми Ховарда. Андрей лишь формально поучаствовал в голевой комбинации, но для статистики это неважно.

Официальный сайт НХЛ

Эта шайба стала первой в матче и победной. «Детройт» так и не сумел пробить Джеймса Раймера, оформившего свой первый шат-аут за «Каролину». Свечников в этом скучноватом и тягучем поединке по-настоящему блеснуть не сумел, но его мощная серия продолжается. Русскому нападающему всего 19 лет, но он уже идёт по сезону круче Овечкина и наравне с Панариным. То ли ещё будет!

Лев Лукин

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20 ноября© Ньюстюб
Детройт Ред Уингз
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 925.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллРод Бриндамор
Вратари
Джимми Ховард(Джимми Ховард)Джеймс Раймер
1-й период
14:33Дилан Ларкин
2-й период
25:53Валттери Филппула
30:37Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
3-й период
57:33Нино Нидеррайтер
58:47Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо)
Лучшие игроки матча
Джеймс Раймер (Каролина Харрикейнз), Джимми Ховард (Детройт Ред Уингз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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