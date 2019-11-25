Круче Овечкина и наравне с Панариным! Свечников штурмует НХЛ, а ему всего 19 лет
Лучший форвард «Каролины» набирает очки в восьми матчах подряд.
Лучший форвард «Каролины» набирает очки в восьми матчах подряд.
Можно ли было предположить перед сезоном, что к концу ноября одним из главных
Впрочем, Андрея вряд ли интересовали эти расклады, и с конца октября он стал показывать, что у России в НХЛ восходит новая большая звезда. В начале регулярки у Свечникова была лишь одна заброшенная шайба в 10 матчах, но с домашней игры с «Чикаго», что называется, попёрло. Голы, передачи, дубли, три очка за матч, историческая
За последний месяц
Ещё Андрей — один из самых эффективных игроков НХЛ по соотношению «цена-качество». Один набранный Свечниковым балл обходится «Каролине» всего в $ 42 тыс., и лучше результат только у Элиаса Петтерсона из «Ванкувера». Швед играет на аналогичном контракте новичка и набрал на два очка больше.
А в игре с «Детройтом» Свечников вышел на ещё одно второе место — на этот раз в истории «Каролины». Андрей отличился результативной передачей и набрал очки в восьмой встрече подряд. Ещё три игры с голами и/или передачами, и Свечников превзойдёт достижение для молодых игроков франшизы, установленное нынешним генменеджером «ураганов» Роном Фрэнсисом ещё в начале 80-х, когда «Каролина» ещё играла в Хартфорде под другим названием.
Кстати, набрать очко в матче с «Детройтом» Свечникову удалось благодаря счастливому стечению обстоятельств. Точнее говоря,
Эта шайба стала первой в матче и победной. «Детройт» так и не сумел пробить Джеймса Раймера, оформившего свой первый
Лев Лукин
|Джефф Блэшилл
|Род Бриндамор
|Джимми Ховард(Джимми Ховард)
|Джеймс Раймер
|14:33
|Дилан Ларкин
|25:53
|Валттери Филппула
|30:37
|Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
|57:33
|Нино Нидеррайтер
|58:47
|Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо)
Джеймс Раймер (Каролина Харрикейнз), Джимми Ховард (Детройт Ред Уингз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1